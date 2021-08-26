Решение журналистки газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан прокомментировать саммит «Крымская платформа» в Киеве, заявив, что «Крым принадлежит татарам-тюркам», спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир

«Если вспоминать историю, то раньше всех Крымом, как и многими другими территориями, заправляли наши предки: скифы, сарматы, аланы. Пора степным народам провозгласить своё право на пол Европы!» — пишет Емма К.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление турецкой журналистки выглядит абсурдным, потому что население Крыма представлено множеством национальностей, лишь частью которого являются татары.

«Татары-тюрки из какой страны? Что значит «принадлежит»? Крым — это крымчане, в большинстве своём — русские, крымские татары, караимы. Какие такие татары-тюрки? А на Брайтон-Бич живут русские. Что теперь, США принадлежат России?» — задаётся вопросом Марина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что турки лишись Крыма уже более двух сотен лет назад, поэтому глупой выглядит попытка помахать кулаками после драки спустя столько времени.

«А Екатерина ll считает иначе. Она отбила Крым у турков. Коренные народы Крыма — тавры и караимы. А без Крыма, без подходов к России через Чёрное море Украина никому не нужна», — написала Елена К.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Караимское кладбище Балта-Тиймез. Бахчисарай, Крым

«Вспомнила бабушка, как девочкой была. Если так рассуждать, то окажется, что очень много земель принадлежат не тем флагам, под которыми находились когда-то», — отмечает Larisa K.

Часть людей считает, что Турции стоило бы задуматься о том, какую шкатулку они собираются открыть, вспоминая о своих претензиях на территории. Многие точат лезвие на турков за то, что они в своё время отобрали множество земель у своих соседей.

«А до татар кто в Крыму жил? Греки! А турки, между прочим, за геноцид греков и армян не хотят отвечать. Пол-Кипра оккупировали, да и на север Греции рот открывают. Как бы туркам не поперхнуться. Многие страны могут им припомнить свои претензии на территории. Завизжит Эрдоган от такой перспективы», — предполагает Nina K.

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне пора вспомнить о недругах турецкого правительства, которым следовало бы оказать помощь.

«Смотрю, у Эрдогана аппетит-то растёт день ото дня! Думаю, российским спецслужбам пора вспомнить о курдских ополченцах, может, помощь им стоит оказать», — считает Sharif S.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Отдельные комментаторы отмечают, что вместо пустой болтовни турки могли бы попробовать забрать себе Крым силой, но они прекрасно понимают, кто в действительности является полноправным хозяином полуострова — крымский народ, который проголосовал за возвращение в состав России.

«Ну, мало ли что и когда кому-то там принадлежало. Сейчас это земли России. За этот полуостров наши предки проливали кровь, она наша по праву. Не нравится? Придите и отберите. Только помните, что кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет», — напоминает Иван Е.

Напомним, 25 августа журналист газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан, комментируя саммит «Крымская платформа» в Киеве, заявила, что «Крым принадлежит татарам-тюркам».