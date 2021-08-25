Транзита российского газа через территорию Украины в будущем, скорее всего, не будет. Об этом 24 августа в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев, комментируя итоги визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

«Меркель сказала… развивайте возобновляемую энергетику и думайте о транспорте водорода… Транзита, скорее всего, не будет. То есть он либо будет осуществляться через обходящие Украину газопроводы, либо вполне возможно на учете… тренда роста газа на этот рынок европейский зайдут в том числе и Соединенные Штаты… Скорее всего, Германия договаривалась с теми, кто для нее субъектен… Нашими интересами пренебрегут…» — сказал он.

По словам Мураева, Украина должна развивать собственную добычу газа и возобновлять переговоры о консорциуме.

«У нас есть три года для того, чтобы развивать собственную добычу… Нужно все-таки возобновлять переговоры по созданию консорциума с тремя участниками. Украина как транзитер, Европа как потребитель и российский Газпром… как структура, которая владеет ресурсом», — заключил он.

Bella Bellini Украинская, газодобывающая компания Burisma

Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что при изношенности украинской ГТС ни о каком консорциуме речи быть не может.

«У Украины было 30 лет, чтобы наладить свою энергетику, и ни хрена. А теперь за три года надо наладить? Ну-ну!» — пишет Максим В.

«СП-2 построили специально, чтобы обойти Украину, какой ещё консорциум из трёх государств?! Какое отношение имеет Украина к российскому газу, всё, независимость!» — отреагировал frondonnn.

«Боже упаси Газпрому ещё раз связаться с Украиной!» — отреагировал Михаил М.

«Какой консорциум? Или на Украине все ещё 2012 год?» — недоумевает Миша П.

«Украина просто обязана покупать сжиженный газ у США, причем по цене золота, тем более, он очень демократичный. От газа «агрессора» Украина должна отказаться, а трубу пусть продадут на металлолом», — написал Макс.

«Какой вам консорциум? Все, поезд ушел», — добавил Александр Ч.

«Вести необьявленную войну с Россией, кричать о Путине всякие кричалки… и т. д. и хотеть от «агрессора» газ?!! Что у людей с головой?!!» — не понимает Ольга Т.

«Трубу на металлолом, пока ещё в труху не рассыпалась, и зелёной энергетикой греться (на сколько денег хватит), а потом прыгать, прыгать и прыгать для тепла», — с сарказмом отреагировала Валентина Р.

«В обход Украины построено пять (!) газопроводов!!! Кому Украина собирается транзитировать газ по своей старой трубе, если вся Европа обеспечена газом по другим газопроводам», — не понимает Валентина.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

«Проще построить СП-3, чем связываться с фашистской Украиной!» — добавил Василий К.

«Забавно Мураев расставил приоритеты: «Украина как транзитер, Европа как потребитель и… Газпром как производитель». Забавно… для них все еще жива сказочка о «золотой трубе и ПХГ». На самом деле все не так, золотая рыбка — это Газпром, а Украина — алчная старуха, которая осталась у разбитого корыта. Но строит теперь глобальные планы, как бы вычерпать море руками Европы, поймать золотую рыбку и снова заставить ее исполнять свои бредовые желания. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники…» — отреагировала Tessa P.

«Перевожу слова Мураева… С Россией нужно дружить, а не надеяться на Запад, тогда будет всё ок», — написал Николай С.

«Построенные газопроводы новые! Украинская труба старьё! Какой транзит?» — не понимает Дядя Вова.

«Консорциум уже никому не нужен. Разве что без участия Украины», — отметил Мещанин Сектора Газа Герман.

«Насчёт транзита газа через Украину надо разговаривать с Россией, а не с Меркель. Вот это основная ошибка Украины!» — пишет Татьяна Г.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сколько помню, после распада СССР всё время Украина шантажировала РФ этим транзитом, скандалила, воровала, и я знал, что когда-то этому наступит конец. Так вот конец уже близок, и очень. Прибалтика довыпендривалась и осталась без грузов для портов, но там было легче. Украина тоже останется без газа, только у неё всё ещё хуже будет, сеть газотранспорта надо поддерживать или всё рухнет», — написал Яков С.

«С консорциумом, я думаю, уже ничего не выйдет, кто будет модернизировать ГТС Украины, там ведь надо заменить всё: трубы, перекачивающие станции, всё оборудование, практически построить новую ГТС, а где гарантии, что очередной президент Украины не решит её национализировать, так что из этого роя не выйдет ничего», — подытожил Николай К.

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