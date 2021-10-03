Неудивительно, что «семейные» фильмы, особенно полнометражные мультики, часто затрагивают именно семейные проблемы. Когда смотришь кино вместе, можно, оторвавшись от экрана, поглядеть друг на друга и что-то понять. Из таких мультфильмов последнего времени, вышедших в Голливуде, прежде всего вспоминаются «Суперсемейка», «Гадкий Я», «Монстры на каникулах». Выпущенный в 2017 году DreamWorks «Босс-молокосос» (режиссер Том МакГрат) до такой степени завязан на тему семейных взаимоотношений и семьи как таковой, что это кажется даже некоторым перебором. Видимо, мультфильм всё же сочли удачным, раз создали сиквел, намек на который можно было увидеть в финальных кадрах оригинала.

Цитата из м/ф «Босс-молокосос 2». Реж. Том МакГрат. 2021. США

Вопрос «откуда берутся дети» относится к числу вечных, правда, ответ на него всё же однажды непременно находится. Но до какого-то момента остается обширное поле для творческого воображения. Если раньше младенцев находили в капусте или получали на руки с аистиной почтой, то теперь их чаще всего покупают в магазине, а значит, производят на фабрике. Точнее, на заводах гигантской корпорации BabyCorp, расположенной где-то за границей нашей реальности. Если честно, то вид младенчиков, сидящих на конвейерной ленте — пусть и мягкой и среди белоснежного «райского» антуража, на которых механические манипуляторы надевают подгузники, пинетки, обрабатывают детской присыпкой и щекочут перышком, чтобы смеялись, вызывает острое ощущение неправильности. Впрочем, эти кадры, с которых начинается первый фильм, можно воспринимать как легкую сатиру. В самом деле, мир настолько помешался на гаджетах и прочих элементах технической цивилизации, что даже дети с богатым воображением, вроде главного героя Тима (а всё происходящее в фильме Тим, всё же, скорее всего, просто придумал) не могут представить себе ничего другого. Уже в семь лет они знают, что такое крупные корпорации, офисы и важные боссы, сидящие в «кабинетах с видом». Как-то не очень похоже на беззаботное детство.

Цитата из м/ф «Босс-молокосос 2». Реж. Том МакГрат. 2021. США

Вообще в этом веселом мультике было заложено немало не очень радостных моментов, начиная от темы братской ревности к новорожденному «конкуренту», которая в мультфильме главная, до той не такой уж фантастической идеи, что милые домашние любимцы могут однажды заменить для взрослых детей. А если еще добавить карабкание по карьерной лестнице, которым некоторые увлечены чуть ли не с пеленок, то становится совсем грустно. Хотя выбор в пользу семейного тепла, который всё же делает Босс-молокосос, и выбор Тима полюбить младшего братика немного сглаживают неприятное впечатление. Ровно до той минуты, пока не начинаешь знакомиться с продолжением.

Цитата из м/ф «Босс-молокосос 2». Реж. Том МакГрат. 2021. США

Увы, сюжет сиквела напоминает какой-то «день сурка». Конфликт между братьями, вроде бы счастливо разрешившийся, закручивается по-новой. Босс-молокосос, ради братской любви добровольно отказавшийся от головокружительной карьеры в BabyCorp, чтобы родиться обычным младенцем в обычной семье, и получивший имя Тед, вырос… и снова взялся за старое, став крупным бизнесменом и богачом. Брата он теперь знать не знает, ограничиваясь поздравлениями к праздникам и дорогими подарками племянницам. А Тим, несмотря на мощное воображение, почему-то так и не стал ни писателем, ни художником, ни музыкантом, ограничившись ролью «отца-домохозяина» в кухонном фартуке, которого вместе с двумя дочками «кормит» жена. Почему-то он так и не повзрослел, а по прихоти сюжета большую часть фильма вместе с братом и вовсе вновь проводит в коротких штанишках за всё теми уже надоевшими пикировками о том, кто из двоих круче. BabyCorp оказывается реальной, что напрочь убивает метафоричность оригинального фильма. Малышка Тина, секретный агент малышовой корпорации, даже близко не дотягивает по харизме до младенца Теда даже в его новом и более занудном варианте и суетится где-то на заднем плане. Эмоционально фильм выстроен вокруг попыток Тимоти восстановить потерянный контакт со старшей дочкой Табитой, которая прячет свои комплексы за высокомерием отличницы. Ему это удается, но лишь после того, как он превращается в ее одногодка. Снова подружиться с братом у него тоже получается лишь вернувшись в детство. Правда, спасти девочек от беды братья оказываются способны лишь когда заканчивается эффект чудо-смеси, что хоть как-то реабилитирует взрослых и взрослость.

Цитата из м/ф «Босс-молокосос 2». Реж. Том МакГрат. 2021. США

Авторы мультфильма и во второй части пытаются поднимать серьезные актуальные проблемы, даже активнее, чем в первой. С образованием происходят зловещие трансформации, детей ссорят с родителями, разделяют на своеобразные касты и заставляют конкурировать между собой, учебный процесс превращается в соревнование эрудитов-зубрилок в стиле телевикторины, педагога (который на самом деле ничему не учит) дети видят лишь на экране, самые маленькие предоставлены самим себе и превращаются в юных психопатов, и даже школьная медсестра — робот. Выглядит как-то очень знакомо, не правда ли? А еще и взрослые, стар и млад, шагу не могут ступить без гаджетов, набитых всякими развлекательными приложениями, которые исподволь их зомбируют. А цель зловещего плана — вообще избавиться от родителей, устроив глобальную «революцию подгузников». Правда, как выясняется, устроил весь этот ужас один-единственный не по годам башковитый, но очень одинокий малыш, которого просто неправильно воспитали. Так что проблема вроде есть, а вроде и нет, и всё счастливо разрешается после небольшого приключения.

Цитата из м/ф «Босс-молокосос 2». Реж. Том МакГрат. 2021. США

Вообще мир, показанный в обоих мультиках, какой-то на редкость неуютный, а детишки, особенно младенцы, не очень-то милы, а порой даже пугают. Возникает ощущение какой-то глубокой травмы, которую авторы без особого успеха пытаются снять, применяя прием остраннения. Понятно, что современная реальность всё меньше напоминает добрую рождественскую сказку, а того, что семейные ценности находятся под нешуточной угрозой, не видит разве что слепой, и это практически невозможно игнорировать, если хочешь остаться «на волне» со зрителями. Но рецепты восстановления гармонии даются какие-то неубедительные, их эффект непрочен, а взрослые выглядят смешными, беспомощными и почти бесполезными в деле воспитания своих чад. Честное слово, после такого мультфильма можно задуматься, а стоит ли вообще заводить маленького — вдруг да пригреешь на груди шпиона, а то и злого гения? Детей же мультик учит полагаться не на взрослых, а на свои силы. В общем, последние мультфильмы Тома МакГрата можно воспринимать как симптом неблагополучия, но, увы, не как лекарство от него. Как, к сожалению, и многие другие современные кинофильмы…