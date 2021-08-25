Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 августа полностью одобрило вакцину Pfizer/BioNTech от коронавируса. После этого главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что одобрение регулятора должно поспособствовать увеличению темпов вакцинации. Он также выразил надежду, что работодатели и университеты начнут требовать справки о прививке в обязательном порядке от учителей, студентов и сотрудников.

Вакцинация от коронавируса

Отметим, что ранее в социальных сетях можно было прочитать много комментариев о том, что вакцину от COVID-19 нельзя принимать, так как FDA одобрило ее только для экстренного применения. Но теперь, когда регулятор выдал полное разрешение, скептицизма в отношении вакцины не поубавилось. Издание The Washington Post нашло в социальных сетях самые интересные оправдания, почему не стоит прививаться от COVID-19.

White House Энтони Фаучи

Мне нужно одобрение другого регулятора.

Единственный способ узнать, безопасна ли вакцина, — это если мой друг Гарри опробует ее и напишет об этом на Facebook, а он еще не пробовал.

Я не думаю, что вакцина Pfizer была одобрена; было одобрено что-то под названием Comirnaty, а это звучит как витаминная добавка для ламантинов.

Я жду одобрения чего-то с более крутым названием, что я смогу уважать. Например, SpikeVax.

Я сказал, что жду решения FDA; я бы принял их решение, только если бы в FDA решили не одобрять вакцину.

Я хочу увидеть еще по крайней мере шесть объявлений от моего штата и местных властей, умоляющих меня сделать прививку. И пусть на фоне играет веселая музыка.

Одобрение FDA может означать что угодно!

Я думаю, что сейчас я нахожусь в той точке, где я действительно могу получить крутую награду в качестве стимула для вакцинации. В общем, я подожду в ожидании хорошей сделки. Может быть, волнорез или что-то в этом роде.

Я злюсь на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что я не лошадь и не корова и поэтому не должен принимать дегельминтик. Теперь я буду игнорировать новости от Pfizer! И приму ивермектин!

Я подожду, чтобы увидеть, какой из вакцин FDA даст больше звезд.

Я не хочу, чтобы FDA просто одобрило вакцину; я хочу, чтобы FDA было в восторге от нее.

Я хочу вакцину, которая идет с микрочипом, а FDA об этом не упоминает.

Я не верю, что FDA действительно одобрило вакцину. Вы думаете, я поверю СМИ, которые говорят, что FDA что-то одобрило?

Я хочу, чтобы FDA пришло ко мне домой и высказало свое мнение как мужчина мужчине.

Я вижу много людей, цитируемых в этой статье, которые работают с FDA или в FDA, но никто из них не является FDA. Почему FDA молчит?

Из соображений осторожности я собираюсь три года отучиться в медицинской школе, стать врачом, а потом посмотреть, согласен ли я с тем, что говорит FDA.

Я знаю, что я все время требовал одобрения FDA, однако новость кажется слишком неожиданной. Думаю, мне лучше подождать на всякий случай. Не нужно торопить события.

Извините, с момента нашего последнего общения я поменял мнение о FDA.

Американские пользователи Twitter также высказали свое мнение под соответствующей статьей The Washington Post.

«Одобрило ли FDA опиоиды, заявив, что они не вызывают привыкания? Да. Сотни тысяч людей умерли после передозировки, а они говорили, что они не вызывают привыкания. Странно», — пишет @pauljc1171.

«LOL … Я никогда не верил и никогда не буду верить в то, что говорит нам большая фармацевтическая компания, не говоря уже о том, чтобы верить в то, что говорит нам такое государственное агентство, как FDA. Сколько раз за эти годы они терпели полное фиаско», — отвечает @up2bKrzy.

Pfizer BioNTech U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса

«Динь-динь-динь! У нас есть победитель, ребята. Сначала плачет о том, что вакцина «не одобрена». Затем, как только ее одобряют, плачет о том, кто ее одобрили. Лучше сценария не придумаешь. Спасибо за подтверждение того, что мы всегда знали: овцы никогда не получат вакцину. Печально», — указывает @PaulDWilkie.

«Мне не нужна вакцина», — пишет @Minecraft_vilgr и получает ответ от @suzaan1: «Тогда вам не понадобится медицинская помощь, медсестра, врач или больница, если вы и/или ваша семья заразитесь COVID».«0,001% шансов умереть от настоящего вируса, так что нет, спасибо», — комментирует @bensua86.

«Испытания генной терапии Pfizer планируется завершить в мае 2023 года. Я буду ждать, когда появится больше информации», — указывает @natfartman.

Напомним, что на данный момент Pfizer — это единственная вакцина в США, получившая полное одобрение. Другие вакцины (Moderna и Johnson & Johnson) одобрены только для экстренного использования. Вакцина Pfizer состоит из двух доз и разрешена для людей старше 16 лет. Более 204 миллионов человек в США уже прошли полную вакцинацию данным препаратом, согласно статистике за 22 августа.