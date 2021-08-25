О дефиците «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» в Москве я впервые написала еще в начале апреля. Сейчас конец августа, а ситуация прежняя — нет этих вакцин. На сайте mos.ru читаем:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свободные койки

«В настоящее время вакцина «ЭпиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины.

Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России».

В чём дело? Звоню по инстанциям. Сначала на горячую линию, где мне советуют набрать 122. Там дают другой номер — Департамента здравоохранения Москвы. Минут 15 слушаю музыку по многоканальному телефону, заняты все операторы. Наконец, голос в трубке. Задаю вопрос, где можно в столице привиться «КовиВаком» или «Спутником Лайт». Ответ — обратитесь в Департамент по работе с поликлиниками. Звоню туда, тоже жду. В итоге — нигде в Москве нельзя сделать никакую прививку против COVID-19, кроме как «Спутник V».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса

Не может быть! Ну, не верю, как Станиславский не верил. Чтоб за почти полгода при такой серьезной ситуации с инфекцией, уносящей всё чаще и чаще жизни людей, не наладили дело с вакцинами?!

Михаил Мурашко», — это цитата из сообщения «Минздрав России разрешил использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей, заявил в субботу глава ведомства», — это цитата из сообщения Интерфакса от 21 августа.

Естественно, все люди возраста 60+, кто еще не вакцинировался или кому пора ревакцинироваться, весьма заинтересованы в одном уколе вместо двух. И что?

«Как добавил Мурашко, сегодня во всех регионах вакцина есть».

Ай-ай-ай! Неверный ответ: в столицу не завезли. Точнее, завезли, но почему-то ее не делают. Иностранцам и обычным гражданам за деньги — пожалуйста, а бесплатно только тем, кто ревакцинируется. И то это лишь теоретически. На практике отвечают: делаем только «Спутник V».

Все мы ездим в транспорте, бываем в торговых центрах и кафе, а потому видим — половина людей не соблюдает масочный режим. На днях требовала пожилых женщин в электричке либо пересесть, либо надеть маски. Пересели только после звонка в полицию на транспорте и подачи соответствующего заявления. Ну, такие у нас граждане! Не соблюдают постановлений московских властей. Нарушают правила и разносят заразу.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Тем не менее есть другая проблема — не всем можно делать прививку «Спутником V». Таких людей довольно много. И эти люди, сталкиваясь с нарушителями масочного режима, рискуют своим здоровьем и жизнью. Они и не прочь сделать прививку, да нечем! Неужели за пять месяцев с момента появления на рынке вакцин всей палитры, кроме «Спутника V», нельзя было избавиться от этого глупого дефицита? Ведь из каждого утюга вещают про коронавирусную пандемию, про необходимость защиты от вируса, про вакцины и т.п. Что мешает?

Когда этот вопрос я задала оператору линии Департамента здравоохранения, ответ был детским — «не знаю». А кто знает? Почему на этой самой линии вопросов без ответа говорят — вакцины, о которых Вы спрашиваете, делают только в качестве ревакцинации или второго укола, если сделан первый. Насчет второго укола более или менее понятно — зарезервировали препарат, надо же завершить процесс. Но насчет запрета на «Спутник Лайт» для желающих — какой номер приказа Минздрава? Это я спросила оператора. Ответ все тот же — «не знаю». А потому что нет такого приказа. Это было бы уж слишком! Тогда у меня вопрос — а кто те вредители, которые сами изобретают подобные ограничения? Покажите нам их! Ведь речь идет о жизни и смерти, о здоровье. «Дельта"-штамм чаще убивает, чем «Альфа» и другие предыдущие варианты ковида. Дети уже начали умирать. Хотя раньше почти не заражались или болели легко.

Да, сейчас волна, возможно, и схлынула. Но через несколько дней 1 сентября. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно». А потому можно ожидать новой волны. Тем более что математики смоделировали появление еще более смертоносного штамма — «Сигма» — как раз к середине осени. А у нас всё то же — дефицит вакцин. Если честно, надоело. Надоело об этом писать. Хочется подвижек, причем радикальных. А их нет. Неужто же нам ждать того самого «петушка», который не только споет, но и клюнет кого-то кое-куда, чтобы ситуация исправилась?

Zdrav.tmbreg.ru Работа «красной зоны»

Напоследок приведу информацию из последних сообщений:

Лечение одного ковид-пациента «в первом полугодии 2021 года в России в условиях стационара обходилось в 135,4 тысячи рублей. Тогда как средняя стоимость лечения человека с неинфекционным заболеванием — 41,5 тысячи рублей». И еще: «ФОМС потратил 218,1 миллиарда рублей, из которых 208,8 миллиарда ушли на пациентов в стационарах».

А прогноз Минздрава гласит, что во втором полугодии 2021 года стоит ожидать 3,924 миллиона инфицированных ковидом. 20% из них, почти 800 тысяч, будут лечиться в больницах. Хорошо бы прогнозы Минздрава подкрепить мерами реальной борьбы с инфекцией, а не красивыми сайтами и формальными горячими линиями, которые разогревают только наши нервы, но не отвечают на наши запросы…

Повторю еще раз — платно кое-где можно сделать и «Спутник Лайт», и «ЭпиВакКорону». Но лично мне эта ситуация напоминает рассказ Зощенко, когда для приезжего никак не могли найти номер в гостинице, а отвечали примерно так, как в Департаменте Минздрава: «номерей нет — переполнение». А в итоге за 50 целковых нашли якобы потерянный ключ от единственного свободного, но запертого номера…