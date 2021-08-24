Азербайджан: «О каком рывке вы говорите? В Баку миллион пустующих квартир!»
Несмотря на то, что пандемия коронавируса, которая оказала негативное влияние на мировую экономику, всё еще не побеждена, экономические показатели Азербайджана находятся на довольно успешном уровне. Экономика Азербайджана в январе-июле 2021 года выросла на 2,7% — в стране было произведено ВВП в объеме 47,2 миллиарда манатов, свидетельствуют данные Госкомстата страны. По состоянию на 1 июля снизился внешний долг Азербайджана на 2,5%, составив 218 миллиардов долларов, что говорит о стойкости и стабильности азербайджанской экономики.
Что пишут пользователи азербайджанских социальных сетей по этому поводу?
Zaur Khartumov пишет на своей странице в twitter:
@ZaurKhartumov: «По слухам (а слухи у нас почти всегда правдивые), цена за свет поднимется от 35−75% в #Азербайджане, но всё население только на кухне скажут, что это несправедливо, жить и так трудно, и всё, от слова совсем! Инвалид 2-й группы получает 35 долларов в месяц, для справки».
Dr. Fariz Ismailzade ответить:
@fismailzade: «Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что к концу 2022 года экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню. Об этом говорится в новом отчете ВБ по региону».
Марфа Васильевна поддерживает:
@o5_mv: «Экономика Азербайджана растёт быстрее всех в странах бывшего СССР. Худший результат — у Украины. Страна хоть и занимает третью строчку среди стран бывшего СССР, но рост ВВП за минувшие годы оказался наименьшим из всех. С 1995 по 2019 год он увеличился примерно в 3 раза».
Участники с комментариями на facebook и youtube:
@PKaufman: «Вот это хорошая новость — побольше надо писать об экономических достижениях Азербайджана!»
Pasha Novruzbekov:«Конечно, должна расти, ведь азербайджанская земля богата природными ресурсами. Например, ураном, что может создать очень много ядерных зарядов для своей ядерной безопасности от России, Ирана, Армении, Франции и Америки!».
Азер Кулиев: «А на образование и создание рыночной экономики вообще как-то плевать?».
Руслан Гелаев: «Это плохие показатели. Зачем вы врете?».
Rovshan Salimov:«Это как богатый дубайский араб и советский колхозник с Тувы))».
Tony Xan:«О каком экономическом рывке вы говорите? В Баку миллион пустующих квартир ! И более миллиона семей, которые снимают квартиру и при этом живут от зарплаты до зарплаты!».
Artur Ghazaryan:«Азербайджан скоро НАЛУНуДороги».
Камал Салимов: «На войне за Карабах погибло 4000 тысяч граждан не только за родину, но и за большие карманы клана Алиевых».
Fuzuli Bilalov: «Одним словом, у нас диктатура и демократии не видно, мы живём хуже уровня многих других, хоть у нас есть нефть, газ, но это всё принадлежит одной семье».
Bowser Nintendo:«Те, кто называют Ильхама Алиева диктатором, 90-е не видели».
Аят Агагюлова:«Вот вот только на это и топтаться народные деньги… Всё враньё… Люди нищенствуют… Нефть — это не для народов, это они пользуются. Ильхам Алиев пусть народу простому поможет…»
Amil Tarverdiyev пишет на своей странице в twitter:
@AmilTarverdiyev: «Карабах как регион Азербайджана имеет все предпосылки для дальнейшего развития как в социально-транзитном, так и в экономико-политических смыслах».