«Кто ради денег живет — народу помощи не дает», — эту русскую народную пословицу оппозиционные телеграм-каналы переложили на свой лад, попытавшись предостеречь читателей от возможных последствий финансовой поддержки пенсионеров в размере 10 тыс. рублей. Мнение это, однако, оказалось не доминирующим среди политических заметок месседжера. Авторы большей части публикаций пришли к выводу, что такой объём расходов неспособен повлиять на инфляцию, а либеральных критиков помощи пожилым людям уличили в лицемерии. Им припомнили, как яро они «топили» за раздачу денег всему населению по примеру США на пике пандемии в 2020 году.

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Вопрос о сумме единовременных социальных выплат пенсионерам не так прост и однозначен, как может показаться на первый взгляд, считает телеграм-канал «Мастер пера». Кто-то сочтет, что 10 тыс. рублей пенсионерам — маловато с учетом всех тягот жизни, но эта сумма отражает показатель реальной инфляции, считает автор публикации.

«Прошлые выборы в Госдуму, которые состоялись осенью 2016 года, тоже сопровождались социальными выплатами пенсионерам, но тогда лишь по 5 тысяч рублей. Объявляя сегодня вдвое больше, власть тем самым косвенно признает 100-процентную инфляцию, иначе бы размер поддержки электората старших возрастов остался бы прежним, что вообще характерно для консервативных подходов российского руководства, не любящего менять ни устои, ни показатели», — обращает внимание «Мастер пера».

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Мало того что в публикации выплату денег увязывают с выборами, так еще и рассматривают этот вопрос под специфическим углом. Тот факт, что помимо «пенсионных выплат» единовременная поддержка в размере 15 тысяч рублей будет оказана военнослужащим, автор публикации предпочел проигнорировать. Оно и понятно, ведь следуя этой логике и математической формуле, из расчета роста выплат военнослужащим по аналогии с пенсионерами, инфляция в России увеличилась в 15 тысяч раз… Одним словом, критика любой инициативы властей становится визитной карточной отдельных «телег»: не дали деньги — плохо, дали — тоже плохо, пять тысяч рублей — отвратительно мало, 10 тысяч — беспечно много, бюджет же не резиновый, сокрушаются они.

«Прикольно слышать визги рукопожатных, что власть подкупает население перед выборами. Дает по 10 тыс. пенсионерам и по 15 тыс. военным. И где тут подкуп? С каждого обязательства возьмут, что он проголосует как надо? И только потом деньги? Нет», — написал телеграм-канал «Неистовый мольберт».

После этого автор публикации обратил внимание на лицемерие критиков единовременных выплат военнослужащим и пенсионерам, напомнив, что те же самые люди не так давно кивали головой в сторону США, ставя в пример «вертолетную» раздачу государством денег каждому жителю этой страны.

«А кто год назад предлагал распечатать и обнулить стабфонд? Кто предлагал раздать по 10 тыс. всем гражданам России просто так? Правильно, Леха Навальный. Но только тогда дожди, эхи и прочие явления — рукоплескали этой инициативе. Мол, забота о гражданах. И никакого подкупа. А теперь один сплошной подкуп и никакой заботы», — подчеркнул «мольберт».

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Автор публикации убежден, что пойди тогда власти по желаемому оппозицией сценарию, огульная раздача денег съела бы всю финансовую подушку безопасности страны. Теперь же материальная помощь идёт точечно и на основании расчетов.

«Но это сложно понять, когда у тебя дефицит знаний и совести», — подытожил телеграм-канал.

В том, что разовые выплаты пенсионерам и военным никак не скажутся на электоральных предпочтениях их получателей, уверен телеграм-канал «Кремлевская прачка», который посвятил этому вопросу не один пост.

«Заявления оппозиции, будто предложенная Путиным единоразовая выплата военным и пенсионерам является подкупом избирателей, не имеют логики: ведь выплаты будут осуществлены задолго до выборов, и к их началу эмоциональный эффект уже сойдет на нет, а деньги будут потрачены. Просто эти выплаты — одно из проявлений положительного эффекта от пенсионной реформы, позволившей государству аккумулировать дополнительные средства на поддержку пенсионеров», — аргументировал свою позицию телеграм-канал.

Также автор записи уверен, что кроме объявленной необходимости таким образом нивелировать негативные последствия роста инфляции выше ожидаемого уровня, заодно осуществляется и поддержка работающих пожилых людей, индексация пенсий которым была временно приостановлена. При этом в телеграм-канале считают, что выплаты не повлияют на результаты выборов, но положительно скажутся на явке.

«Никто не спорит, что дополнительные выплаты пенсионерам напомнят им, что скоро выборы. Но это особо не повлияет на результаты голосования, так как большинство из них, вследствие преклонного возраста, уже много лет голосуют за какую-либо одну партию (…) Поддержка государством пенсионеров, чье здоровье подверглось наибольшему риску во время вспышки коронавирусной инфекции, послужит стимулом для участия в электоральном процессе, независимо от выбираемой партии», — считают в «Кремлевской прачке».