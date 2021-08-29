Сохранение памяти о трудовом подвиге строителей рубежей. Опрос в Чувашии
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Артема Гаврилова, младшего научного сотрудника исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары).
А. Д. Гаврилов
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИО ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГОИ КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ
Люди!
Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!
Р. Рождественский. Реквием (Вечная слава героям), 1962
С призывом вечной памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны обращены к будущим поколениям эти известные строки поэта Роберта Рождественского. Однако и сам фрагмент произведения для многих современников является одним из источников, формирующих представление об участниках военных событий 1941—1945 гг., а значит — и память о них.
Проблема сохранения социальной памяти о важных исторических периодах активно изучается научным сообществом с 20-х гг. XX столетия. Одним из первых эту тему начал исследовать французский социолог, основоположник так называемого «мемориального поворота» Морис Хальбвакс, который в своей монографии «Социальные рамки памяти» (1925) [40] преодолел взгляды психологов на понимание памяти как явления индивидуального и выдвинул идею коллективной памяти. Он утверждал, что процесс запоминания отдельных фактов в сознании индивида социально обусловлен: семьей, школой, церковью и другими институтами общества. Иначе говоря, воспоминания человека очерчены рамками социальной группы, к которой он принадлежит. Так, с исчезновением определенного сообщества возникает риск забвения в коллективной памяти связанных с этой социальной группой исторических событий.
Взгляды М. Хальбвакса вызвали широкий интерес и побудили исследователей задуматься о механизмах формирования исторической памяти. Как отмечает профессор З.А. Чеканцева: «Хальбвакс положил начало социологическому исследованию памяти, и в полемике с его идеями сформировались все новые подходы к этой теме, разработанные за последние 80 лет».
Историк Пьер Нора продолжил исследования М. Хальбвакса и в труде «Места памяти» (1981) выступил с тезисом о том, что реальные исторические факты и коллективная память о них — это не одно и то же. Он пишет: «История как интеллектуальная и светская операция взывает к анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей, эволюции и отношений вещей. Память — это абсолют, а история знает только относительное». Реальные исторические факты подтверждаются документально, а память воспроизводит прошлое на основе чувственного восприятия человека (коллектива), через призму времени, в котором он живет.
Одним из способов сознательной актуализации исторического прошлого являются места памяти. По П. Нора, это — «музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации». Он считал, что «места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит — нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными». Места памяти выполняют символическую роль, помогают представителям новых поколений сформировать конкретное представление об истории своего народа и сохранить определенную память о ней.
Другим механизмом отбора исторических сведений и сохранения памяти о них служит коммеморация. Историк Аллан Мегилл, один из родоначальников этого понятия, понимает коммеморацию как процесс, когда «зафиксированные воспоминания прошлых событий могут превратиться в нечто, родственное объектам религиозного почитания». Современные российские исследователи исторической памяти рассматривают коммеморацию как «целенаправленную актуализацию исторической памяти» и определяют ее как «увековечение памяти о событиях: сооружение памятников, организация музеев, определение знаменательных дат, праздники, массовые мероприятия и многое другое». Мероприятия, совершаемые в процессе формирования исторической памяти о важных событиях, называют «коммеморативными практиками». Примерами таких практик является празднование юбилейных дат, посвященных историческим событиям и их участникам, выпуск тематических книг, спектаклей, фильмов, музыки и т.д. В этой связи важно упомянуть идеи отечественного ученого, профессора О. Б. Леонтьевой, которая фундаментальной основой исторической памяти называет «феномен образов прошлого». На ее взгляд, «именно образы событий и персонажей прошлого, созданные в произведениях художественной культуры, являются основой обыденных представлений о прошлом».
Таким образом, к эффективным технологиям сохранения исторической памяти исследователи относят места памяти, коммеморации и образы прошлого. Вслед за членом-корреспондентом РАН Ж.Т. Тощенко под «исторической памятью» мы понимаем «определенным образом сфокусированное сознание, которое отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. Историческая память по сути дела является выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства для возможного его использования в деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу общественного сознания».
В вопросах качественного сохранения исторической памяти народа о прошлом решающую роль играет государственная политика. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно публично высказывался о важности сохранения исторической памяти для россиян: «Историческая память является великолепным цементом, который создает единую и неделимую российскую нацию». 22 июня 2020 г., в Год памяти и славы в России, он подчеркнул: «Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране». Приоритет государственной политики России в области сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны наблюдается не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях.
Так, в год 75-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне глава Чувашской Республики О.А. Николаев объявил 2021 год Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это решение стало показательным в отношении местной государственной политики в области увековечения памяти о подвигах тружеников тыла, принимавших участие в строительстве оборонительных сооружений во многих регионах страны.
В 2021 г. исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которое проходило в тяжелых бытовых и климатических условиях. Трудовая мобилизация охватывала от 85 до 100 тыс. жителей Чувашской Республики, среди которых в основном были женщины и подростки.
Эта славная, но трагическая страница трудовой доблести народов Поволжья долгое время не находила должного освещения. Дело в том, что архивные данные об оборонительных объектах находились под грифом «секретно». Одним из первых упоминаний темы строительства Сурского рубежа и Казанского обвода является статья в «Красной Чувашии» от 18—19 марта 1942 г., в которой представлен список 234 награжденных «особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников» — участников «спецстроительства».
Сегодня, спустя 80 лет, события тех лет целенаправленно выводятся из тени и находят воплощение в памяти современников в различной форме:
1) создание мемориальных объектов;
2) полномасштабное освещение темы в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах и Интернете в целом;
3) сбор, фиксация и издание воспоминаний участников строительства;
4) подготовка сборников и выставок архивных документов;
5) подготовка передвижных и постоянных тематических выставок и экспозиций;
6) проведение научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий;
7) издание научной литературы;
8) издание научно-популярной литературы;
9) постановка тематических спектаклей, концертов, театрализованных исторических реконструкций;
10) выпуск тематических песен и кинофильмов;
11) выпуск образовательных видеолекций по теме;
12) другое.
Все коммеморативные практики, в первую очередь, направлены на современную молодежь, на сохранение исторической памяти детей и подростков о трудовом подвиге их предков, их народа, участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Для лучшего усвоения молодежью исторического материала органы государственной власти, образовательные и культурные учреждения организуют мероприятия, требующие реализации интеллектуального и творческого потенциала воспитанников детских садов, школьников и студентов.
Так, с 2020 г. в дошкольных учреждениях республики воспитатели проводят с детьми интерактивные занятия, посвященные теме трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей: квест-игры по истории, творческие мастерские, просмотр мультфильма, урок конструирования техники для импровизированного строительства оборонительного рубежа и т.п. Лучшие методические разработки публикуются в педагогическом журнале «Народная школа», благодаря чему любой воспитатель может разнообразить занятия с детьми, с раннего возраста знакомить их с темой трудового подвига родного народа и объяснять им необходимость сохранения в памяти этих событий.
В 2020 г. ученики разных школ Чебоксар на протяжении нескольких месяцев работали над сборником воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ребята выезжали в экспедиции, изучали информацию в архивах, встречались с родственниками и знакомыми строителей данных рубежей. В результате им удалось собрать 87 воспоминаний и личные фотографии участников тех событий. Итогом работы стал выпуск издания «Строители безмолвных рубежей: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны» [33].
Другой формой вовлечения молодежи в тему строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей выступил республиканский конкурс-фестиваль музеев образовательных учреждений Чувашской Республики, проводимый Центром одаренных детей и молодежи «Эткер». В марте-апреле 2021 г. в рамках мероприятия школьники из Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Шемуршинского, Козловского, Красночетайского, Ядринского, Урмарского, Цивильского и Янтиковского районов представили авторские тематические экспозиции, творческие проекты, макеты, лэпбуки, игры, экскурсии и театрализованные представления. Главным итогом конкурса стало то, что теперь в 25 образовательных учреждениях региона действуют уникальные в своем роде музейные проекты, созданные детьми.
Насколько эффективны меры, принимаемые в настоящее время в целях увековечения памяти жителей Чувашии о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, покажет время.
Однако уже сегодня можно говорить о первых результатах коммеморативных практик, оставивших отпечаток в сознании подрастающего поколения.
Востребованным методом исследования состояния исторической памяти являются социологические опросы. В последние десятилетия опубликовано немало научных трудов, методологически построенных на примере изучения представлений молодежи по разным темам. Важно выделить коллективную монографию «Историческая память и российская идентичность» под общей редакцией научного руководителя Института этнологии и антропологии РАН В. А. Тишкова, монографию «Студенческая и учащаяся молодежь: гражданские ценности, социокультурные ориентиры» ученых Чувашского государственного института гуманитарных наук И.И. Бойко и В.Г. Харитоновой, а также отдельные статьи научных коллективов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова А.В. Григорьева, О.В. Василенко, А.В. Карпова, А.Д. Григорьева и А.Д. Григорьева, А.В. Карпова, М.Ю. Харитонова. В рассматриваемых работах представлены данные социологических опросов, отражающие отношение молодых людей разных возрастов к Родине, Великой Отечественной войне, мигрантам, религии, родному языку и т.д., что позволяет получить комплексное видение ценностей и ориентиров современной молодежи, оценить итоги их патриотического воспитания, уточнить динамику возможных изменений.
В феврале—марте 2021 г. автор данной статьи в составе рабочей группы сотрудников секции социологии Чувашского государственного института гуманитарных наук провел обследование студенческой молодежи Чувашской Республики. Исследование было направлено на выявление состояния исторической памяти студентов региона о строи тельстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Было опрошено 453 респондента в возрасте 18—29 лет, из которых 41,4% составили юноши и 58,6% — девушки. В выборку вошли студенты I—V курсов общественного (41,1%), естественнонаучного (26,7%) и технического (32,2%) профилей Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и Чувашского государственного аграрного университета. Из общего числа опрашиваемых 51% — жители Чебоксар и других городов Чувашии, 33,5% — из сельской местности республики, 15,5% — приехали учиться из других регионов России.
Стоит отметить, что опрос не преследовал цели выявления уровня знаний о конкретных лицах и деталях событий, связанных со строительством Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Более важным, на наш взгляд, было узнать отношение к Великой Отечественной войне и выяснить общее состояние информированности студенчества о строительстве рассматриваемых оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики.
По результатам опроса можно уверенно заявить, что большинство опрошенной студенческой молодежи проявляет интерес к событиям Великой Отечественной войны (см. табл. 1). Почти 84% ответили, что они их «очень интересуют» или «скорее интересуют, чем нет». Причем число юношей (82,3%) и девушек (84,5%), выбравших этот вариант ответа, практически равно. 13,2% респондентов отметили, что данные события их «мало интересуют», 0,7% — «совсем не интересуют» и 2,4% затруднились с ответом. Любопытно, что среди респондентов женского пола не было тех, кого совсем не интересуют события Великой Отечественной войны.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:
«Интересуют ли Вас события Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.?», %
Варианты ответов
Всего
Очень интересуют, скорее интересуют, чем нет
83,7
Мало интересуют
13,2
Совсем не интересуют
0,7
Затрудняюсь ответить
2,4
Рассмотрим разницу позиций молодых людей в зависимости от курса, на котором они учатся (см. табл. 2). Событиями Великой Отечественной войны интересуются 85—90% старшекурсников, среди студентов I и II курсов — на 5—10% меньше. Мы предполагаем, это связано с тем, что на протяжении обучения студенты активно вовлекаются в организацию и проведение тематических мероприятий: «Урок Победы» для школьников, «Диктант Победы», акция «Свеча памяти», конкурсы сочинений, чтецов и т.д. Благодаря этому их осведомленность и, как результат, заинтересованность с каждым годом повышаются. Кроме того, обследование показало, что наибольший интерес проявляют студенты естественнонаучного (86,8%) и общественного (84,9%) профилей, незначительно меньший — обучающиеся технических специальностей (79,4%).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос:
«Интересуют ли Вас события Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.?», %
Варианты ответов
Курс обучения
I
II
III
IV
V
Очень интересуют, скорее интересуют, чем нет Мало интересуют
Совсем не интересуют
Затрудняюсь ответить
81,2
16,2
0
2,6
80
14,5
2,1
3,4
86
12,8
0
1,2
89,8
8,2
0
2
85,7
7,1
0
7,1
Важно обратить внимание на тот факт, что молодые люди, приехавшие учиться в Чебоксары из сел и деревень Чувашии и других регионов России, интересуются темой Великой Отечественной войны больше (86—89%), чем городские студенты (80%). Эти данные требуют отдельного изучения, однако можно предположить, что это обусловлено интенсивным развитием в районах республики поисковых движений, а также юнармейских движений «Зарница» и «Орленок», пробуждающих и поддерживающих интерес молодежи к данной теме на протяжении многих лет. Повышенный интерес иногородних студентов может быть связан с оригинальной местной военно-патриотической повесткой, участием в новых для них мероприятиях.
На вопрос «Слышали ли Вы что-нибудь о строительстве на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей в октябре 1941 — феврале 1942 г.?» положительно ответили более 53% респондентов (см. табл. 3). Однако пока еще значительна доля тех, кто «практически ничего не слышал» — 46,6%.
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос:
«Слышали ли Вы что-нибудь о строительстве на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей в октябре 1941 — феврале 1942 г.?», %
Варианты ответов
Всего
Достаточно много слышал/ла
11,5
Отдельные сведения знакомы
41,9
Практически ничего не слышал/ла
46,6
Оценивая результаты, необходимо отметить усиленную работу по популяризации темы строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 2020—2021 гг. и ее заметный положительный эффект. Особенно явно это наблюдается в разрезе места жительства респондентов. По данным опроса (см. табл. 4), количество проинформированных местных студентов почти в два раза больше числа обучающихся, прибывших из других регионов: 53% (из городов Чувашии) и 62,5% (из районов Чувашии) против 34,8% (из других регионов страны).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос:
«Слышали ли Вы что-нибудь о строительстве на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей в октябре 1941 — феврале 1942 г.?», %
Варианты ответов
Тип населенного пункта
Чебоксары и др. города Чувашии
Села
Чувашии
Другой регион России
Достаточно много слышал/ла
13,9
9,9
7,3
Отдельные сведения знакомы
39,1
52,6
27,5
Практически ничего не слышал/ла
47
37,5
65,2
В большей степени о строительстве на территории Чувашии оборонительных рубежей слышали студенты естественнонаучного (60,3%) и общественного (57,6%) профилей, в меньшей — технического (42,5%). Данная разница объяснима приоритетом их профессиональной направленности — это важно принять к сведению и учитывать в будущем при формировании информационной политики по освещению трудового подвига народов Поволжья. Например, разрабатывать мероприятия с учетом разных специфик восприятия информации.
В рамках опроса респондентам было предложено обозначить источники, из которых они получали информацию о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей (см. табл. 5). Абсолютное большинство студентов узнавали факты по теме в школе или других учебных заведениях (48,8%), в социальных сетях и на специализированных сайтах (36,8%). В меньшей степени — из семейных архивов (1,4%) и рассказов старших в семье (9,8%). Вместе с тем респонденты, отметившие «другое», называли свои варианты: «в ходе летней производственной практики»; «из рассказов учителя истории»; «из доклада студента на конференции»; «от преподавателя вуза»; «от дяди, который увлекался историей». Эти мнения студентов подчеркивают эффективность обсуждения подобных тем в ходе личной коммуникации, основанной на доверительных отношениях. Так исторические сведения лучше сохраняются в памяти молодежи.
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос:
«Если Вы знакомы с фактами о строительстве этих рубежей, то из каких источников?», (с возможностью выбора нескольких вариантов ответа), %
Варианты ответов
Всего
Изучал/а в школе, в других учебных заведениях
48,8
Из рассказов старших в семье, некоторые мои предки участвовали в их сооружении
9,8
Из социальных сетей, специализированных сайтов и др.
36,8
Из СМИ (газеты, телевидение, радио)
24,2
Из рассказов на встречах с участниками войны и работниками тыла
13
Из посещения музеев, воинских мемориалов
22,8
Из семейных архивов (фото, письма, воспоминания участников строительства и др.)
1,4
Другое
3,5
Респонденты женского и мужского пола в качестве источников информации по теме выбирали разные варианты ответов. Например, девушки узнавали о строительстве оборонительных рубежей из рассказов старших в семье втрое реже, чем юноши — 5,4% против 16,2%. Однако, в отличие от респондентов мужского пола, они получали подобные сведения почти в 2 раза чаще из СМИ, семейных архивов и рассказов на встречах с участниками войны и работниками тыла.
Кроме того, в зависимости от типа населенного пункта, откуда родом респонденты, меняется градация их источниковой базы о рассматриваемых нами событиях (см. табл. 6). Неудивительно, что студенты, прибывшие в Чувашию из других регионов, не слышали о Сурском и Казанском оборонительных рубежах от родственников и не получали сведения из семейных архивов. Сельские студенты чаще видели информацию по теме в социальных сетях и Интернете, а городские — изучали в школе и других учебных заведениях. В остальном эти данные схожи.
Таблица 6
Распределение ответов на вопрос:
«Если Вы знакомы с фактами о строительстве этих рубежей, то из каких источников?», (с возможностью выбора нескольких вариантов ответа), %
Варианты ответов
Тип населенного пункта
Чебоксары и др.
Села
Другой регион
города Чувашии
Чувашии
России
Изучал/а в школе, в других учебных заведениях
Из рассказов старших в семье, некоторые мои предки участвовали
55,9
41,8
40
в их сооружении
Из социальных сетей, специализиро-
13,1
8,2
0
ванных сайтов и др.
31,7
42,7
40
Из СМИ (газеты, телевидение, радио) Из рассказов на встречах с участника-
24,1
25,5
20
ми войны и работниками тыла
Из посещения музеев, воинских
11,7
16,4
6,7
мемориалов
Из семейных архивов (фото, письма,
22,8
22,7
23,3
воспоминания участников строительства и др.)
1,4
1,8
0
Другое
0,7
6,4
6,7
Материалы социологического обследования показали текущее состояние исторической памяти студенческой молодежи Чувашии о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, обозначили точки роста и высветили проблемные места. Выяснилось, что подавляющее большинство респондентов с интересом относятся к теме Великой Отечественной войны. Более половины опрошенных слышали о строительстве на территории республики Сурского и Казанского оборонительных рубежей, что свидетельствует о первых результатах просветительской деятельности органов власти, образовательных и культурных организаций региона в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей упомянутых оборонительных рубежей. Для качественного сохранения исторической памяти грядущих поколений необходимо продолжать работать в этом направлении, пересмотрев приоритеты, опираясь на данные опроса по вопросу наиболее эффективных каналов и источников информирования студенческой молодежи региона. Для уточнения актуального состояния исторической памяти молодежи об определенных событиях необходимо раз в несколько лет снова проводить анкетирование и отслеживать динамику показателей. Только комплексная работа всех социальных институтов позволит добиться желаемого результата.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021