22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Светланы Березневой, заведующей сектором отдела комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики (г. Чебоксары).

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

С.В. Березнева

КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«СУРСКИЙ И КАЗАНСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РУБЕЖИ»

Одна из важных задач Национальной библиоте­ки Чувашской Республики — собирать, сохра­нять и предоставлять в пользование уникальный фонд, которым вла­деет библиотека. С этой целью в 2012 г. была создана электронная библиотека Чувашской Республики, которая представляет собой со­вокупность электронных ресурсов библиотек республики, националь­но-краеведческую коллекцию и содержит электронные документы об истории, природе, развитии и современном состоянии государствен­ности, экономики, науки и культуры, языке и народе Чувашской Республики. Основное назначение электронных ресурсов — удовлетво­рение информационных потребностей пользователей.

Организация доступа к электронной библиотеке основывается на принципах общедоступности и открытости для пользователей, а также полноты и оперативности получения информации о наличии докумен­та и прямого доступа к его содержанию через электронный каталог.

Пополнение фонда электронной библиотеки Чувашской Респуб­лики осуществляется посредством оцифровывания документов, физи­чески хранящихся в Национальной библиотеке Чувашской Республи­ки и библиотеках региона; получения электронных копий документов в дар от авторов/правообладателей; сбора общедоступной информа­ции краеведческой направленности, размещенной в сети Интернет в форме открытых данных. Для оцифровки, хранения и предоставления доступа отбираются издания, имеющие историко-краеведческую зна­чимость, в первую очередь оцифровываются наиболее ценные и уни­кальные краеведческие издания, полные тексты которых включаются в состав электронной библиотеки.

Фонд электронной библиотеки состоит из электронных копий книг, периодических и картографических изданий, неопубликованных до­кументов, аудио-, фото-, изо‑ и видеоматериалов. Доступ к издани­ям, защищенным авторским правом, предоставляется в читальных за­лах Национальной библиотеки Чувашской Республики, в виртуальных читальных залах центральных районных библиотек Чувашии и в ряде библиотек, находящихся в районах компактного проживания чувашей в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Ульяновской области.

Cap.ru Национальная библиотека Чувашской Республики

На 1 апреля 2021 г. в фонде электронной библиотеки насчитывает­ся 42 692 документа, из них 10 828 книг, авторефератов, неопублико­ванных документов, 12 908 номеров периодических изданий. На сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики представлен в от­крытом доступе 25 601 документ, из них 6482 книги, 130 виртуальных выставок, 699 аудио-, видеофайлов и изображений. Всего на чуваш­ском языке — 5946 документов, из них 3455 книг. Материалы элект­ронной библиотеки доступны с главной страницы сайта Националь­ной библиотеки Чувашской Республики всем желающим без предва­рительной регистрации при наличии доступа к Интернету.

На основе документов электронной библиотеки формируются те­матические и персональные коллекции. Каждая из коллекций имеет различную глубину архива и полноту отражения информации. К апре­лю 2021 г. создано 96 коллекций: тематические, персональные, регио­нальные коллекции, аудиокниги.

Одной из актуальных в 2021 г. является коллекция «Сурский и Ка­занский оборонительные рубежи», которая включает цифровые ко­пии документов по истории строительства рубежей обороны, иссле­довательские материалы, отчеты о работе поисковых отрядов Чува­шии, воспоминания участников строительства, сведения о мероприя­тиях по сохранению памяти о трудовом героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. В коллекции представлены от­дельные издания, публикации в сборниках, продолжающихся в пе­риодических изданиях; неопубликованные материалы, фотографии, видеозаписи, веб-ресурсы и др. Материалы коллекции распределены по разделам: «Документы», «Исследования и материалы», «Воспоми­нания», «Поисковые работы», «Память».

В разделе «Документы» можно найти указы, постановления, реше­ния, исторические официальные документы о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Здесь можно познакомиться с указами главы Чувашской Республики «Об объявлении в Чуваш­ской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» и «Об уч­реждении памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей», постановлением Осо­бого заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей» от 28 октября 1941 г., постановлением Осо­бого заседания Совета Народных Комиссаров «О мобилизации рабо­чей и тягловой силы для восстановления тылового оборонительного рубежа» от 3 июня 1942 г. и постановлением Особого заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР «Об организации охраны со­оружений оборонительных рубежей» от 5 января 1942 г. Сведения из постановления бюро Чувашского обкома партии от 26 января 1942 г. «Об итогах работы по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР» знакомят читателя с основными итоговыми данными и цифрами — сроками завершения и объемом выполненных работ, количеством участников строитель­ства, методами агитационно-массовой и разъяснительной работы.

Nbchr.ru Книги об истории строительства Сурского и Казанского рубежей

В сборнике документов «Под грифом «СЕКРЕТНО» содержатся неизвестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времен Ве­ликой Отечественной войны — документы по организации военно­-полевого строительства на территории Чувашии, из которых можно узнать о возникающих проблемах: нехватке инструментов, теплой одеж­ды, отсутствии продуктов, дезертирстве. Здесь же — документы о по­ощрении за добросовестное отношение к работе, хорошую организа­цию труда, о премировании за перевыполнение норм выработки.

Книга «В тылу как на фронте» содержит секретные документы об обеспечении привлеченных к оборонительным работам продовольствием и хозяйственными предметами первой необходимости; о результатах вы­полненных работ за определенные периоды; о недостатке рабочей силы и причинах невыхода людей на работу. Дополняют картину того тяжело­го времени воспоминания простых людей об участии в строительстве оборонительных сооружений, или как их называли — «окопов».

В газете «Красная Чувашия» от 18 и 19 марта 1942 г. напечатан Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР «О награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР участников строительных работ». В списке перечислены 234 фамилии, которые сгруппированы по районам республики.

Раздел «Исследования и материалы» знакомит с исследовательскими материалами, созданными на основе архивных источников по истории строительства рубежей обороны. Изучив рассекреченные в начале 2000-х годов архивные документы, А. В. Ерлыгин написал документальное по­вествование «Сурский и Казанский оборонительные рубежи» о строи­тельстве рубежей в Чувашии и людях, работавших на них.

В статьях Д.А. Захарова «История строительства Сурского и Казан­ского оборонительных рубежей на территории Чувашской АССР в 1941—1942 гг.» и «Военно-инженерное строительство на территории Чувашской АССР в годы Великой Отечественной войны» рассматри­ваются вопросы бытового размещения мобилизованного населения, их повседневной жизни и настроения, условий труда, агитационно-­массовой работы. Автор в своем исследовании также использовал рас­секреченные документы из Государственного исторического архива Чу­вашской Республики и материалы Государственного архива современ­ной истории Чувашской Республики.

Cap.ru Строительство оборонительных рубежей в Чувашии

В книге «День Победы приближали как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны» представлены документальные очер­ки о Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Один из разде­лов посвящен вкладу тружеников тыла в Победу над врагом.

Н. Григорьева в своих статьях «Сурско-Казанский рубеж» и «Сурско-Казанский оборонительный рубеж», раскрывая некоторые сведе­ния из сводок со строительства Сурского рубежа, также обращается к документам, хранящимся в Государственном архиве современной ис­тории Чувашской Республики.

Алатырский краеведческий музей совместно с городским Управле­нием образования и молодежной политики провел военно-патриоти­ческую акцию «Тыл — это половина Победы» по сбору воспоминаний тружеников тыла и детей войны г. Алатыря и Алатырского района. Воспоминания, публикации из газет «Ленинский путь», «Алатырские вести», «Советская Чувашия», «Республика» за разные годы, в том числе и за военные, а также письма, архивные документы, стихи вошли в книгу «И стал тыл фронтом: город Алатырь и Алатырский район в годы Великой Отечественной войны». Книга рассказывает о мужественном и героическом труде, патриотизме, лишениях, голоде и бесконечной вере в Победу. Раскрыта картина жизни г. Алатыря и Алатырского района в 1941—1945 гг.

Статья «Как строился Сурский рубеж: о героическом подвиге на­рода на оборонительной линии» знакомит с некоторыми фактами стро­ительства, рассказывает о первой военно-исторической реконструк­ции строительства Сурского оборонительного рубежа и памятниках, посвященных подвигу тружеников тыла.

В статье «Будущие географы исследовали оборонительные соору­жения времен Великой Отечественной войны» рассказывается об ис­следовании современного состояния Сурского оборонительного ру­бежа студентами историко-географического факультета Чувашского государственного университета.

Вячеслав Михайлов Реконструированный участок Сурского рубежа

Одна из глав книги В.К. Симсова «Борьба за победу на фронте и в тылу: подвиг жителей деревни Торханы Шумерлинского района Чува­шии в годы Великой Отечественной войны» рассказывает об огром­ной работе, проделанной жителями конкретного населенного пункта по возведению Сурского оборонительного рубежа вдоль берега Суры. Автор поименно вспоминает участников и руководителей строитель­ства, рассказывает о перевыполнении планов, героизме и отваге жен­щин, получивших похоронки на своих мужей в первые месяцы войны. Описываются тяжелые условия проживания, материального обеспе­чения. Несмотря на трудности, почти ежедневно проводились собра­ния коммунистов и комсомольцев, где подводили итоги работы за день, проводили политико-воспитательную и агитационную работу, поднимали боевой дух трудящихся.

В разделе «Воспоминания» собраны воспоминания тружеников тыла, участвовавших в строительстве оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны, материалы, записанные со слов участников строительства рубежей. Здесь представлено множество публикаций из районных газет на чувашском и русском языках. В каждой — не­простые человеческие судьбы, трудные военные годы, непосильный труд, тяготы и лишения. В годы войны вся страна жила под девизом: «Все для фронта, все для победы». Воспоминания о всенародной «стройке вой­ны», где есть частица труда каждого, навсегда остались в сердцах героев.

Книга В.Е. Цыфаркина «Казанский оборонительный рубеж «Ка­занский обвод» знакомит с историей сооружения оборонительных рубежей в Урмарском районе и воспоминаниями участников строи­тельства, внесших значительный вклад в дело великой Победы.

В видеосюжете ГТРК «Чувашия» «Сурский оборонительный рубеж» показана линия восстановленных оборонительных сооружений в Шумерлинском районе (окопы, траншеи, землянка), а также воспомина­ния ветерана В.Н. Серова, который 16-летним подростком работал на строительстве рубежей возле г. Шумерля.

В разделе «Поисковые работы» представлены статьи, в которых рас­сказывается о работе поисковых отрядов Чувашии и о реконструкции оборонительных рубежей.

Cap.ru Реконструкция Сурского рубежа

Статья «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу» повествует об исторической реконструкции Сурского оборонительного рубежа на тер­ритории Шумерлинского района, в которой приняли участие около 200 представителей поисковых отрядов, кадетских классов и военно-­патриотических клубов Чувашии и Мордовии. Главная задача рекон­струкции — сохранение памяти о той страшной войне, чтобы потом­ки знали и помнили о невидимом подвиге в тылу.

В статье «Сурский рубеж: незабытый подвиг» рассказывается о мно­голетней работе поисковых отрядов по восстановлению, возрождению шумерлинского участка линии обороны. Участок был труднодоступен, находился на возвышенности, его не затапливало при разливе реки, благодаря этому здесь даже через много десятилетий сохранились очер­тания окопов. Сейчас этот участок в лесу — музей под открытым небом, часть экспозиции Шумерлинского историко-краеведческого музея.

Статья «Сурский рубеж: восстановить и сохранить» рассказывает о начале восстановительных работ, когда осенью 2013 г. учащиеся шумерлинской школы № 3 под руководством краеведа А.Н. Пояндаева изучи­ли следы блиндажей, землянок, окопов, а потом выбрали место для восстановления отдельных участков оборонительных сооружений на Суре.

В статье «По страницам прошлого: строительство Сурского рубежа» командир поискового отряда 31-й школы г. Чебоксары «Гермес» Д. По­тапов рассказывает о летней поездке в Янтиковский район с целью изучения документов, воспоминаний участников строительства Казан­ского оборонительного рубежа для подготовки и издания сборника вос­поминаний.

В разделе «Память» отражены документы о мероприятиях и акциях по сохранению памяти о трудовом героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны, о строительстве монумента Сурского рубежа.

Сурскийрубеж.рф Закладка капсулы на мемориале строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

В августе 2020 г. Государственный исторический архив Чувашии объя­вил о старте акции по сбору документов, фотографий, писем и других материалов, связанных с героической страницей нашей истории. Об этом рассказывается в статье «Акция «На защите родных рубежей».

Статья «Здесь будет монумент строителям Сурского рубежа» рас­сказывает о выборе места для установки памятной стелы. Она будет возведена на трассе М—7, на повороте в с. Байгулово Козловского района, на месте строительства Казанского обвода. В статье «Возводи­ли колхозники дзоты» рассказывается о картине из Янтиковского кра­еведческого музея, на которой изображено рытье противотанкового рва. События военного времени художник воссоздал по воспоминани­ям очевидцев, а картину писал на склонах, где до сих пор видны следы оборонительного рубежа. Статья «Окопы заросли травою» пове­ствует об установлении в 2010 г. первого памятного знака в Чувашии, гранитного обелиска в честь тружеников тыла, возводивших Казанско-Сурский оборонительный рубеж в Мариинско-Посадском районе. В статье «Возвращение к подвигу» — рассказ о старте цикла мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Масштабная акция прошла в чебоксарской школе № 59 в преддверии официального открытия в Чувашии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Школь­ники примут участие в мастер-классах, уроках мужества, экскурсиях в музеи боевой славы, конкурсах рисунков, сочинений и эссе. Поиско­вые школьные отряды — в раскопках в местах прохождения Сурского рубежа и Казанского обвода на территории Чувашии.

О старте марафона мероприятий в Театре оперы и балета в честь Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казан­ского оборонительных рубежей, рассказывает статья «Они в тылу от­стаивали Родину».

(сс) GTRus Чувашский государственный театр оперы и балета

Представленные в данной статье материалы — малая часть коллек­ции «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», которая дос­тупна на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики в разделе «Электронная библиотека». Это — актуальная коллекция года, которая будет пополняться новыми материалами и публикациями.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021