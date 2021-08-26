«Либо для всех, либо ни для кого» — соцсети о двойном гражданстве в РФ
Информация о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне граждан России, имеющих иностранное гражданство при невозможности отказаться от него, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 26 августа в социальной сети Facebook.
«От гражданства отказаться, может, и нельзя — но от чиновника-то от такого можно! И даже нужно!» — считает Николай Г.
Многие пользователи пришли к выводу, что чиновники найдут любую возможность, чтобы убедить всех окружающих в том, что они не могут никак отделаться от двойного гражданства.
«Да уж, как же можно отказаться от второго гражданства, если там недвижимость, счёт в банке и дети живут. Это просто невозможно!» — указывает Диса К.
Некоторые комментаторы отмечают, что подобные исключения создают лазейку для тех чиновников, которые не готовы отказываться от всех привилегий двойного гражданства.
«О как! Всем нельзя, а избранным можно. В результате часть мелких чиновников снимут с должностей, а остальные, «свои», останутся на своих местах. Ничего не поменяется. Как имели чиновники счета, недвижимость и гражданство за границей, так и будут иметь», — уверена Татьяна Б.
«Даже не сомневалась в том, что они во власти что-нибудь придумают, чтобы сохранить и должность, и гражданство иностранного государства. Но это, конечно, будет касаться только избранных. Остальным с двойным гражданством путь во власть будет закрыт», — поделилась своим мнением Людмила Г.
Часть людей считает, что в результате таких исключений закон теряет свой изначальный замысел. Теперь тот, кто имел второй паспорт, будет продолжать им обладать, сохраняя при этом право на власть в Российской Федерации.
«На самом деле, президент просто узаконил то, что уже давно есть на самом деле. О каком патриотизме тут вообще можно говорить, если во власти будут сидеть люди с паспортами чужих государств?» — задаётся вопросом Василий М.
Ряд пользователей предположили, что таким образом руководство страны вывело из тени чиновников с материальными благами за границей.
«Это, конечно, хороший ход, чтобы комиссия при президенте послушала доводы о том, что чиновникам необходимо двойное гражданство! Вот и всплывут на всеобщее обозрение все с ворованными деньгами! Тем не менее многих снимут с должностей, а таких «избранных», скорее всего, будет не так много», предполагает Дмитрий М.
Отдельные комментаторы беспокоятся, что теперь закон не будет работать, ведь все попытаются воспользоваться появившейся лазейкой в законе.
«Зачем было вносить поправки в законодательство, чтобы потом из правил делать исключения. И так можно было жить. Что тогда изменилось? Если есть правило, из него не должно быть исключений, иначе это правило перестаёт быть правилом и просто не работает. Всё становится по факту декларативным. То есть де юре не работающим. Либо для всех, либо ни для кого», — считает Olga P.
Напомним, 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне граждан России, имеющих иностранное гражданство при невозможности отказаться от него.