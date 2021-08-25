Первое впечатление от предлагаемого Банком России расширения возможностей по совмещению видов деятельности на финансовом рынке, чему посвящен большой доклад регулятора, — что эти меры позволят «убить несколько зайцев сразу»: развить конкуренцию, которая с укрупнением рынка и появлением экосистем становится все больше формальной; увеличить скорость и расширить каналы оборота денег; и, соответственно, повысить доступность финансовых услуг там, где эта доступность по тем или иным причинам ограничена. И вместе с тем, возможно, и сам регулятор сможет получить какие-то объемы дополнительных доходов, как и расширить зону своего влияния, вытеснив некоторые специализированные федеральные ведомства, тем самым, по сути, устранив задваивание ряда функций, действующих сегодня относительно деятельности финорганизаций. Насколько эти предположения верны, а также какие плюсы и минусы несут в себе предлагаемые для дальнейшего развития рынка новшества, предстоит еще узнать от профессиональных участников рынка. Доклад регулятор разместил на своем портале 24 августа. Ознакомиться же с ним и предложить свои замечания участники рынка могут до 1 октября включительно.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Как следует из доклада, предлагаемая возможность совмещать различные виды деятельности на финрынке, как и возникающая в этой связи необходимость введения соответствующего регулирования подобной деятельности, обусловлена в том числе ускорением цифровизации финансового рынка, которая в принципе уже привела к существенному изменению бизнес-моделей финансовой деятельности: финансовые организации, как известно, стали предлагать весь спектр финансовых продуктов через единые платформы и совмещать различные виды финансовой деятельности с нефинансовой, позволяющие увеличить как эффективность деятельности, так и повысить удовлетворенность клиентов за счет развития новых направлений бизнеса (это же повышает их конкурентоспособность), а технологические компании, обладающие собственными каналами удаленного взаимодействия с клиентами, сформированной клиентской базой и развитыми цифровыми технологиями совмещают свою деятельность с оказанием финансовых услуг. При этом участники такого взаимодействия, как в России, так и в зарубежных странах, как указывает регулятор, выбирают модель финансового объединения, где отдельные юрлица, осуществляют деятельность в разных секторах финансового рынка, что фактически позволяет таким объединениям работать, не нарушая требований законодательства.

Однако, по мнению регулятора, такая модель деятельности не может рассматриваться в качестве универсальной, так как она увеличивает операционные издержки организаций и ограничивает их возможности по созданию кросс-секторальных финансовых продуктов и обмену необходимой для этого информацией (например, персональными данными клиентов). А возникающие кросс-секторальные риски могут оказывать влияние не только на финансовую устойчивость отдельных организаций, но и на финансовую стабильность всего финансового рынка, в том числе из-за усиления взаимозависимости между системными рисками различных секторов финрынка. Кроме того, как расширение возможностей по совмещению видов деятельности может упростить формирование новых системно значимых финансовых организаций и выход на финансовый рынок системно значимых технологических компаний, потенциальная потеря финансовой устойчивости которых способна привести к риску потери финансовой стабильности (эффект «too big to fail»). Также совмещение видов деятельности в рамках как одной организации, так и финансового объединения, может также приводить к увеличению рисков, связанных с конфликтом интересов финансовой организации. По сути регулятор пытается донести информацию о наличии на рынке своего рода коллизии: с одной стороны, участники рынка заинтересованы в совмещении разных видов деятельности (собственно уже совмещают) и в этой связи, действующие сегодня регуляторные ограничения на совмещение видов деятельности — устаревшие, так как основаны они преимущественно на исторических особенностях развития отдельных секторов финрынка, а не на единых регуляторных принципах и объективной оценке соответствующих рисков — с другой стороны. Собственно, в докладе и приводятся новые возможные подходы к регулированию и предложения по расширению возможностей для совмещения участниками рынка различных видов деятельности.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Так, предполагается, что работать по новым направлениям финансовые организации смогут без создания отдельного юридического лица. Доступ новых компаний на финансовый рынок должен упроститься и, соответственно, расшириться. В частности, нефинансовые и некредитные финансовые организации смогут оказывать отдельные платежные услуги, а также принимать карты в магазинах и открывать электронные кошельки малому бизнесу. Изменения механизмов такого взаимодействия должно повлиять на снижение размера комиссии за услугу за счет сокращения количества участников платежного процесса. Тот же эквайринг сможет проводить уже небанковский поставщик платежных услуг. Для получения возможности оказывать подобные услуги таким организациям нужно будет получить статус небанковского поставщика платежных услуг. При этом, как отмечает зампред ЦБ Владимир Чистюхин, получать новые лицензии таким игрокам не придется: им достаточно будет стать участником реестра Центробанка.

В свою очередь, у страховых компаний будет возможность заниматься доверительным управлением и также — заключать пенсионные договоры. А негосударственным пенсионным фондам позволят вести страховую и нефинансовую агентскую деятельность.

В этой связи издание РБК напоминает о задумках регулятора по проведению реформы, направленной на изменение правил допуска на рынок финансовых игроков, анонсировавшейся в декабре прошлого года в выпущенном для обсуждения профучастниками рынка консультационном докладе Центробанка. Из доклада следовало, что Центробанк намерен сгруппировать организации по видам деятельности, установив для них единые правила регулирования, и допускать их к работе с учетом отраслевой специфики. По схожему принципу финансовый рынок действует в Южной Корее: он поделен на три сектора: банковский, страховой плюс финансовое инвестирование и инвестиционное посредничество. Каждый сектор в силу одинаковой экономической специфики деятельности регулируется одинаково вне зависимости от субъекта. При этом стоит отметить, что в рамках предлагаемого регулятором расширения возможностей совмещения разных видов деятельности, новые игроки на рынке — нефинансовые, некредитные организации, желающие оказывать платежные услуги, будут обязаны, например, хранить на отдельном банковском счете клиентские средства, переданные им для проведения платежных услуг. Подобным образом предполагается минимизировать воздействие кредитного риска на клиентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Между тем некоторые эксперты рынка уже сказали свое слово по поводу предлагаемой реформы. Как заявил изданию РБК председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, в России исторически «сложилась довольно фрагментированная система разных провайдеров платежных услуг». Введение же категории «платежного института» по аналогии с европейской практикой, по его мнению, упростило бы существующую структуру рынка и повысило его структурированность, но возможность открывать электронные кошельки в таких новых «институтах» он считает избыточной: издержки, а именно требования по капиталу, для осуществления такой функции будут велики, а ретейлерам «будет проще купить кредитную организацию (что некоторые уже сделали)». Кроме того, Достов обращает внимание на необходимость уделить внимание такому вопросу, как возможное появление с реформой дискриминации уже существующих участников рынка: функционал небанковских поставщиков платежных услуг не должен пересекаться с небанковскими кредитными организациями, которые инвестировали существенные ресурсы в получение и поддержание лицензии. Руководитель же развития платежного продукта международного провайдера Ecommpay Ольга Караблина отметила, что при внедрении этой инициативы «небанковские организации должны быть готовы к новым вызовам»: уровень фрода продолжает расти, и те, кто ранее не занимался платежами, могут стать легкой мишенью для мошенников. Поэтому небанковская организация, по ее мнению, должна быть готова принимать платежи с точки зрения антифрод-решений, безопасности передачи личных данных.