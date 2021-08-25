Заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского о том, что Москва обойдётся без транзита российского газа через украинскую территорию, если того пожелает Киев, но разговора об этом пока нет, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Украинских политиков со всех сторон ставят в стойло, но урок, судя по всему, не усваивается. Пожалуй, после фарса с «Крымской платформой» ещё больше стран отвернётся от попрошаек в вышиванках», — считает Валерий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что у России достаточно поводов, чтобы Украина лишилась транзита российского газа через свою территорию, но руководство РФ проявляет невиданное милосердие по отношении к своему соседу.

«Нужно просто потребовать, чтобы труба соответствовала техническим нормам. Сомневаюсь, что они содержат её в удовлетворительном состоянии», — пишет Сергей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что то, как ведут себя украинские власти, ставит под вопрос справедливость оплаты транзита российского газа.

«Если Украина ведёт себя по-свински, так остаётся только бить тем же. Мы им платим в среднем 5 млрд в год! За что?! За то, что убивают русских? Почему они должны плодить и распространять нацизм, а мы поощрять их за это? После «Крымской платформы» я бы ввела санкции против всех рьяных участников. Это было бы справедливо!» — пишет Татьяна В.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Часть людей считает, что вскоре Украине лишится транзитного газа по не зависящим от России обстоятельствам, поэтому винить в своём унизительном положении будет уже некого.

«Сначала Меркель просит продлить транзит, а потом приезжает в Москву и кукарекает, что через 25 лет необходимость в российском природном газе для Европы отпадет вовсе, потому что энергетика будет зелёной. Украинцам стоило бы задуматься о том, что вечно на своей транзитной трубе они сидеть не смогут», — отмечает Антон К.

Ряд пользователей указывает на то, что всё происходящее с Украиной сегодня — результат деятельности руководства в Киеве.

«Всё будет так, как того заслуживает Украина, которая перекрыла воду в Крым. Чёрную метку не стереть!» — поделилась своим мнением Наталия Б.

Отдельные комментаторы отмечают, украинскому народу пора взять власть в стране в собственные руки, иначе киевская элита оставит их не только без газа, но и без последних штанов.

«Простых людей жаль будет, если транзит не пойдёт. Надеюсь, что в ближайшее время на Украине власть сменится на адекватную и договороспособную. Всё в руках украинского народа», — указывает Мария П.

Напомним, 23 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва обойдётся без транзита российского газа через украинскую территорию, если того пожелает Киев, но разговора об этом пока нет.