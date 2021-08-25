Вызвали по повестке. Воспоминания строителей Сурского рубежа в Мордовии
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Павла Учватова, кандидата исторических наук, главного научного сотрудника — заведующего отделом региональных исследований и этнологии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия (г. Саранск).
П.С. Учватов
УСЛОВИЯ ТРУДА СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО РУБЕЖА НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ В 1941—1942 гг.
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ)
Строительство в конце 1941 — начале 1942 г. спецукреплений, получивших название Сурского оборонительного рубежа, безусловно, было ярким и характерным событием из тыловой жизни в годы Великой Отечественной войны. В условиях, когда существовала реальная угроза немецкого наступления вглубь страны, на Казань, Куйбышев и другие города, спешное возведение укреплений на территории Марийской, Мордовской, Чувашской АССР, Куйбышевской, Пензенской и иных соседних областей имело стратегическое значение. В Мордовии строительство осуществлялось силами 6-й саперной армии и местного населения, преимущественно крестьян, мобилизованных из районов (главным образом, восточных) автономной республики. В большинстве случаев это были женщины, старики и подростки — именно на их плечи легла основная тяжесть трудового подвига, совершенного в условиях суровой зимы.
Напомним краткую историю возведения оборонительной линии на территории Мордовии, осенью 1941 г. фактически ставшей прифронтовым регионом. С 10 октября в пределах республики осуществлялись предварительные топографические работы для строительства будущих укреплений. Одновременно в советских и партийных органах разрабатывались планы осуществления работ; тогда же было решено направить в помощь военным гражданское население. 23 ноября 1941 г. было принято совместное постановление Совнаркома МАССР и Мордовского бюро обкома ВКП (б) «О строительстве специальных укреплений, проходящих по территории Мордовской АССР», определявшее ответственных исполнителей, устанавливавшее конкретные сроки и требования к проведению работ. Строительство оборонительных сооружений по левому берегу р. Суры началось 1 декабря 1941 г. и продолжалось на протяжении полутора месяцев. К 15 января 1942 г. основная часть работ в пределах Мордовии была завершена.
Возведение Сурского рубежа справедливо привлекает внимание исследователей-историков, и на эту тему опубликован ряд научных работ. В обобщенном виде история строительства спецукреплений в Мордовской АССР описана в коллективной монографии «Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». В рамках данной статьи не преследуется цели заново дать подробную хронологию предшествующих строительству событий или проанализировать роль этого эпизода Великой Отечественной войны, а обращается внимание лишь на одну его сторону, касающуюся условий работы и быта мобилизованного населения, отразившихся в воспоминаниях очевидцев событий.
В этих источниках отразились основные моменты, связанные с повседневными трудовыми буднями, дорогой, питанием и т.д. Естественно, что воспоминания несут на себе сильный отпечаток субъективного восприятия их авторов, а содержащиеся в них сведения порой отрывочны, неточны и противоречивы. Однако это нисколько не умаляет их ценности как части живой истории, порой трагической и сильно отличающейся от запечатленных в документах сухих официальных отчетов. Для удобства разделим на несколько частей материалы об условиях жизни и работы крестьян, отправленных на строительство.
Призыв и дорога. Мобилизация начиналась для людей с вручения повесток, которые доставлялись из сельских советов либо непосредственно из военкоматов. Призыв не был добровольным и не всегда сопровождался должными разъяснениями; все происходило довольно сумбурно и быстро. По этой причине не все сразу понимали, что именно от них требуется. Например, получившая повестку на Сурский рубеж А.П. Беспалова (Ельниковский район) вначале решила, что ее забирают на фронт. Другая участница строительных работ, проживавшая в пос. Железный Чамзинского района Г. С. Бодина, описала этот эпизод очень лаконично: «Приехал в деревню с Чамзинки, я даже не знаю кто, уполномоченными раньше их называли. Ну и стали собирать». Жительнице с. Ельники Ельниковского района Е.А. Сидориной это событие запомнилось так: «Наутро кто-то пришел и сказал, что меня вызывают в военкомат. Я пошла. Там сказали, что меня мобилизуют на рытье окопов на Суру и дали повестку, как солдатам на войну». Видимо, примерно так же мобилизация проходила и в большинстве других населенных пунктов, времени на сборы всем давалось очень мало.
Население из районов, через которые проходила железная дорога, оказывалось в лучших условиях: государство могло относительно быстро перебрасывать их ближе к месту строительства. Однако многие были вынуждены добираться туда на лошадях либо пешком; дорога была трудной и долгой, порой на нее уходило несколько дней. Например, А.П. Краснова из с. Шигонь Мельцанского района (ныне — Старошайговский район Республики Мордовия) вместе со своими односельчанами пешком шла от районного центра до Саранска, останавливаясь ночевать во встречных селах. На преодоление расстояния около 40 км они потратили 3 дня. Е. Морозкина из с. Пермиси Большеберезниковского района вспоминала: «Шли пешком, с собой несли хлеб из лебеды, ложку, тарелку и кружку. В деревне остались только женщины с грудными детьми, беременные и больные». По рассказу А.П. Беспаловой, вначале ее с односельчанами привезли в районный центр — с. Ельники, а оттуда еще несколько дней ехали до места назначения. Колхоз выделил в дорогу рабочим несколько килограммов гороховой муки. Н. Сыгонин из Инсара также отмечает, что до места работ добирались пешком. По рассказу Г.С. Бодиной, ее и остальных жителей пос. Железный довезли до будущего Сурского рубежа на двух лошадях.
Размещение. Работников временно селили в близлежащих деревнях в домах местных жителей. Порядок заселения был организован максимально просто: приезжих распределяли по домам и направляли туда, не спрашивая мнения хозяев. Спать приходилось прямо на полу, по 8—10 человек в одной избе. «Жили у одной старушки, домишко был совсем плохой», — вспоминала Г.С. Бодина и добавляла, что внутри было очень холодно.
Тем, кому не хватило места в деревенских избах, приходилось довольствоваться наскоро сооруженными землянками и шалашами из хвойных веток, соломы и хвороста. Например, о жизни в землянках упоминает работавшая на строительстве Сурского рубежа А. Косарева.
Естественно, что несмотря на все неудобства, в лучших условиях оказывались люди, получившие временный приют в домах. Однако расстояние от деревень до возводившихся укреплений могло быть весьма значительным, и ежедневная дорога для уставших после изнурительной физической работы строителей отнимала много сил. Так, Г.С. Бодина вспоминала, как каждый день шла на работу, преодолевая 10 км. Стариков возили на единственной имевшейся у них лошади, а молодые добирались пешком.
Работа. Мобилизованное население выполняло наиболее простую, но при этом тяжелую работу. Ежедневные нормы выработки были установлены 2 куб. м грунта для мужчин и 1,75 куб. м — для женщин. Н. Сыгонин описывает работу так: «Рыли вдоль Суры траншеи, противотанковые рвы, строили дзоты, землянки, освобождали от деревьев и кустарников противоположный берег… От спиленных деревьев оставляли высокие пни, они тоже служили препятствием для танков противника». Работали с утра до вечера, без выходных и только вручную — лопатами, колунами, кирками и топорами. Женщинам управляться с этими инструментами было непросто. «Дали нам ломы и лопаты, — рассказывает Е.А. Сидорина. — Лом тяжелый, поднимали его вчетвером на один взмах и долбили мерзлую землю. Делали несколько сильных взмахов, чтобы появилась трещина в земле». Г.С. Бодиной запомнилось, что ее односельчане старшего возраста в основном долбили замерзший грунт, она же сама потом расчищала эту землю лопатой. А.П. Беспалова рассказывала: «Было и такое, что мы, женщины, валили лес, а мужчины строили блиндажи и укрепления».
Работать приходилось в том числе после наступления темноты. «Зима была лютая, — отмечала А. Косарева, — земля промерзала так, что ее приходилось оттаивать кострами. Несколько мужчин долбили ее ломами и кирками, а мы забрасывали лопатами на телеги… работали в две смены, причем вторая — при свете прожекторов». Ветеран Великой Отечественной войны А.А. Чернышёв, в 16 лет трудившийся на строительстве
Сурского рубежа, вспоминал, как они со сверстниками копали противотанковый ров ручными инструментами «с темна до темна».
Не только тяжкий физический труд, но и холод стал большим испытанием для людей. Общеизвестным является тот факт, что зима 1941/42 гг. выдалась на редкость суровой, и это запомнилось практически всем участникам событий. «Стоило лишь пару минут постоять, как лапти примерзали к земле», — вспоминала Е. Морозкина. При этом одежда у мобилизованных была своей (у многих — старые изношенные лапти и фуфайки), на месте ничего другого не выдавали. Люди получали обморожение после продолжительной работы в сорокаградусные морозы, от которых не спасали даже валенки. Хоть как-то согреться можно было у костров, которые жгли, в том числе специально для этого.
Питание. Продовольственные пайки были организованы по нормам военного времени, но даже они не всегда регулярно выдавались из-за проблем со снабжением. В результате этого, помимо морозов, мобилизованные также страдали от голода. По некоторым воспоминаниям, питание было скверным: кормили один раз в день картофельной баландой. А.П. Краснова рассказывала: «Готовили сами по очереди из продуктов, выданных в местном колхозе. Картошку варили в основном. Соли не было. Хлеб привозили из райцентра. Полбуханки на человека в день». Г .С. Бодина приводит иные сведения, утверждая, что выдавали в основном чечевицу, поскольку доставлять по сорокаградусному морозу картофель не было возможности; этой чечевицей строителей снабжал один из колхозов. По рассказу Н. Сыгонина, «Питание доставляли из своих колхозов. Оно было скудным, но никто не роптал». «Все время хотелось есть, — вспоминала Е.А. Сидорина. — Это чувство голода было всю войну, жили полуголодные».
Дисциплина и настроения среди рабочих. Современники отмечают строгость существовавшей дисциплины, порой перераставшей в жестокость, — ее нарушение сурово каралось по законам военного времени. Фактически мобилизованные были подневольными людьми и не имели права покидать место строительства. Самовольный уход с работы (то есть побег) рассматривался как дезертирство. Несмотря на то, что рабочие проявляли самоотверженность, фиксировалось и большое число случав бегства, зачастую вызванных голодом и различными слухами; иногда неудавшихся беглецов возвращали, а некоторых арестовывали и отдавали под суд. Е.А. Сидорина вспоминала о событиях, скорее всего, приходившихся на январь 1942 г., когда строительство укреплений подходило к концу: «Потом прошел слух, что нас не отпустят, надо бежать. Некоторые убежали, хотя и боялись, кругом густые леса. Мы тоже хотели убежать, но нас отпустили, когда мы пошли в военкомат, и с нами разговаривал какой-то военный».
Организованный в условиях чрезвычайного времени суд рассматривал дела скоро и не стремился к учету каких-либо смягчающих обстоятельств. Мордовский историк Э.Ю. Сальникова приводит следующий эпизод: житель с. Языкова Пятина Инсарского района Ремизов вынужденно покинул строительство, чтобы проведать свою семью, а затем хотел снова вернуться на работу. За это его судили, и вскоре он скончался от чахотки, находясь в заключении в Инсарской тюрьме. Уроженка с. Судосево Большеберезниковского района Е.П. Ситкина запомнила случай, когда один из подростков, видимо, не выдержав тяжелых лишений, в сердцах швырнул лопату и кирку в прорубь. Над ним организовали показательный суд, приговоривший его к десяти годам заключения и отправивший в штрафной батальон на фронт. По мнению Е.П. Ситкиной, такое наказание было избрано не за утерю рабочих инструментов, а за упадническое настроение и отсутствие патриотизма.
Вместе с тем, несмотря на все трудности, люди продолжали добросовестно работать на благо Родины, вполне ясно осознавая значение строительства укреплений. «Работать было очень трудно, но никто не жаловался, все понимали, что это нужно, — вспоминала А.П. Беспалова. — Порой придешь с работы, с ног валишься. Руки и ноги в мозолях, домой хочется, наплачешься. А потом, чтобы как-то развеяться, и песню споем, и посмеемся над собой».
Поощрение. Известно, что на строительстве организовывались соревнования, некоторым отличившимся трудовым ударникам присуждались денежные премии в размере от 100 до 200 руб., но в воспоминаниях участников событий этот вопрос не нашел подробного отражения. Строители получали вознаграждение уже после завершения работ и своего возвращения в родные села. Так, А.П. Беспалова запомнила, что в сельском совете ей вручили 150 руб. В то же время жительница с. Пермиси Большеберезниковского района М. Аброськина вспоминала: «Я трудилась честно. Очень надеялась, что если выполню норму раньше, то дадут отдохнуть. Но нет. Перебрасывали с одного участка на другой». Она же отмечала, что никаких денег, официально положенных за выполненную работу, не видела.
Возвращение домой. Несмотря на то, что местные органы власти пытались организовать некоторую помощь для населения в этом вопросе, по тем или иным причинам не все смогли ее получить, и для многих обратная дорога превратилась в новое испытание. Если государство более охотно предоставляло транспорт людям, отправлявшимся на работы, то возвращавшихся обратно, судя по их воспоминаниям, просто предоставили собственной судьбе. Даже тем, кто жил на территории далеко расположенных от Сурского рубежа районов, приходилось добираться назад своими силами. По словам А.П. Беспаловой, шли домой пешком: двигались от одного населенного пункта к другому, узнавая дорогу у местных жителей, иногда получая еду и останавливаясь на ночлег; иногда приходилось ночевать прямо в лесу. Эта дорога заняла целых 8 дней. О том же свидетельствует и Е.А. Сидорина: «Домой шли пешком, 150 километров прошли за 6 дней, ночевали в деревнях, там нам давали кое-какую еду».
Работа строителей Сурского рубежа, бесспорно, была настоящим подвигом, совершенным ради общей победы над фашизмом. Мобилизованные люди, в основном старики и женщины, оторванные от собственных домов и семей, полтора месяца самоотверженно трудились в суровых зимних условиях. Немногие их воспоминания, которые были зафиксированы, содержат живые свидетельства этих событий 80-летней давности. В них наглядно отразились трудности, с которыми столкнулись строители оборонительных сооружений: дальняя дорога, плохое снабжение питанием, морозы, изнуряющий ручной труд и т.д. Безусловно, были и неприглядные моменты, не вполне соответствующие картине труда «в едином порыве», созданной в более поздние годы официальной советской идеологией. Но большинство рабочих честно и мужественно исполняли свой долг, с достоинством преодолевая все тяжелые испытания и лишения. Сегодня их подвиг по праву достоин увековечивания в памяти народа нашей страны.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021