«Пашут бабьи руки». Труд и быт сельских жителей Чувашии в первые годы войны
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Валентины Харитоновой, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары).
В. Г. Харитонова
ТРУД И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война потребовала перестройки всей жизни страны и мобилизации всех ресурсов на Победу над фашистской Германией. В Чувашии накануне войны сельские жители составляли 87,8% всего населения. Около 150 тыс. селян были призваны на защиту Отечества и сражались на фронтах, более 80 тыс. из них не вернулись к родным очагам, и на село пришлось большинство людских потерь республики.
Актуальность исследования определяется важностью освещения и переосмысления истории села и жизни сельского населения в военные годы, раскрытием вклада селян республики в дело Победы. Одновременно наметилась необходимость изучения повседневной жизни населения, уклад которой непосредственным образом сказывался во многих экономических и социальных сферах, прежде всего в труде, настроении и поведении людей. С точки зрения развития региональной аграрной историографии, эти проблемы снова востребованы обществом и связаны с возросшим интересом к темам, связанным с ежедневной жизнью и бытом сельчан, переходящим в итоге в героизм трудовых будней в годы Великой Отечественной войны.
Территориальные рамки исследования определяются Чувашской АССР. Региональный подход позволяет выявить специфику и особенности ситуации и тенденций развития чувашского села, сравнения с общей ситуацией в стране и выделения общих характеристик данного исторического периода.
Выбор хронологических рамок исследования обусловлен тематикой научного форума, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашской Республике и Поволжье. Работа охватывает период с начала Великой Отечественной войны до конца 1942 г., когда завершается перевод народного хозяйства республики на военные рельсы.
Основные аспекты жизни и экономического положения села и сельского населения, возникшие в первые годы войны, усиление командно-административного воздействия, углубление проблем развития сельского хозяйства в целом, необходимость обеспечения основными продуктами сельского хозяйства Красной Армии и страны в целом, изменение экономической и политической ситуации являются отличительными чертами периода, требуют пристального внимания исследователей.
При написании статьи использованы опубликованные материалы и архивные источники, статистические данные, электронные ресурсы. Часть материала выявлена в периодической печати, в которой нашли отражение официальные сообщения и законодательные акты, публицистика и письма, хроника событий, отчеты, репортажи и интервью, различные аспекты повседневности. Среди письменных источников выделяются прежде всего биографии, мемуары, письма, как опубликованные, так и выявленные в архивных фондах. Архивные источники явились основой документальной базы, выявлены они в фондах Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР), Государственного архива современной истории Чувашской Республики (ГАСИ ЧР), Научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН).
Вплоть до половины 1980-х гг. за рамками работ историков оставались многие вопросы сельской действительности, хотя аграрная проблематика в целом была и остается одной из вечных тем российской историографии. Как отмечает И.И. Бойко, перечень публикаций о Великой Отечественной войне, изданных в Чувашии, достаточно обширен, чего нельзя сказать об исследованиях чувашского села. Первые работы по данной проблематике относятся ко второй половине 1940-х гг. — середине 1950-х гг. Вышедшие в этот период статьи, брошюры и очерки скорее носят научно-популярный, чем научный характер. В них нашли отражение следующие темы: трудовые подвиги тружеников тыла, участие жителей Чувашии во всенародной помощи фронту. Представляется значимым для исследователя оценка событий современниками и их собственное видение ситуации. С середины 1950-х гг. ставится вопрос о необходимости разработки научной истории Великой Отечественной войны, начинается расширение проблематики и источниковой базы исследований, переход к более глубокому теоретическому осмыслению проблем военного времени. В работах исследователей, выполненных на основе большого фактического архивного материала, носящих комплексный характер, была сделана попытка раскрытия вклада трудящихся Чувашии, в том числе сельского населения, в Победу. В последующие годы историки Чувашии продолжили изучение крестьянской проблемы в исследованиях общего и специального характера. В 1989 г. увидела свет первая часть «Очерков истории сельского хозяйства и крестьянства Чувашии». Авторы главы о войне А.В. Космовский и О.В. Космовская показали реальное положение в сельском хозяйстве в 1941—1945 гг. Наиболее комплексно история республики в годы Великой Отечественной войны освещена в коллективной монографии «История Чувашии новейшего времени», автор главы Г.А. Александров. В специальных трудах, изданных на современном этапе, нашли отражение малоисследованные сюжеты тыловой жизни, вопросы развития образования, культуры, здравоохранения, роли молодежи в помощи фронту, женский труд, материальное положение сельского населения, вклад интеллигенции в Победу и т.д. В краеведческих работах освещается история различных населенных пунктов и районов республики. Одновременно в научный оборот введен широкий корпус источников. Дальнейшие изыскания данной проблемы, на наш взгляд, могут быть продолжены в междисциплинарных исследованиях в контексте экономических, социальных, демографических, духовных, психологических, культурных параметров развития сельского населения.
Уже 22—23 июня 1941 г. по всей республике прошли митинги и собрания граждан. 22 июня 1941 г. собрание актива работников сельского хозяйства Вурнарского района, проходившее в Кольцовке, где предполагалось обсудить вопросы подготовки уборки урожая 1941 г., в связи с объявлением о начале Великой Отечественной войны переросло в митинг. Участники митинга заявили о готовности «образцово провести уборку урожая и досрочно выполнить свои обязательства перед государством, помогать Красной Армии». После митинга председатель колхоза С. К. Коротков сообщил, что 12 колхозников выразили желание вступить в ряды Красной Армии. Всего за первый месяц войны по республике с просьбой направить на фронт поступило 5700 заявлений, в том числе от 1393 женщин. Необходимо подчеркнуть, что в годы войны митинги, собрания, информационные беседы, призывы с патриотическими предложениями стали повсеместным и повседневным явлением в жизни общества. 24 июня 1941 г. Чувашский обком ВКП (б) и Совнарком ЧАССР обратились с письмом в райкомы и райисполкомы об их задачах в связи с начавшейся Отечественной войной. Работа активизировалась после принятия постановления бюро обкома ВКП (б) в связи с выступлением председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина 3 июля 1941 г. по радио. Основная нагрузка по организации идеологической работы легла на плечи коммунистов и комсомольцев, работников райкомов и исполкомов, на интеллигенцию, беспартийных активистов, работников правлений колхозов и совхозов.
Перед войной сельскохозяйственная отрасль Чувашии была представлена в основном колхозами. В 1940 г. в республике насчитывалось 1686 колхозов, 4 совхоза и ряд других предприятий. Сельское хозяйство на начало 1941 г. обслуживали 1321 трактор, 374 зерноуборочных комбайна, 463 грузовых автомобиля. Парк основных сельскохозяйственных машин в колхозах и совхозах был небольшим. Механизация основных сельскохозяйственных работ была слабой: 45% подъема зяби, 67% подъема пара, посев культур 17%, уборка зерновых комбайнами — 12%.
В годы войны изменилась демографическая ситуация в республике, она характеризуется негативными тенденциями. Снизились брачность, рождаемость, ухудшились показатели здоровья и смертности. Изменился возрастно-половой состав населения, вызванный масштабами военного призыва сельских жителей, притоком эвакуированного населения. В структуре трудовых ресурсов колхозов произошли заметные изменения. Численность трудоспособных колхозников ежегодно, вплоть до 1945 г., сокращалась (см. табл. 1).
Таблица 1
Количество дворов и численность населения в колхозах Чувашии в 1940—1945 гг.
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Количество дворов, тыс. ед.
166,2
167,5
170,2
170,9
168,8
168,4
Численность населения, тыс. чел.
676,4
662,7
619,7
618,7
602,9
630,3
Численность трудоспособного населения, тыс. чел.
329,0
311,8
251,2
225,6
217,7
234,0
Снижалась доля мужчин, возросла доля женщин, подростков и нетрудоспособных. Если на начало 1941 г. в структуре трудовых ресурсов колхозов мужчины трудоспособного возраста составляли 31,5%, женщины трудоспособного возраста — 43,7%, престарелые и больные — 8,4%, подростки от 12 до 16 лет — 16,4%, то на начало 1943 г. соотношение составило соответственно 14,3, 52,3, 12,5 и 20,9%. Для оптимизации потерь трудовых ресурсов в апреле 1942 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Народных Комиссаров СССР «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельской местности». На работу призывались все трудоспособные, не занятые в промышленности и на транспорте, и часть служащих. Разрешалось мобилизовать учащихся школ, студентов техникумов и вузов, за исключением студентов выпускных курсов. Горожанам также необходимо было выполнять нормы выработки трудодней, им поручалось шефство над колхозами. И все же с каждым годом остро ощущался недостаток трудовых ресурсов. Встала проблема с кадрами руководителей общественных хозяйств, специалистами сельского хозяйства. Большинство из них имело низкий общеобразовательный уровень, не говоря о специальном профильном образовании. В кадровой политике особое место занимало выдвижение на руководящую работу в колхозах женщин. Они же пришли на замену ушедшим на фронт механизаторам. Для уборки урожая 1941 г. в республике не хватало более 1000 трактористов и комбайнеров. На краткосрочных курсах было подготовлено 700 трактористок и более 300 комбайнеров. Вернулись на работу 255 трактористов, среди них 181 женщина, 36 комбайнеров, из них 25 женщин. В качестве агрономов и других специалистов привлекали студентов старших курсов, сотрудников и преподавателей Сельскохозяйственного института и техникумов. К началу сельскохозяйственных работ 1943 г. в республике было подготовлено 2700 кандидатов для работы в руководящем составе колхозов. Следующим источником пополнения трудовых ресурсов на селе стало эвакуированное население. 27 июня 1941 г. было принято постановление Особого отдела СНК Чувашской АССР «О размещении и устройстве на работу эвакуированного населения с прифронтовой полосы». 8 июля 1941 г. в республику прибыло оттуда 50 тыс. чел. Размещение эвакуированного населения происходило преимущественно в сельской местности. Так, по данным на 15 апреля 1942 г., в республику прибыло 63 785 чел., из них 48 588 чел. разместили по районам. География прибывающих была широкой, большую часть из них составляли жители Москвы и Московской области, г. Ленинграда и Ленинградской области. Всего в республике на 1 июля 1943 г. насчитывалось 70 901 эвакуированных, в основном — женщины и дети. Большое внимание уделялось трудоустройству эвакуированного населения, по данным на 1 июня 1942 г., из 31 758 трудоспособных граждан было трудоустроено 23 485 чел., половина из них — в колхозах. Одновременно часть из них оставалась нетрудоустроенной, что считалось недопустимым. Сложности при трудоустройстве эвакуированного населения возникали часто, колхозы и руководители учреждений, принявшие их на работу, должны были обеспечить их питанием, жильем, по возможности одеждой и обувью, организовать детские ясли, площадки и т.д. Выполнить эти условия в условиях нехватки всех ресурсов было почти невозможно. С другой стороны, трудоустроенное население могло рассчитывать на оплату своего труда, обеспечив тем самым семьи продуктами питания. Но в целом восполнить недостаток рабочей силы было нечем.
В этих условиях основным ресурсом развития сельского хозяйства и производства продукции стало увеличение производственной нагрузки на каждого занятого и увеличение продолжительности рабочего времени. В начальный период войны обязательный минимум трудодней на год был утвержден постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР в мае 1939 г. Колхозники должны были выработать от 60 до 100 дней. В 1942 г. норма выработки была увеличена до 100—150 дней. С этого времени вводится обязательный минимум для подростков от 12 до 16 лет, членов семей колхозников в размере 50 трудодней в год. Данными документами предусматривались строгие административные меры по отношению к колхозникам, не выполнившим установленный минимум трудодней без уважительных причин: привлечение к исправительно-трудовым работам на срок до шести месяцев с удержанием из оплаты трудодней в размере 25% в пользу колхозов или исключение из колхоза с лишением приусадебного участка. Эти и другие меры способствовали стимулированию трудовой активности колхозников, росту выработки трудодней и сокращению удельного веса колхозников, не выработавших обязательного минимума. Многие колхозники выполняли нормы выработки от 150 до 200%. В 1941 г. среднегодовая выработка одним трудоспособным мужчиной составила 247 дней, в 1942 г. — 273 дня, женщины выработали соответственно 142 и 181 дней, нетрудоспособные члены колхозов — 68 и 88 дней. Появился специальный термин «двухсотник», речь шла о работнике, выполняющем две и больше нормы за одну смену. В 1942 г. на уборке урожая приняло участие свыше 26 тыс. школьников и 2 тыс. учителей. Учащиеся школ Чувашии в 1942 г. выработали в среднем на одного ученика 154 трудодня.
Ситуация усугублялась тем, что в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 23 июня 1941 г. была начата мобилизация техники и лошадей для нужд фронта, каждому колхозу выдавался наряд на мобилизацию. К 1 апреля 1942 г. на фронт было направлено около 50% рабочих лошадей, около 95% машинно-тракторного парка, резко сократилось выделение горюче-смазочных материалов. Перед механизаторами стояла задача жесткой экономии топлива, в отчетных материалах и газетных статьях об их работе, наряду с перевыполнением плана, прежде всего обращалось внимание на факт экономии горючесмазочного материала. Но была и другая сторона — за превышение норм потребления топлива механизаторов строго наказывали: выписывался штраф, удерживалась часть зарплаты, привлекали к судебной ответственности. Повсеместным стал ручной труд, использование коров и быков в качестве тягловой силы. В 1942 г. 90% зерновых в республике было убрано конными жнейками, косами и серпами, в отдельных хозяйствах все работы выполнялись вручную. В спецсообщении Наркомата внутренних дел Чувашской АССР по материалам военной цензуры председателю Совнаркома ЧАССР А. В. Сомову от 26 июня 1942 г. сообщалось: «В ряде колхозов Чувашской АССР благодаря нераспорядительности руководящих работников колхозов и сельских советов и благодаря деятельности враждебных элементов, проникших на руководящие посты в некоторых колхозах, в период весеннего сева, в особенности в момент посадки картофеля, имелись факты использования колхозников вместо тягловой силы». Сами колхозницы отмечали: «…За неимением лошадей в плуг запрягают женщин. В деревнях женщины тянули плуги вместо лошадей и пахали под картофель. <…> Лошадей нет, сейчас собираются женщины с однолемешным плугом и пашут — на себе тащат, а некоторые копают лопатами. <…> Пахари одни мальчишки. Лошадей мало, и те очень плохие. Трактора не пашут, пашут бабьи руки — копаем по шесть соток в день, руки болят. <…> Колхоз наш кончил посев и начал посадку картофеля. <…> Мы превратились в коня, т.к. пахали сами сохой…».
В этих условиях все сельскохозяйственные работы необходимо было проводить качественно и в сроки. С 1942 г. была введена срочная отчетность по пятидневкам о ходе важнейших сельскохозяйственных работ (сев, уборка), расширен сбор данных о трудовых ресурсах колхозов. Несмотря на трудности, как в растениеводстве, так и в животноводстве были достигнуты определенные успехи, увеличилось поголовье скота, планы сдачи продуктов сельского хозяйства выполнялись ежегодно. В 1941 г. уборочные работы в республике завершились без больших потерь, урожайность зерновых культур составила 10,6 ц с га против 10,5 ц с га в 1940 г. Колхозы республики не допустили снижения показателей в животноводстве: увеличилось поголовье крупного рогатого скота, выросла продуктивность. Государственные задания по сдаче зерна были выполнены на 102%, мяса — на 105%. При подведении итогов 1942 г. на пленуме обкома ВКП (б) отмечалось, что колхозы Чувашии собрали хороший урожай зерновых, овощных, кормовых и технических культур, успешно выполнили планы по развитию животноводства. Выполнены были и государственные задания по сдаче основной продукции сельского хозяйства. При выполнении государственных планов заготовок и закупок продукции выросла доля колхозов, задания по натуроплате и от индивидуальных сдатчиков не всегда выполнялись. За подъем колхозного животноводства в 1942 г. Чувашской АССР было присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны (ГКО) и вторая денежная премия. Ряд колхозов и районов получили республиканские награды и премии, 175 передовиков удостоились Почетной грамоты Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 160 колхозников были награждены нагрудным знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства». Одновременно перед тружениками сельского хозяйства стояла задача расширения посевных площадей, в том числе из-за оккупации важнейших сельскохозяйственных районов страны. Как в 1941 г., так и в 1942 г. посевные площади в республике, по сравнению с 1940 г., возросли, рост посевных площадей обеспечивали колхозы. Началось возделывание новых для республики технических культур (кок-сагыз, сахарная свекла, далматская ромашка и другие лекарственные растения). Динамика роста посевных площадей под зерновыми культурами не была стабильной, так как сильно зависела от климатических показателей. В годы войны выросли посевные площади под зерновые культуры на приусадебных участках, что было вынужденной мерой в условиях, когда общественные хозяйства почти не обеспечивали крестьян зернопродуктами. Если в 1941 г. колхозы Чувашии принимали прибывавший с прифронтовой полосы скот, то уже к весеннему севу 1942 г. началась помощь колхозам освобожденных районов.
Таким образом, несмотря на неимоверные трудности, в первые годы войны сельское хозяйство и крестьянство Чувашии выполняли обязательства перед государством и фронтом по обеспечению продовольствием. Наряду с материальным стимулированием работы сельчан (в 1941—1942 гг. эта мера применялась достаточно широко), большое значение придавалось развертыванию всех видов социалистического соревнования в производстве. В 1941 г. дополнительную оплату за сверхплановую продукцию по постановлению от 13 марта 1941 г. получили 14 374 колхозника. В 1942 г. во Всесоюзном социалистическом соревновании участвовали 25 машинно-тракторных станций (МТС), 296 тракторных бригад, 1872 тракториста, 369 комбайнеров, 1650 колхозов, 4421 полеводческая бригада, 3116 животноводческих ферм, почти все структуры сельского производства. Труженики колхозов, принимавшие участие в строительстве оборонительных сооружений, также были участниками социалистического соревнования.
Труд в общественных хозяйствах в годы войны стал непосредственной обязанностью всех сельских жителей, не только колхозников. Однако военное время требовало и других усилий. Еще в довоенные годы сельское население должно было выполнять трудовую и гужевую повинность на лесозаготовках, лесо‑ и торфоразработках, на строительстве дорог, в других отраслях. Сельская молодежь подлежала мобилизации в ремесленные и железнодорожные училища. Начатая в октябре 1941 г. мобилизация населения на строительство оборонительных рубежей, сказалась на сроках проведения основных сельскохозяйственных работ, подготовке к весеннему севу 1942 г. По сообщению Наркомата внутренних дел Чувашской АССР от 27 ноября 1941 г. на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей всего по республике должны были участвовать 278 500 чел. и 53 300 конных подвод, а всего в колхозах республики в 1941 г. насчитывалось 311,8 тыс. трудоспособных членов. В постановлении бюро Чувашского обкома партии, подводившем итоги по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР отмечалось: «…Ежедневно участвовало на работах в среднем 85 тыс. человек, отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тыс. человек». В дальнейшем до марта 1944 г. колхозники должны были обеспечивать охрану и поддержание в порядке оборонительных сооружений, возведенных на территории Чувашии, и хотя требовалось уже намного меньше рабочих, но и их не было. Мобилизация сельских жителей на работы по оборонному строительству, на выполнение трудовой и гужевой повинности, строительство предприятий в регионах России, обслуживание железнодорожных путей и на другие виды работ, приобрела в годы войны массовый характер. На сельских жителей легла основная нагрузка по обслуживанию железнодорожных путей, ремонту, уборке снега, заготовке топлива, в основном дров. Весной и летом 1942 г. колхозники Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Цивильского, Комсомольского, Октябрьского, Первомайского, Урмарского, Шемуршинского, Шихазанского, Чкаловского, Янтиковского, Яльчикского районов работали на строительстве железной дороги Свияжск—Ульяновск. В 1942 г. только распоряжением военного командования на разные предприятия было направлено 4093 чел. В начале 1943 г. председатель Совнаркома Чувашской АССР А.М. Матвеев обратился к председателю Комитета по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР Н.М. Швернику с ходатайством учитывать ситуацию с нехваткой рабочей силы в республике при определении заданий о мобилизации населения на работу в промышленность. По его данным, в 1943 г. вне сельского хозяйства было занято 57 тыс. чел., что составляло четвертую часть всего взрослого населения республики, не исключая больных, инвалидов, матерей, имеющих детей до восьмилетнего возраста. Несмотря на это, темпы мобилизации населения на разные работы возрастали. В разное время в районах республики находились до 70 и больше представителей наркоматов и предприятий, занимающихся мобилизацией населения. С конца 1942 г. все чаще стали привлекать рабочих для восстановления освобожденных районов.
Чувашия в те годы, как и вся страна, подхватила почин всенародной помощи фронту под лозунгом «Помочь Родине личными средствами». В 1941 г. в республике горячо подхватили призыв о создании фонда обороны, тем более что у всех семей кто-то был на фронте. И это был действительно народный порыв, народный энтузиазм. К примеру, в Чувашии развернулось движение по выращиванию скота в личных хозяйствах для сдачи в Фонд обороны. Отдавали в Фонд обороны хлеб, картофель, овощи. В 1942 г. колхозники выращивали 4500 голов скота, около 20 тыс. шт. птицы. К началу 1942 г. в Фонд обороны от населения республики поступило 6,5 млн руб. деньгами, 5,5 млн руб. облигациями государственных займов, более 23 тыс. пудов зерна, 3 тыс. пудов мяса, 65 тыс. л молока, 150 пудов шерсти. Развернулось движение по сбору средств на строительство боевой техники для Красной Армии. В октябре 1942 г. были одобрены инициативы о сборе средств на строительство танковых колонн «Колхозник Чувашии», «Тракторист Чувашии». 29 декабря 1941 г. Чувашский обком партии направил телеграмму на имя И. В. Сталина, в которой сообщалось, что на строительство танковых колонн было собрано 31 млн 552 тыс. руб. В ответной телеграмме от 30 декабря 1942 г. И. В. Сталин передал колхозникам, колхозницам и трактористам Чувашии: «…Мой братский привет и благодарность Красной Армии». Все патриотические начинания широко освещались в газетах, на радио, для информации населения о починах собирались митинги, собрания, издавались листовки. Организацией этой работы занимались партийные органы, отвечавшие за политико-массовую работу, все инициативы должны были согласовываться в обкоме партии. В последующем телеграммы аналогичного содержания от имени И. В. Сталина получали колхозы, отдельные колхозники, это было частью идеологической работы среди населения в годы войны. Сельским населением были подхвачены и многие другие инициативы. Всего за годы войны трудящиеся Чувашии собрали и внесли в Фонд обороны страны и на строительство боевой техники более 170 млн руб. В апреле 1942 г. СНК СССР вынес постановление о выпуске Государственного военного займа. За годы войны были выпущены четыре военных займа каждый сроком на 20 лет и двумя выпусками. Общая сумма подписки составила более 67 млн руб., или 140% суммы, предусмотренной бюджетом 1942 г., что почти в три раза превышало сумму, поступившую в 1941 г. При подведении итогов отмечалось, что «в результате высокого политического подъема и организованно проведенной подписки первоначально намеченная бюджетная сумма этого займа в целом по республике была выполнена в два дня. Причем среди колхозников и единоличников за это же время было полностью обеспечено выполнение намеченной суммы не только подпиской, но и досрочным поступлением взносов». Ход подписки контролировался партийными органами, для проведения конкретной работы выделялись уполномоченные, однако встречались и случаи принуждения, удержания взносов из сумм, причитающихся за трудодни. Общая ситуация в селах и деревнях была очень сложной, это сказывалось на настроении и в поведении людей. Колхозница колхоза им. Молотова Ибресинского района М., выступая на колхозном собрании, заявила: «С меня государство взимает налог 100 руб. за то, что я не замужем, а замуж не могу выйти, потому что всех молодых мужчин государство мобилизовало в Красную Армию. Если не была бы мобилизация, я давно бы вышла замуж, а потому я отказываюсь от подписки на заем».
Решение ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1941 г. о сборе среди населения теплых вещей для Красной Армии нашло отражение в постановлении бюро Чувашского обкома партии от 13 сентября 1941 г. На всех предприятиях, учреждениях и в каждом колхозе создавались комиссии для сбора вещей, им доводился план сбора. В основном это были валенки, носки и перчатки, шапки-ушанки, ватные брюки и куртки, одеяла, тулупы, полушубки, нитки, белье. Иногда, к примеру, полотенца вышивались, среди них встречались надписи: «бей фашистов», «будь героем», в посылки вкладывались письма и записки. К сбору теплых вещей предъявлялись определенные требования, существовала номенклатура предметов, принимаемых для Красной Армии от населения, в ней указывались желательные размеры, виды вещей. Можно было принести и старые валенки, но годные для ремонта. Помощь от колхозов и сельчан, в основном продукцией сельского хозяйства, получали и другие категории населения. Прежде всего эвакуированные, раненые и больные, находившиеся в эвакогоспиталях, рабочие и служащие промышленных предприятий, члены семей военнослужащих, детские дома и дети-сироты. Колхозники и колхозницы артели «Трактор» Чебоксарского района взяли шефство над эвакуированным в Чувашию детским садом и обязались выделять для детей по 30 л молока и 60 шт. яиц ежедневно, вырастить в каждом хозяйстве по одной курице. Часть детей брали на воспитание, государство выдавало ежемесячное пособие в размере 50 руб. на одного ребенка. Дети-сироты, оставшиеся без родителей в селах и деревнях, зачастую проживали самостоятельно, они были вынуждены заботиться о себе сами, иногда им помогали родственники. В личном архиве автора сохранилась запись о семье Тюнюковых из Шемуршинского района. Когда дети, их было 4 чел., самому старшему было 13 лет и младшей — 3 года, остались без родителей, у них отобрали единственную кормилицу-корову за неуплату налогов. В другом случае, когда дети возвращались от родственников из другого села, взрослые отобрали у них продукты, и им пришлось несколько недель жить впроголодь. Впрочем, вплоть до окончания войны жизнь детей оставалась тяжелой, после войны им помогли встать на ноги родственники. Забота о семьях военнослужащих заключалась в обеспечении их индивидуальными огородами, домашним скотом, обеспечении посевным материалом, заготовке дров, сборе одежды и обуви. Колхозники из личных запасов выделяли часть продуктов для продажи рабочим заводов и фабрик по твердым государственным ценам, в основном картофеля и овощей, иногда ягод и фруктов.
Чувашская АССР установила шефство над сформированными на территории республики воинскими подразделениями. Направление продуктов питания, товаров первой необходимости и прочих вещей на фронт стало повседневной обязанностью. Иногда делегации из Чувашии имели возможность посетить воинские части. Только подшефной 324-й стрелковой дивизии в 1942 г. было отправлено различных подарков в количестве 31 т в апреле и 15 вагонов в октябре, в том числе были и индивидуальные подарки. В посылках содержались: мясо жареное, колбасы, окорок, пшеничная мука, пряники, печенье, торт, конфеты, варенье, яйца, табак, вино, 3 баяна и 1 мотоциклет и другие вещи первой необходимости. В 1942 г. к новогоднему празднику на Калининский фронт (г. Бежецк) подготовили 3965 посылок весом 78 т (мясо, сыр, сухари, пряники, конфеты, мед, овощи и мыло). В феврале 1942 г. на Северо-Западный фронт (г. Валдай) отправили 2819 посылок весом около 62 т. С 1942 г. колхозы Чувашии подхватили почин сельхозартелей Московской области об оказании помощи колхозам, освобожденным от фашистов, в основном это был сбор сельскохозяйственной продукции, скота, собиралась продукция и из личных хозяйств колхозников. Проводились специальные воскресники, субботники, заработанные деньги также пересылались в освобожденные районы. Было принято специальное постановление СНК ЧАССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 11 апреля 1943 г. «Об отгрузке и заготовке картофеля г. Ленинграду», в нем отмечалось: «…добиться участия в заготовках не только колхозов, выполнивших свои обязательства перед государством, но и самих колхозников путем сдачи картофеля из личных запасов».
В то же время материальное положение самих сельских жителей становилось тяжелым, снизился их жизненный уровень. Основной источник дохода крестьян — оплата за труд в коллективных хозяйствах — сокращалась. В среднем в расчете на душу населения в годы войны на трудодни выдавалось по 200 г. хлеба и 118 г. картофеля на день. В 1942 г. было выдано на трудодни 67% от начисленного. В питании колхозников сократилось потребление хлеба и других продуктов. Приведем отрывки из писем колхозников на фронт: «…Хлеба в колхозе не распределяли, и нечего распределить. <…> Мы в настоящее время живем очень плохо. Хлеба нет, из колхоза ничего не дают, живем на одной картошке, и картошка скоро кончится. Весь колхозный хлеб сгноили, кроме семян. <…> Молотьбу закончили, только хлеба нет, говорят, на трудодень всего будет 500 грамм. В колхозе идут беспорядки».
В августе 1941 г. вводится карточная система снабжения городского населения непродовольственными товарами, но на жителей сел она не распространялась. В июне 1941 г. в постановлении Особого заседания Совета народных комиссаров ЧАССР «О торговле хлебом» ставится вопрос об обеспечении нормального снабжения хлебом членов семей колхозников-военнообязанных, находящихся в Красной Армии и Военно-морском флоте, за счет хлебных фондов колхозов. Не было соли, мыла, спичек, недоставало одежды, произошел рост цен на промышленные товары. Наглядно демонстрирует ситуацию протокол заседания исполкома Ядринского городского Совета депутатов трудящихся о распределении юбок среди нуждающихся колхозниц: данным решением были распределены 5 женских юбок, поступившие в горпо для свободной продажи. В конце 1942 г. в связи с дальнейшим ухудшением положения со снабжением населения, в селах стали создавать так называемые общетоварные фонды, из которых товары продавали колхозникам, и спецфонд, через который снабжались товарами первой необходимости семьи эвакуированных граждан и военнослужащих. Как правило, оба фонда не могли обеспечить всех нуждающихся. Материальное положение местного сельского населения поддерживалось личным подсобным хозяйством, однако существовал ряд ограничений, регулирующих его развитие. По Уставу сельскохозяйственной артели 1935 г., действовавшему в годы войны, в личном пользовании колхозного двора могли быть корова (одна), свиньи (две на хозяйство), до 15 голов овец и коз, кролики, 20 ульев и птица (количество не ограничивалось). Личное подсобное хозяйство подрывалось всевозможными налогами, с ноября 1941 г. был введен налог на холостяков и бездетных, с января 1942 г. — военный налог. Для Чувашии ставки военного налога были утверждены Совнаркомом Чувашской АССР в размере от 175 руб. до 300 руб., но уже с 1943 г. ставки возросли. Обременительным был сельскохозяйственный налог. Отношение к налоговой политике государства среди крестьянства было неоднозначным, очень часто платить налоги было нечем. Осенью 1941 г. в условиях сложной ситуации на фронте некоторые бойцы Красной Армии, узнав о сложностях с обеспечением населения продовольствием, в письмах к своим семьям обращались к родственникам в тылу с предложением не платить налоги, не выполнять государственные обязательства и запасаться хлебом. Приведем выдержки из таких писем: «…Что ты должна перед государством,
Трудовой энтузиазм и патриотизм сельских жителей, несмотря на тяжелый и изнурительный труд, были высокими, так как люди ждали Победу, ждали своих близких и друзей с фронта. В повседневной жизни жителей было много разных событий: рождались дети, заключались браки, пусть не так часто, как до войны; проходили различные культурные мероприятия и праздники. Казалось, что в это сложнейшее для страны время праздники полностью утратят свое значение и не будут востребованы, но жизнь продолжалась. Отмечали как официальные, так и религиозные праздники — Пасху, Троицу и симек. Вечерами молодежь ходила на «гуляния». Кинохронику о положении на фронте и художественные фильмы показывали поздно вечером в клубах, иногда просто на улице. Постановки Чувашского академического театра ставились и утром, и днем, и ночью. В январе 1941 г. в Канаше работала передвижная выставка-вагон о борьбе с германским фашизмом, посетили выставку 450 чел. В марте в районах Чувашии прошли лыжные гонки, в них приняли участие 227 спортсменов. В Чебоксарах, в Доме Красной Армии, состоялся большой вечер, посвященный Международному женскому дню. Государственное издательство Чувашской АССР выпустило учебник по истории, а также сборник избранных произведений Салтыкова-Щедрина. Второй колхозный театр гастролировал по районам республики. Жители могли посмотреть спектакли «Комсомолка», «Кукша Иван», «Мать», музыкально-литературный монтаж «Били, бьем и будем бить». В районах проходили соревнования по гранатометанию. За 4 дня в них приняло участие 14 210 чел. В Чувашии были организованы соревнования по бегу, многие спортсмены уложились в нормы ГТО [27]. В Мариинском Посаде прошла районная сельскохозяйственная выставка. В чебоксарском кинотеатре показали документальные фильмы о войне: «Торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся, посвященное празднованию XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» и «Парад наших войск на Красной Площади в Москве, 7 ноября 1941 г.»
Наглядно события и хроника жизни чувашской деревни в годы Великой Отечественной войны, отражающая в целом ситуацию в республике, показана в материале, хранящемся в Научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук. В то же время в этом источнике, как и во многих других, не нашли отражение слезы и горькие думы сельских жителей о фронтовиках, долгие ожидания весточек с фронта, повседневные заботы о детях и хозяйстве, слезы радости и горести, проблемы со здоровьем и многие другие моменты жизни, сопровождавшие их в долгие военные годы, которые кому-то помогали выжить и стать счастливым, кому-то — всю оставшуюся жизнь ждать возвращения с войны мужа, сыновей и дочерей.
В годы войны сельскому населению пришлось взять на себя огромную тяжесть: послать сыновей и дочерей на фронт, на промышленные предприятия, лесозаготовки, строительство оборонительных сооружений и обеспечивать производство сельскохозяйственной продукции. Трудовые усилия колхозников были оценены: 159 передовиков сельского хозяйства были награждены орденами и медалями, свыше 100 тыс. тружеников — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», более тысячи — Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Сельское население республики заплатило очень дорогую цену за Победу, и его подлинный вклад еще предстоит изучать и сделать достоянием современной общественности.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021