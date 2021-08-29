22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Артема Гаврилова, младшего научного сотрудника исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары).

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

А. Д. Гаврилов

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИО ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГОИ КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ

Люди!

Покуда сердца стучатся, — помните!

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!

Р. Рождественский. Реквием (Вечная слава героям), 1962

С призывом вечной памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны обращены к будущим поколениям эти известные строки поэта Робер­та Рождественского. Однако и сам фрагмент произведения для многих современников является одним из источников, формирующих пред­ставление об участниках военных событий 1941—1945 гг., а значит — и память о них.

Проблема сохранения социальной памяти о важных исторических периодах активно изучается научным сообществом с 20-х гг. XX столе­тия. Одним из первых эту тему начал исследовать французский социо­лог, основоположник так называемого «мемориального поворота» Мо­рис Хальбвакс, который в своей монографии «Социальные рамки па­мяти» (1925) [40] преодолел взгляды психологов на понимание памя­ти как явления индивидуального и выдвинул идею коллективной па­мяти. Он утверждал, что процесс запоминания отдельных фактов в сознании индивида социально обусловлен: семьей, школой, церковью и другими институтами общества. Иначе говоря, воспоминания чело­века очерчены рамками социальной группы, к которой он принадле­жит. Так, с исчезновением определенного сообщества возникает риск забвения в коллективной памяти связанных с этой социальной груп­пой исторических событий.

Chgign.ru Участники межрегиональной научно-практической конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья»

Взгляды М. Хальбвакса вызвали широкий интерес и побудили ис­следователей задуматься о механизмах формирования исторической памяти. Как отмечает профессор З.А. Чеканцева: «Хальбвакс положил начало социологическому исследованию памяти, и в полемике с его идеями сформировались все новые подходы к этой теме, разработан­ные за последние 80 лет».

Историк Пьер Нора продолжил исследования М. Хальбвакса и в труде «Места памяти» (1981) выступил с тезисом о том, что реальные исторические факты и коллективная память о них — это не одно и то же. Он пишет: «История как интеллектуальная и светская операция взывает к анализу и критическому дискурсу. Память поме­щает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, ко­торую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принад­лежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Па­мять укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объек­те. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяжен­ностей, эволюции и отношений вещей. Память — это абсолют, а ис­тория знает только относительное». Реальные исторические факты подтверждаются документально, а память воспроизводит про­шлое на основе чувственного восприятия человека (коллектива), че­рез призму времени, в котором он живет.

Одним из способов сознательной актуализации исторического про­шлого являются места памяти. По П. Нора, это — «музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоко­лы, монументы, храмы, ассоциации». Он считал, что «мес­та памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной па­мяти нет, а значит — нужно создавать архивы, нужно отмечать годов­щины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными». Места памяти выполняют символическую роль, помогают представителям новых поколений сформировать кон­кретное представление об истории своего народа и сохранить опреде­ленную память о ней.

Chgign.ru Выставка «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу» в Чувашском национальном музее

Другим механизмом отбора исторических сведений и сохранения памяти о них служит коммеморация. Историк Аллан Мегилл, один из родоначальников этого понятия, понимает коммеморацию как про­цесс, когда «зафиксированные воспоминания прошлых событий мо­гут превратиться в нечто, родственное объектам религиозного почи­тания». Современные российские исследователи историчес­кой памяти рассматривают коммеморацию как «целенаправленную ак­туализацию исторической памяти» и определяют ее как «увековечение памяти о событиях: сооружение памятников, организа­ция музеев, определение знаменательных дат, праздники, массовые мероприятия и многое другое». Мероприятия, совершаемые в процессе формирования исторической памяти о важных событиях, называют «коммеморативными практиками». Примерами таких прак­тик является празднование юбилейных дат, посвященных историче­ским событиям и их участникам, выпуск тематических книг, спек­таклей, фильмов, музыки и т.д. В этой связи важно упомянуть идеи отечественного ученого, профессора О. Б. Леонтьевой, которая фунда­ментальной основой исторической памяти называет «феномен обра­зов прошлого». На ее взгляд, «именно образы событий и персонажей прошлого, созданные в произведениях художественной культуры, яв­ляются основой обыденных представлений о прошлом».

Таким образом, к эффективным технологиям сохранения истори­ческой памяти исследователи относят места памяти, коммеморации и образы прошлого. Вслед за членом-корреспондентом РАН Ж.Т. Тощенко под «исторической памятью» мы понимаем «определенным образом сфокусированное сознание, которое отражает особую значи­мость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с насто­ящим и будущим. Историческая память по сути дела является выраже­нием процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства для возможного его использова­ния в деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу общественного сознания».

В вопросах качественного сохранения исторической памяти народа о прошлом решающую роль играет государственная политика. Прези­дент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно публично выска­зывался о важности сохранения исторической памяти для россиян: «Ис­торическая память является великолепным цементом, который создает единую и неделимую российскую нацию». 22 июня 2020 г., в Год памяти и славы в России, он подчеркнул: «Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и по­гибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране». Приори­тет государственной политики России в области сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны наблюдается не только на фе­деральном, но и на региональном и муниципальном уровнях.

Chgign.ru Выставка «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу» в Чувашском национальном музее

Так, в год 75-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне глава Чувашской Республики О.А. Николаев объявил 2021 год Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Ка­занского оборонительных рубежей. Это решение стало показатель­ным в отношении местной государственной политики в области увеко­вечения памяти о подвигах тружеников тыла, принимавших участие в строительстве оборонительных сооружений во многих регионах страны.

В 2021 г. исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которое проходило в тяжелых бытовых и климатических условиях. Трудовая мобилизация охватывала от 85 до 100 тыс. жителей Чувашской Республики, среди которых в основном были женщины и подростки.

Эта славная, но трагическая страница трудовой доблести народов Поволжья долгое время не находила должного освещения. Дело в том, что архивные данные об оборонительных объектах находились под грифом «секретно». Одним из первых упоминаний темы строительства Сурского рубежа и Казанского обвода является статья в «Красной Чу­вашии» от 18—19 марта 1942 г., в которой представлен список 234 на­гражденных «особо отличившихся колхозников, инженерно-техниче­ских, советских и партийных работников» — участников «спецстроительства».

Сегодня, спустя 80 лет, события тех лет целенаправленно выво­дятся из тени и находят воплощение в памяти современников в раз­личной форме:

1) создание мемориальных объектов;

2) полномасштабное освещение темы в средствах массовой инфор­мации, социальных сетях, мессенджерах и Интернете в целом;

3) сбор, фиксация и издание воспоминаний участников строи­тельства;

4) подготовка сборников и выставок архивных документов;

5) подготовка передвижных и постоянных тематических выставок и экспозиций;

6) проведение научно-практических конференций, круглых сто­лов, дискуссий;

7) издание научной литературы;

8) издание научно-популярной литературы;

9) постановка тематических спектаклей, концертов, театрализо­ванных исторических реконструкций;

10) выпуск тематических песен и кинофильмов;

11) выпуск образовательных видеолекций по теме;

12) другое.

Cap.ru Марпосадский район. Обелиск на месте строительства Сурского рубежа

Все коммеморативные практики, в первую очередь, направлены на современную молодежь, на сохранение исторической памяти де­тей и подростков о трудовом подвиге их предков, их народа, участни­ков строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Для лучшего усвоения молодежью исторического материала орга­ны государственной власти, образовательные и культурные учрежде­ния организуют мероприятия, требующие реализации интеллектуаль­ного и творческого потенциала воспитанников детских садов, школь­ников и студентов.

Так, с 2020 г. в дошкольных учреждениях республики воспитатели проводят с детьми интерактивные занятия, посвященные теме трудо­вого подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных ру­бежей: квест-игры по истории, творческие мастерские, про­смотр мультфильма, урок конструирования техники для импрови­зированного строительства оборонительного рубежа и т.п. Лучшие методические разработки публикуются в педагогическом журнале «На­родная школа», благодаря чему любой воспитатель может разнообра­зить занятия с детьми, с раннего возраста знакомить их с темой тру­дового подвига родного народа и объяснять им необходимость сохра­нения в памяти этих событий.

В 2020 г. ученики разных школ Чебоксар на протяжении несколь­ких месяцев работали над сборником воспоминаний участников стро­ительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ребята вы­езжали в экспедиции, изучали информацию в архивах, встречались с родственниками и знакомыми строителей данных рубежей. В результа­те им удалось собрать 87 воспоминаний и личные фотографии участ­ников тех событий. Итогом работы стал выпуск издания «Строители безмолвных рубежей: сборник воспоминаний участников строитель­ства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны» [33].

Другой формой вовлечения молодежи в тему строительства Сур­ского и Казанского оборонительных рубежей выступил республикан­ский конкурс-фестиваль музеев образовательных учреждений Чуваш­ской Республики, проводимый Центром одаренных детей и молоде­жи «Эткер». В марте-апреле 2021 г. в рамках мероприятия школьники из Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Шемуршинского, Козлов­ского, Красночетайского, Ядринского, Урмарского, Цивильского и Янтиковского районов представили авторские тематические экспози­ции, творческие проекты, макеты, лэпбуки, игры, экскурсии и теат­рализованные представления. Главным итогом конкурса стало то, что теперь в 25 образовательных учреждениях региона действуют уникаль­ные в своем роде музейные проекты, созданные детьми.

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Насколько эффективны меры, принимаемые в настоящее время в целях увековечения памяти жителей Чувашии о трудовом подвиге стро­ителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, покажет время.

Однако уже сегодня можно говорить о первых результатах коммеморативных практик, оставивших отпечаток в сознании подрастающего поколения.

Востребованным методом исследования состояния исторической памяти являются социологические опросы. В последние десятилетия опубликовано немало научных трудов, методологически построенных на примере изучения представлений молодежи по разным темам. Важ­но выделить коллективную монографию «Историческая память и рос­сийская идентичность» под общей редакцией научного руководителя Института этнологии и антропологии РАН В. А. Тишкова, моно­графию «Студенческая и учащаяся молодежь: гражданские ценности, социокультурные ориентиры» ученых Чувашского государственного института гуманитарных наук И.И. Бойко и В.Г. Харитоновой, а также отдельные статьи научных коллективов Чувашского государствен­ного университета им. И.Н. Ульянова А.В. Григорьева, О.В. Василенко, А.В. Карпова, А.Д. Григорьева и А.Д. Григорьева, А.В. Карпова, М.Ю. Харитонова. В рассматриваемых работах представлены дан­ные социологических опросов, отражающие отношение молодых лю­дей разных возрастов к Родине, Великой Отечественной войне, миг­рантам, религии, родному языку и т.д., что позволяет получить ком­плексное видение ценностей и ориентиров современной молодежи, оценить итоги их патриотического воспитания, уточнить динамику возможных изменений.

Cap.ru Раздел из книги об истории, посвящённый строительству Сурского рубежа

В феврале—марте 2021 г. автор данной статьи в составе рабочей группы сотрудников секции социологии Чувашского государственного института гуманитарных наук провел обследование студенческой мо­лодежи Чувашской Республики. Исследование было направлено на вы­явление состояния исторической памяти студентов региона о строи­ тельстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Было опро­шено 453 респондента в возрасте 18—29 лет, из которых 41,4% соста­вили юноши и 58,6% — девушки. В выборку вошли студенты I—V курсов общественного (41,1%), естественнонаучного (26,7%) и тех­нического (32,2%) профилей Чувашского государственного универси­тета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и Чувашского государственного аграр­ного университета. Из общего числа опрашиваемых 51% — жители Чебоксар и других городов Чувашии, 33,5% — из сельской местности республики, 15,5% — приехали учиться из других регионов России.

Стоит отметить, что опрос не преследовал цели выявления уров­ня знаний о конкретных лицах и деталях событий, связанных со стро­ительством Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Более важ­ным, на наш взгляд, было узнать отношение к Великой Отечествен­ной войне и выяснить общее состояние информированности студен­чества о строительстве рассматриваемых оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики.

По результатам опроса можно уверенно заявить, что большинство опрошенной студенческой молодежи проявляет интерес к событиям Великой Отечественной войны (см. табл. 1). Почти 84% ответили, что они их «очень интересуют» или «скорее интересуют, чем нет». Причем число юношей (82,3%) и девушек (84,5%), выбравших этот вариант ответа, практически равно. 13,2% респондентов отметили, что дан­ные события их «мало интересуют», 0,7% — «совсем не интересуют» и 2,4% затруднились с ответом. Любопытно, что среди респондентов женского пола не было тех, кого совсем не интересуют события Ве­ликой Отечественной войны.

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос:

«Интересуют ли Вас события Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.?», %

Варианты ответов

Всего

Очень интересуют, скорее интересуют, чем нет

83,7

Мало интересуют

13,2

Совсем не интересуют

0,7

Затрудняюсь ответить

2,4

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Рассмотрим разницу позиций молодых людей в зависимости от курса, на котором они учатся (см. табл. 2). Событиями Великой Оте­чественной войны интересуются 85—90% старшекурсников, среди студентов I и II курсов — на 5—10% меньше. Мы предполагаем, это связано с тем, что на протяжении обучения студенты активно вовлекаются в организацию и проведение тематических мероприятий: «Урок Победы» для школьников, «Диктант Победы», акция «Свеча памяти», конкурсы сочинений, чтецов и т.д. Благодаря этому их осве­домленность и, как результат, заинтересованность с каждым годом повышаются. Кроме того, обследование показало, что наибольший ин­терес проявляют студенты естественнонаучного (86,8%) и обществен­ного (84,9%) профилей, незначительно меньший — обучающиеся технических специальностей (79,4%).

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос:

«Интересуют ли Вас события Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.?», %

Варианты ответов

Курс обучения

I

II

III

IV

V

Очень интересуют, скорее интересуют, чем нет Мало интересуют

Совсем не интересуют

Затрудняюсь ответить

81,2

16,2

0

2,6

80

14,5

2,1

3,4

86

12,8

0

1,2

89,8

8,2

0

2

85,7

7,1

0

7,1

Важно обратить внимание на тот факт, что молодые люди, при­ехавшие учиться в Чебоксары из сел и деревень Чувашии и других регионов России, интересуются темой Великой Отечественной войны больше (86—89%), чем городские студенты (80%). Эти данные требу­ют отдельного изучения, однако можно предположить, что это обус­ловлено интенсивным развитием в районах республики поисковых дви­жений, а также юнармейских движений «Зарница» и «Орленок», про­буждающих и поддерживающих интерес молодежи к данной теме на протяжении многих лет. Повышенный интерес иногородних студентов может быть связан с оригинальной местной военно-патриотической повесткой, участием в новых для них мероприятиях.

На вопрос «Слышали ли Вы что-нибудь о строительстве на терри­тории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей в октябре 1941 — феврале 1942 г.?» положительно ответили более 53% респондентов (см. табл. 3). Однако пока еще значительна доля тех, кто «практически ничего не слышал» — 46,6%.

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос:

«Слышали ли Вы что-нибудь о строительстве на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей в октябре 1941 — феврале 1942 г.?», %

Варианты ответов

Всего

Достаточно много слышал/ла

11,5

Отдельные сведения знакомы

41,9

Практически ничего не слышал/ла

46,6

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Оценивая результаты, необходимо отметить усиленную работу по популяризации темы строительства Сурского и Казанского оборони­тельных рубежей в 2020—2021 гг. и ее заметный положительный эффект. Особенно явно это наблюдается в разрезе места жительства респон­дентов. По данным опроса (см. табл. 4), количество проинформирован­ных местных студентов почти в два раза больше числа обучающихся, прибывших из других регионов: 53% (из городов Чувашии) и 62,5% (из районов Чувашии) против 34,8% (из других регионов страны).

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос:

«Слышали ли Вы что-нибудь о строительстве на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей в октябре 1941 — феврале 1942 г.?», %

Варианты ответов

Тип населенного пункта

Чебоксары и др. города Чувашии

Села

Чувашии

Другой регион России

Достаточно много слышал/ла

13,9

9,9

7,3

Отдельные сведения знакомы

39,1

52,6

27,5

Практически ничего не слышал/ла

47

37,5

65,2

В большей степени о строительстве на территории Чувашии оборо­нительных рубежей слышали студенты естественнонаучного (60,3%) и общественного (57,6%) профилей, в меньшей — технического (42,5%). Данная разница объяснима приоритетом их профессиональной направ­ленности — это важно принять к сведению и учитывать в будущем при формировании информационной политики по освещению трудо­вого подвига народов Поволжья. Например, разрабатывать мероприя­тия с учетом разных специфик восприятия информации.

В рамках опроса респондентам было предложено обозначить источни­ки, из которых они получали информацию о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей (см. табл. 5). Абсолютное большинство студентов узнавали факты по теме в школе или других учебных заведениях (48,8%), в социальных сетях и на специализированных сайтах (36,8%). В меньшей степени — из семейных архивов (1,4%) и рассказов старших в семье (9,8%). Вместе с тем респонденты, отметившие «другое», назы­вали свои варианты: «в ходе летней производственной практики»; «из рассказов учителя истории»; «из доклада студента на конференции»; «от преподавателя вуза»; «от дяди, который увлекался историей». Эти мне­ния студентов подчеркивают эффективность обсуждения подобных тем в ходе личной коммуникации, основанной на доверительных отношениях. Так исторические сведения лучше сохраняются в памяти молодежи.

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос:

«Если Вы знакомы с фактами о строительстве этих рубежей, то из каких источников?», (с возможностью выбора нескольких вариантов ответа), %

Варианты ответов

Всего

Изучал/а в школе, в других учебных заведениях

48,8

Из рассказов старших в семье, некоторые мои предки участвовали в их сооружении

9,8

Из социальных сетей, специализированных сайтов и др.

36,8

Из СМИ (газеты, телевидение, радио)

24,2

Из рассказов на встречах с участниками войны и работниками тыла

13

Из посещения музеев, воинских мемориалов

22,8

Из семейных архивов (фото, письма, воспоминания участников строительства и др.)

1,4

Другое

3,5

Респонденты женского и мужского пола в качестве источников информации по теме выбирали разные варианты ответов. Например, девушки узнавали о строительстве оборонительных рубежей из рас­сказов старших в семье втрое реже, чем юноши — 5,4% против 16,2%. Однако, в отличие от респондентов мужского пола, они получали подобные сведения почти в 2 раза чаще из СМИ, семейных архивов и рассказов на встречах с участниками войны и работниками тыла.

Chgign.ru Межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья»

Кроме того, в зависимости от типа населенного пункта, откуда родом респонденты, меняется градация их источниковой базы о рас­сматриваемых нами событиях (см. табл. 6). Неудивительно, что студен­ты, прибывшие в Чувашию из других регионов, не слышали о Сурском и Казанском оборонительных рубежах от родственников и не получали сведения из семейных архивов. Сельские студенты чаще ви­дели информацию по теме в социальных сетях и Интернете, а город­ские — изучали в школе и других учебных заведениях. В остальном эти данные схожи.

Таблица 6

Распределение ответов на вопрос:

«Если Вы знакомы с фактами о строительстве этих рубежей, то из каких источников?», (с возможностью выбора нескольких вариантов ответа), %

Варианты ответов

Тип населенного пункта

Чебоксары и др.

Села

Другой регион

города Чувашии

Чувашии

России

Изучал/а в школе, в других учебных заведениях

Из рассказов старших в семье, некоторые мои предки участвовали

55,9

41,8

40

в их сооружении

Из социальных сетей, специализиро-

13,1

8,2

0

ванных сайтов и др.

31,7

42,7

40

Из СМИ (газеты, телевидение, радио) Из рассказов на встречах с участника-

24,1

25,5

20

ми войны и работниками тыла

Из посещения музеев, воинских

11,7

16,4

6,7

мемориалов

Из семейных архивов (фото, письма,

22,8

22,7

23,3

воспоминания участников строитель­ства и др.)

1,4

1,8

0

Другое

0,7

6,4

6,7

Материалы социологического обследования показали текущее со­стояние исторической памяти студенческой молодежи Чувашии о стро­ительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, обозначи­ли точки роста и высветили проблемные места. Выяснилось, что по­давляющее большинство респондентов с интересом относятся к теме Великой Отечественной войны. Более половины опрошенных слыша­ли о строительстве на территории республики Сурского и Казанского оборонительных рубежей, что свидетельствует о первых результатах просветительской деятельности органов власти, образовательных и культурных организаций региона в рамках Года, посвященного трудо­вому подвигу строителей упомянутых оборонительных рубежей. Для качественного сохранения исторической памяти грядущих поколений необходимо продолжать работать в этом направлении, пересмотрев приоритеты, опираясь на данные опроса по вопросу наиболее эффек­тивных каналов и источников информирования студенческой молоде­жи региона. Для уточнения актуального состояния исторической па­мяти молодежи об определенных событиях необходимо раз в несколь­ко лет снова проводить анкетирование и отслеживать динамику пока­зателей. Только комплексная работа всех социальных институтов по­зволит добиться желаемого результата.