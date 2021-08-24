Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является взаимовыгодным проектом, который не усилит зависимость Европы от поставок газа из России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«У Европы давно горит одно место, но уже поздняк метаться, всё почти готово. Нет никакого смысла уже соскакивать и отказываться от «Северного потока — 2». Вводите уже!» — обращается Герман Б.

Многие пользователи обратили внимание на то, что без России Германия всё равно будет пользоваться газом, но альтернативные варианты не идут ни в какое сравнение с крайне привлекательным предложением со стороны Российской Федерации.

«По сравнению с грязным газом из Соединённых Штатов наш более чистый, да и к тому ещё дешевле. Добавьте сюда отсутствие затрат на транспортировку, всё топливо добирается по уже достроенной трубе. Короче, выгод выше крыши!» — указывает Эдуард О.

Газ [Дарья Антонова ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Лавров зря тратит силы на то, чтобы доказать полезность ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», потому все участники проекта прекрасно осознают, что лучшего варианта, нежели газ из России, они найти не смогут.

«Да сколько можно уже убеждать весь мир в том, что «Северный поток — 2» — крайне выгодная штука, от которой будет безумием отказаться. Всем это и так прекрасно понятно. Надо просто поставить ультиматум руководству ФРГ и принудить их уже запустить работу газопровода. Сколько можно тянуть кота за яйца?!» — возмущается Евгений О.

Часть людей считает, что российские власти больше пекутся о благосостоянии граждан Европы, чем о своём населении, которое не увидит реальной пользы от «Северного потока — 2».

«Судя по всему, первоочередной заботой граждан Российской Федерация стало повышение уровня жизни граждан ФРГ», — считает Вячеслав О.

Ряд пользователей указывает на то, что «Северный поток — 2» окажет невероятно полезное воздействие на экономическую ситуацию в Российской Федерации.

«Благодаря «Северному потоку — 2» в России станет больше рабочих мест, увеличится благосостояние страны, что снимет часть нагрузки с населения, которое обложили налогами, чтобы в бюджете страны не было дыр», — отмечает Андрей К.

Нашлись и те, кто убеждены, что сам по себе пущенный мимо Украины российский газ станет для России более выгодным, потому что не придётся делиться прибылью с ненадёжным соседом.

Сергей Лавров

«Транзит газа через «Северный поток — 2» для России будет намного более выгодным, нежели через Украину. Рыбы в Балтийском море, в отличие от «братского» государства? не просят денег за транзит и не шантажируют руководство России», — пишет Ket S.

Напомним, 23 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является взаимовыгодным проектом, который не усилит зависимость Европы от поставок газа из России.