Сурский и Казанский оборонительные рубежи. Коллекция электронной библиотеки
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Светланы Березневой, заведующей сектором отдела комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики (г. Чебоксары).
С.В. Березнева
КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«СУРСКИЙ И КАЗАНСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РУБЕЖИ»
Одна из важных задач Национальной библиотеки Чувашской Республики — собирать, сохранять и предоставлять в пользование уникальный фонд, которым владеет библиотека. С этой целью в 2012 г. была создана электронная библиотека Чувашской Республики, которая представляет собой совокупность электронных ресурсов библиотек республики, национально-краеведческую коллекцию и содержит электронные документы об истории, природе, развитии и современном состоянии государственности, экономики, науки и культуры, языке и народе Чувашской Республики. Основное назначение электронных ресурсов — удовлетворение информационных потребностей пользователей.
Организация доступа к электронной библиотеке основывается на принципах общедоступности и открытости для пользователей, а также полноты и оперативности получения информации о наличии документа и прямого доступа к его содержанию через электронный каталог.
Пополнение фонда электронной библиотеки Чувашской Республики осуществляется посредством оцифровывания документов, физически хранящихся в Национальной библиотеке Чувашской Республики и библиотеках региона; получения электронных копий документов в дар от авторов/правообладателей; сбора общедоступной информации краеведческой направленности, размещенной в сети Интернет в форме открытых данных. Для оцифровки, хранения и предоставления доступа отбираются издания, имеющие историко-краеведческую значимость, в первую очередь оцифровываются наиболее ценные и уникальные краеведческие издания, полные тексты которых включаются в состав электронной библиотеки.
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На основе документов электронной библиотеки формируются тематические и персональные коллекции. Каждая из коллекций имеет различную глубину архива и полноту отражения информации. К апрелю 2021 г. создано 96 коллекций: тематические, персональные, региональные коллекции, аудиокниги.
Одной из актуальных в 2021 г. является коллекция «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», которая включает цифровые копии документов по истории строительства рубежей обороны, исследовательские материалы, отчеты о работе поисковых отрядов Чувашии, воспоминания участников строительства, сведения о мероприятиях по сохранению памяти о трудовом героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. В коллекции представлены отдельные издания, публикации в сборниках, продолжающихся в периодических изданиях; неопубликованные материалы, фотографии, видеозаписи, веб-ресурсы и др. Материалы коллекции распределены по разделам: «Документы», «Исследования и материалы», «Воспоминания», «Поисковые работы», «Память».
В разделе «Документы» можно найти указы, постановления, решения, исторические официальные документы о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Здесь можно познакомиться с указами главы Чувашской Республики «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» и «Об учреждении памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей», постановлением Особого заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей» от 28 октября 1941 г., постановлением Особого заседания Совета Народных Комиссаров «О мобилизации рабочей и тягловой силы для восстановления тылового оборонительного рубежа» от 3 июня 1942 г. и постановлением Особого заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР «Об организации охраны сооружений оборонительных рубежей» от 5 января 1942 г. Сведения из постановления бюро Чувашского обкома партии от 26 января 1942 г. «Об итогах работы по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР» знакомят читателя с основными итоговыми данными и цифрами — сроками завершения и объемом выполненных работ, количеством участников строительства, методами агитационно-массовой и разъяснительной работы.
В сборнике документов «Под грифом «СЕКРЕТНО» содержатся неизвестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времен Великой Отечественной войны — документы по организации военно-полевого строительства на территории Чувашии, из которых можно узнать о возникающих проблемах: нехватке инструментов, теплой одежды, отсутствии продуктов, дезертирстве. Здесь же — документы о поощрении за добросовестное отношение к работе, хорошую организацию труда, о премировании за перевыполнение норм выработки.
Книга «В тылу как на фронте» содержит секретные документы об обеспечении привлеченных к оборонительным работам продовольствием и хозяйственными предметами первой необходимости; о результатах выполненных работ за определенные периоды; о недостатке рабочей силы и причинах невыхода людей на работу. Дополняют картину того тяжелого времени воспоминания простых людей об участии в строительстве оборонительных сооружений, или как их называли — «окопов».
В газете «Красная Чувашия» от 18 и 19 марта 1942 г. напечатан Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР «О награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР участников строительных работ». В списке перечислены 234 фамилии, которые сгруппированы по районам республики.
Раздел «Исследования и материалы» знакомит с исследовательскими материалами, созданными на основе архивных источников по истории строительства рубежей обороны. Изучив рассекреченные в начале 2000-х годов архивные документы, А. В. Ерлыгин написал документальное повествование «Сурский и Казанский оборонительные рубежи» о строительстве рубежей в Чувашии и людях, работавших на них.
В статьях Д.А. Захарова «История строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашской АССР в 1941—1942 гг.» и «Военно-инженерное строительство на территории Чувашской АССР в годы Великой Отечественной войны» рассматриваются вопросы бытового размещения мобилизованного населения, их повседневной жизни и настроения, условий труда, агитационно-массовой работы. Автор в своем исследовании также использовал рассекреченные документы из Государственного исторического архива Чувашской Республики и материалы Государственного архива современной истории Чувашской Республики.
В книге «День Победы приближали как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны» представлены документальные очерки о Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Один из разделов посвящен вкладу тружеников тыла в Победу над врагом.
Н. Григорьева в своих статьях «Сурско-Казанский рубеж» и «Сурско-Казанский оборонительный рубеж», раскрывая некоторые сведения из сводок со строительства Сурского рубежа, также обращается к документам, хранящимся в Государственном архиве современной истории Чувашской Республики.
Алатырский краеведческий музей совместно с городским Управлением образования и молодежной политики провел военно-патриотическую акцию «Тыл — это половина Победы» по сбору воспоминаний тружеников тыла и детей войны г. Алатыря и Алатырского района. Воспоминания, публикации из газет «Ленинский путь», «Алатырские вести», «Советская Чувашия», «Республика» за разные годы, в том числе и за военные, а также письма, архивные документы, стихи вошли в книгу «И стал тыл фронтом: город Алатырь и Алатырский район в годы Великой Отечественной войны». Книга рассказывает о мужественном и героическом труде, патриотизме, лишениях, голоде и бесконечной вере в Победу. Раскрыта картина жизни г. Алатыря и Алатырского района в 1941—1945 гг.
Статья «Как строился Сурский рубеж: о героическом подвиге народа на оборонительной линии» знакомит с некоторыми фактами строительства, рассказывает о первой военно-исторической реконструкции строительства Сурского оборонительного рубежа и памятниках, посвященных подвигу тружеников тыла.
В статье «Будущие географы исследовали оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны» рассказывается об исследовании современного состояния Сурского оборонительного рубежа студентами историко-географического факультета Чувашского государственного университета.
Одна из глав книги В.К. Симсова «Борьба за победу на фронте и в тылу: подвиг жителей деревни Торханы Шумерлинского района Чувашии в годы Великой Отечественной войны» рассказывает об огромной работе, проделанной жителями конкретного населенного пункта по возведению Сурского оборонительного рубежа вдоль берега Суры. Автор поименно вспоминает участников и руководителей строительства, рассказывает о перевыполнении планов, героизме и отваге женщин, получивших похоронки на своих мужей в первые месяцы войны. Описываются тяжелые условия проживания, материального обеспечения. Несмотря на трудности, почти ежедневно проводились собрания коммунистов и комсомольцев, где подводили итоги работы за день, проводили политико-воспитательную и агитационную работу, поднимали боевой дух трудящихся.
В разделе «Воспоминания» собраны воспоминания тружеников тыла, участвовавших в строительстве оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны, материалы, записанные со слов участников строительства рубежей. Здесь представлено множество публикаций из районных газет на чувашском и русском языках. В каждой — непростые человеческие судьбы, трудные военные годы, непосильный труд, тяготы и лишения. В годы войны вся страна жила под девизом: «Все для фронта, все для победы». Воспоминания о всенародной «стройке войны», где есть частица труда каждого, навсегда остались в сердцах героев.
Книга В.Е. Цыфаркина «Казанский оборонительный рубеж «Казанский обвод» знакомит с историей сооружения оборонительных рубежей в Урмарском районе и воспоминаниями участников строительства, внесших значительный вклад в дело великой Победы.
В видеосюжете ГТРК «Чувашия» «Сурский оборонительный рубеж» показана линия восстановленных оборонительных сооружений в Шумерлинском районе (окопы, траншеи, землянка), а также воспоминания ветерана В.Н. Серова, который 16-летним подростком работал на строительстве рубежей возле г. Шумерля.
В разделе «Поисковые работы» представлены статьи, в которых рассказывается о работе поисковых отрядов Чувашии и о реконструкции оборонительных рубежей.
Статья «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу» повествует об исторической реконструкции Сурского оборонительного рубежа на территории Шумерлинского района, в которой приняли участие около 200 представителей поисковых отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов Чувашии и Мордовии. Главная задача реконструкции — сохранение памяти о той страшной войне, чтобы потомки знали и помнили о невидимом подвиге в тылу.
В статье «Сурский рубеж: незабытый подвиг» рассказывается о многолетней работе поисковых отрядов по восстановлению, возрождению шумерлинского участка линии обороны. Участок был труднодоступен, находился на возвышенности, его не затапливало при разливе реки, благодаря этому здесь даже через много десятилетий сохранились очертания окопов. Сейчас этот участок в лесу — музей под открытым небом, часть экспозиции Шумерлинского историко-краеведческого музея.
Статья «Сурский рубеж: восстановить и сохранить» рассказывает о начале восстановительных работ, когда осенью 2013 г. учащиеся шумерлинской школы № 3 под руководством краеведа А.Н. Пояндаева изучили следы блиндажей, землянок, окопов, а потом выбрали место для восстановления отдельных участков оборонительных сооружений на Суре.
В статье «По страницам прошлого: строительство Сурского рубежа» командир поискового отряда 31-й школы г. Чебоксары «Гермес» Д. Потапов рассказывает о летней поездке в Янтиковский район с целью изучения документов, воспоминаний участников строительства Казанского оборонительного рубежа для подготовки и издания сборника воспоминаний.
В разделе «Память» отражены документы о мероприятиях и акциях по сохранению памяти о трудовом героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны, о строительстве монумента Сурского рубежа.
В августе 2020 г. Государственный исторический архив Чувашии объявил о старте акции по сбору документов, фотографий, писем и других материалов, связанных с героической страницей нашей истории. Об этом рассказывается в статье «Акция «На защите родных рубежей».
Статья «Здесь будет монумент строителям Сурского рубежа» рассказывает о выборе места для установки памятной стелы. Она будет возведена на трассе М—7, на повороте в с. Байгулово Козловского района, на месте строительства Казанского обвода. В статье «Возводили колхозники дзоты» рассказывается о картине из Янтиковского краеведческого музея, на которой изображено рытье противотанкового рва. События военного времени художник воссоздал по воспоминаниям очевидцев, а картину писал на склонах, где до сих пор видны следы оборонительного рубежа. Статья «Окопы заросли травою» повествует об установлении в 2010 г. первого памятного знака в Чувашии, гранитного обелиска в честь тружеников тыла, возводивших Казанско-Сурский оборонительный рубеж в Мариинско-Посадском районе. В статье «Возвращение к подвигу» — рассказ о старте цикла мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Масштабная акция прошла в чебоксарской школе № 59 в преддверии официального открытия в Чувашии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Школьники примут участие в мастер-классах, уроках мужества, экскурсиях в музеи боевой славы, конкурсах рисунков, сочинений и эссе. Поисковые школьные отряды — в раскопках в местах прохождения Сурского рубежа и Казанского обвода на территории Чувашии.
О старте марафона мероприятий в Театре оперы и балета в честь Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, рассказывает статья «Они в тылу отстаивали Родину».
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Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021