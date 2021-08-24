Несмотря на то, что пандемия коронавируса, которая оказала негативное влияние на мировую экономику, всё еще не побеждена, экономические показатели Азербайджана находятся на довольно успешном уровне. Экономика Азербайджана в январе-июле 2021 года выросла на 2,7% — в стране было произведено ВВП в объеме 47,2 миллиарда манатов, свидетельствуют данные Госкомстата страны. По состоянию на 1 июля снизился внешний долг Азербайджана на 2,5%, составив 218 миллиардов долларов, что говорит о стойкости и стабильности азербайджанской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Что пишут пользователи азербайджанских социальных сетей по этому поводу?

Zaur Khartumov пишет на своей странице в twitter:

@ZaurKhartumov: «По слухам (а слухи у нас почти всегда правдивые), цена за свет поднимется от 35−75% в #Азербайджане, но всё население только на кухне скажут, что это несправедливо, жить и так трудно, и всё, от слова совсем! Инвалид 2-й группы получает 35 долларов в месяц, для справки».

Dr. Fariz Ismailzade ответить:

@fismailzade: «Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что к концу 2022 года экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню. Об этом говорится в новом отчете ВБ по региону».

Consulbk Баку

Марфа Васильевна поддерживает:

@o5_mv: «Экономика Азербайджана растёт быстрее всех в странах бывшего СССР. Худший результат — у Украины. Страна хоть и занимает третью строчку среди стран бывшего СССР, но рост ВВП за минувшие годы оказался наименьшим из всех. С 1995 по 2019 год он увеличился примерно в 3 раза».

Участники с комментариями на facebook и youtube:

@PKaufman: «Вот это хорошая новость — побольше надо писать об экономических достижениях Азербайджана!»

Pasha Novruzbekov:«Конечно, должна расти, ведь азербайджанская земля богата природными ресурсами. Например, ураном, что может создать очень много ядерных зарядов для своей ядерной безопасности от России, Ирана, Армении, Франции и Америки!».

Азер Кулиев: «А на образование и создание рыночной экономики вообще как-то плевать?».

Руслан Гелаев: «Это плохие показатели. Зачем вы врете?».

Rovshan Salimov:«Это как богатый дубайский араб и советский колхозник с Тувы))».

Tony Xan:«О каком экономическом рывке вы говорите? В Баку миллион пустующих квартир ! И более миллиона семей, которые снимают квартиру и при этом живут от зарплаты до зарплаты!».

Artur Ghazaryan:«Азербайджан скоро НАЛУНуДороги».

Камал Салимов: «На войне за Карабах погибло 4000 тысяч граждан не только за родину, но и за большие карманы клана Алиевых».

Gulustan Добыча нефти. Азербайджан

Fuzuli Bilalov: «Одним словом, у нас диктатура и демократии не видно, мы живём хуже уровня многих других, хоть у нас есть нефть, газ, но это всё принадлежит одной семье».

Bowser Nintendo:«Те, кто называют Ильхама Алиева диктатором, 90-е не видели».

Аят Агагюлова:«Вот вот только на это и топтаться народные деньги… Всё враньё… Люди нищенствуют… Нефть — это не для народов, это они пользуются. Ильхам Алиев пусть народу простому поможет…»

Amil Tarverdiyev пишет на своей странице в twitter:

@AmilTarverdiyev: «Карабах как регион Азербайджана имеет все предпосылки для дальнейшего развития как в социально-транзитном, так и в экономико-политических смыслах».