Акция ко Дню государственного флага Украины, состоявшаяся возле посольства Российской Федерации в Киеве, в ходе которого участники принесли 150 флагов Украины в память о погибших в Донбассе, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

»Их что, Россия убила? Пусть несут к своим властям: в Раду и кабинет министров!» — указывает Valentina S.

Многие пользователи пришли к выводу, что акция у стен российского посольства выглядит абсурдной, потому что Россия не принимала участия в гражданской войне в Донбассе.

«Вы и убили-с…». Глупость на Украине распространяется во вселенском масштабе. Вот когда они эти флажки перед президентским офисом будут ставить, тогда и будет надежда на окончание противостояния», — пишет Александр А.

Dmitry Karpezo Посольство России в Киеве

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ убили сотни детей на территории мирного Донбасса, поэтому подобные мероприятия обнажают лицемерную сущность украинских властей.

«А 200 детей, убитых в Донбассе украинскими военными? Может, сначала перед Донбассом покаяться Украине, нет? Сколько угодно можно воевать, но войной к миру не принудить. Война будет бесконечной, пока страна, на территории которой война началась, не захочет её закончить. Ни Путин, ни Байден, никто не заставит воевать, если Украина захочет мира! Учите историю», — поделилась своим мнением Леся П.

Часть людей считает, что Российская Федерация всегда выступала за мир в Донбассе, и только Украина постоянно вставляет палки в колёса процесса урегулирования конфликта.

«Россия никогда не хотела войны с Украиной и уж тем более не убивала украинских граждан! Это хотели и устроили американские прихвостни: Турчинов, Порошенко, Яценюк! Все смерти на их совести! Факты собраны с доказательствами. Им придётся ответить. Пускай не сейчас, но через годы точно!» — убеждена Валентина М.

Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

Ряд пользователей указывает на то, что только сама Украина в силах покончить с кровопролитной гражданской войной.

«Гражданские войны всегда заканчивают те государства, в которых она идёт, и никогда те государства, которые сотрудничают и помогают конфликтующим сторонам. По-другому никогда не было и не будет, это аксиома. В мире было уже немало гражданских войн. И всегда они заканчивались или примирением сторон, или победой одной из них. Не понимающих это ждёт война бесконечная. Они могут спорить до бесконечности, но по-другому не будет», — считает Сергей М.

Отдельные комментаторы отмечают, что общество на Украине, судя по всему, окончательно сходит с ума, раз обвиняет Россию в смертях на территории Донбасса.

«Странная логика. Россия якобы кого-то убила, а они несут флажки к российскому посольству в Киеве, которого, по идее, там и быть-то не должно. Очнитесь, украинцы!» — обращается Иван Е.

Напомним, 23 августа возле посольства Российской Федерации в Киеве состоялась акция ко Дню государственного флага Украины, в ходе которого участники принесли 150 флагов Украины в память погибших в Донбассе.