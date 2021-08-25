Выступая на съезде «Единой России», президент Путин сказал, что нашей национальной идеей, образом будущего нашей страны должна стать большая крепкая семья. Возможно, кого-то это заявление и привлечёт, но я в нём не увидел ничего, кроме абстрактного благого пожелания.

Советский плакат

Логика в данном случае у нашего президента получилась, на мой взгляд, перевёрнутой. Именно привлекательный образ будущего может стать (и обязательно, надеюсь, когда-то станет) стимулом для создания и развития семей. Но и одного образа будущего мало. Нужна уверенность в благополучном будущем! У людей должна быть хорошо оплачиваемая работа, полное и качественное социальное обеспечение, понимание, что у их детей будет счастливое детство, что они получат хорошее образование, что дело их воспитания будет делом не только семьи, но и коллективов, в которых они будут учиться и трудиться, всего российского общества, общенародным делом. Уверенности во всём этом у большинства граждан современной России, как мне это видится, нет. Поэтому, хотя и не только поэтому, большинство российских женщин и не хотят рожать.

Отдельно хочу сказать о народном начале. Это важнейший момент — чувствовать себя частью народного организма в единстве ушедших, нынешних и будущих поколений, ощущать свою обязанность умножать свой народ! Есть ли у нас сегодня такое единство, ощущение этой ответственности? Их нет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Сегодня в России нет сплочённого русского народа, нет единой сплочённой политической нации, нет культурного единства, не говоря уже о приверженности традиции. Наоборот, глядя на такие «действа», как, скажем, активно рекламируемая, в том числе и властью, «Новая волна», начинаешь сомневаться, в своей ли стране ты живёшь, сохранилась ли в ней русская культура.

Крепость семьи может быть, как я уже сказал, обусловлена верностью национальной традиции. Но где, повторю, она, эта национальная традиция в современной России? Где народное начало? Начни говорить о национальных задачах, о развитии именно своего народа — получишь как минимум косые взгляды. Начни действовать — получишь клеймо «националиста» или того хуже.

Посмотрите вокруг себя: каких семей больше — крепких или распадающихся, деградирующих? В телевизоре, конечно — крепких, но вот лично в моём окружении — деградирующих! Дочери бросают матерей, сыновья живут за счёт пенсий родителей, дети спят и видят, когда родители уйдут из жизни и они поделят их собственность. Да хорошо, если честно поделят, а то ведь рвут друг у друга когтями…

Юлия Галушина ИА REGNUM

Одним словом, тридцать лет «новой» России, тридцать лет борьбы с советским культурным наследием и проедания советского народнохозяйственного богатства, тридцать лет «свободы» православия и других конфессий условий для укрепления института семьи не создали — наоборот. И для того, чтобы у России целиком и у каждого её гражданина в отдельности появился прочный образ счастливого будущего, — тоже.

Весь наш современный уклад — западный, рыночный. Западу же прочная семья не нужна; рынку — тем более. Пока мы от этой зависимости не избавимся, пока не вернём себе экономическую и культурную самостоятельность, ничего у нас ни с большой крепкой семьёй, ни с образом счастливого будущего, ни с самим этим будущим не получится!