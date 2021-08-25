В США компании борются с невакцинированными людьми все более агрессивными методами. Так, в среду, 25 августа, американская авиакомпания Delta из штата Джорджия заявила, что будет ежемесячно брать с невакцинированных сотрудников $200 в счет их медицинской страховки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

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Главный исполнительный директор авиакомпании Эд Бастиан добавил, что те, кто не прошел вакцинацию, должны будут носить маски в помещениях и еженедельно сдавать тест на коронавирус.

Средняя цена госпитализации одного сотрудника, заразившегося коронавирусом, обходится компании примерно в $40 тыс. Как и многие крупные работодатели, Delta страхует своих сотрудников, то есть оплачивает медицинские расходы напрямую и нанимает страховые компании для бухгалтерии. Отмечается, что 75% сотрудников компании согласились вакцинироваться.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«А как насчет всех других заболеваний, таких как ожирение, которые увеличивают наши общие расходы на здравоохранение и болезни. Вместо этого мы будем наказывать невакцинированных, включая тех, у кого есть естественный иммунитет. Когда это закончится?» — негодует @woodymatters.

«Это просто доллары и центы, люди. Если вы не привиты, вы стоите компании больше денег. Вот ваш драгоценный капитализм. Делайте прививки!» — отмечает @nickjbriss.

«Свобода выбора», — пишет @HomeworkAteDog.

Коробки с вакциной Pfizer

«Вот так. Далее избыточный вес, люди, страдающие диабетом, высоким кровяным давлением или высоким уровнем холестерина, будут платить дополнительную плату. Если вы дадите этим компаниям возможность переложить расходы на вас, они это сделают», — считает @_big_game.

«Это только первый шаг. На очереди — штрафы за диету, отсутствие физических упражнений, курение, употребление алкоголя», — мечтает @Go99les.

«Разве не все должны проходить тестирование? Любой человек может быть носителем и передавать вирус…» — отмечает @gus_hollywood.

«Прекрасно! Людям придется искать другую работу, если они откажутся от дозы вакцины», — комментирует @StreakingIndian.

«Дозы? Вы все еще верите в эту идею с одной дозой? Речь скоро пойдет бустерах каждые 9 месяцев», — отвечает @MikelRbrts.

«Вообще-то все должны носить маски вне зависимости от вакцинации», — считает @Slutypancake.

«Они не могут ввести денежный штраф за отказ от вакцинации. Однако они могут увольнять за это», — подчеркивает @jailanelsarha.

«Серьезный вопрос. Я точно знаю, что вакцины бесплатны, но бесплатны ли тесты на коронавирус?» — интересуется @novaseat.

«Я знаю человека, который был полностью вакцинирован, но все равно заболел и передал COVID другому, также полностью вакцинированному, и первый умер… Так что преследование здоровых людей за то, что они не привиты, не имеет никакого смысла», — считает @balasybolinhos.

«Компании использовали морковку, а теперь пришло время палки», — подчеркивает @RuhRho.

DVIDSHUB Вакцинация в штате Флорида, США

«Люблю на это смотреть. У вашей «свободы» есть цена. Не хотите бесплатную вакцину — хорошо…» — комментирует @haaveyoumetken.

«Еженедельный тест кажется слишком редким для людей, которые проводят весь день в замкнутом пространстве в компании 200 незнакомых людей», — уверен @percandidate.

«Это имеет полный смысл, поскольку привитые тоже заразны… Если вакцинированные должны носить маску, то все это не имеет никакого смысла», — указывает @balasybolinhos.

«Я думаю, что мы увидим, как страховые компании повышают тарифы для невакцинированных людей», — предполагает @LoveLongIsland3.

Как сообщало ИА REGNUM, в США растет индустрия поддельных справок о вакцинации. Необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать бумаги.