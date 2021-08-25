22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Марины Марченко, заместителя директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (г. Нижний Новгород).

Строительство оборонительных сооружений. 1941

М.А. Марченко

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ГОРЬКОВЧАН НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА И ОБВОДОВ ВОКРУГ ГОРЬКОГО И МУРОМА (ПО ДОКУМЕНТАМ ГОПАНО)

Не знаю, вы, быть может, не видали

Остатки рвов у волжских деревень?

На этих рубежах не воевали —

Их строили на самый черный день.

На самый горький, страшный миг прорыва,

На самый роковой для жизни час,

Когда б волна железного прилива

Плеснула под Саранск и Арзамас…

Адрианов Ю. Невоевавшие окопы. 1976.

Перед началом Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Горький считался одним из круп­ных промышленных центров машино-, авиа‑ и судостроения СССР, стратегически важным транспортным узлом. Этого не могло не знать руководство немецко-фашистской Германии и не учесть при разра­ботке плана нападения на Советский Союз. План «Барбаросса» на III этапе предусматривал выход немецких войск на линию Архан­гельск — р. Волга и захват Горького во второй половине октября 1941 г. Немаловажная роль в военных действиях отводилась коман­дованием противника танковым марш-броскам и танковым ударам. Эта идея была положена в основу захвата Горького: приход врага плани­ровался по автомобильным дорогам, ведущим к нему с запада. Немцы намеревались отдельным ударом танковой армии Гудериана обрушиться на Горький, после чего зайти на Москву с тыла.

Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР принял реше­ние построить Горьковский оборонительный обвод к 10 декабря 1941 г.; оборонительный рубеж по левому берегу Волги; оборонительный ру­беж по р. Ока с обводом для обороны Мурома к 15 ноября 1941 г. Своим решением Горьковский городской комитет обороны (ГГКО) и Горьковский обком ВКП (б) для окончания первой очереди работ ус­тановили следующие сроки строительства: по Горьковскому обводу — 15 ноября 1941 г.; по Окскому рубежу — 25 ноября 1941 г., по Волж­скому рубежу (срок не проставлен). Строительные работы были нача­ты в октябре 1941 г.

28 октября 1941 г. бюро Горьковского обкома ВКП (б) утвердило заместителей начальника строительства оборонительного рубежа: по хозяйственным вопросам назначило А.М. Шульпина, по вопросам снаб­жения — М.М. Денисова, а также Е.П. Питовранова, который затем возглавил строительство.

17 ноября 1941 г. было создано 13-е Управление оборонительных работ Наркомата обороны (НКО) СССР (организовано в третьей де­каде октября) и 16 полевых строительств (ПС). Работы по сооруже­нию Горьковского обвода и Окского рубежа выполняло мобилизован­ное в порядке трудовой повинности гражданское население г. Горько­го и области. Это были колхозники, инженерно-технические работни­ки, служащие и рабочие и члены их семей, не занятые в оборонном производстве, домохозяйки. К этим работам были привлечены и сту­денты вузов, техникумов, учащиеся ремесленных училищ и 9—10 клас­сов средних школ. Строительство рубежа Жайск — Фоминки, протя­женностью 15—18 км, было возложено на 7-ю саперную бригаду 3-й саперной армии.

Явку мобилизованных на место работы с инструментами из расче­та: 1 лопата каждому, 1 лом на 25 чел., 1 топор на 10 чел., 1 кирка на 20 чел. и др., запас продовольствия на 7 дней колхозникам, рабочим и служащим — на 5 дней, обеспечивали председатели сельских сове­тов и секретари первичных партийных организаций. Мобилизованные должны были прибыть обутыми и одетыми по-зимнему, имея при себе запас белья, полотенце, рукавицы, котелок или миску, кружку, ложку, матрацную наволочку и одеяло.

Предстояло произвести огромный объем работ по строительству 1-й очереди оборонительных сооружений. Необходимо было построить 959 км противотанковых рвов (ПТР) и эскарпов, осуществив выемку около 14 млн куб. м земли, построить 2124 огневые точки (подсчет наш). На дорогах устанавливались деревянные надолбы, ме­таллические «ежи», устраивались лесные завалы и возводились снеж­ные валы.

Более 40 предприятий, в том числе заводы № 21, 92, 112, им. Мо­лотова, Стройгаз г. Горького, заводы № 80, 96, «Ока» г. Дзержинска включились в производство заказов для нужд оборонрубежа. Ежедневно в обком партии поступали сводки о выполнении заказов на «ежи» и железобетонные изделия, в том числе колпаки для дзотов.

На строительство оборонительных сооружений прибыло из района и г. Кулебаки 4000 чел., из Салганского и Теплостанского районов — по 2000 чел. Первомайский район мобилизовал 5000 чел., Гагинский, Большемаресьевский, Кзыл-Октябрьский, Муромский районы — по 3000 чел. и т.д.

Но строительство постоянно испытывало недостаток в людских ре­сурсах. В первой декаде ноября 1941 г. обеспеченность рабочей силой на ПС-5 составляла 60%. В первое время невыполнение норм напря­мую было связано с определением прорабами норм «на глазок». Но на некоторых ПС, где работа была организована лучше, суточное задание по земляным работам перевыполнялось. На ПС-14, опережав­шем другие участки строительства, оно составляло 130—160%. 4 декабря 1941 г. на строительстве оборонительных сооружений работа­ло 175 991 чел. В бригадах создавалась партийно-комсомольская прослойка, на строительство оборонительных рубежей было мобили­зовано 1411 членов ВКП (б) и 3417 членов ВЛКСМ.

Лучшими среди партийных работников, возглавивших полевые строительства, были названы секретарь Свердловского райкома В КП (б) г. Горького А. И. Харионовский, секретарь Выксунского рай­кома ВКП (б) (парторг ПС-14) Г.Н. Шумилов, секретарь Дзержинско­го горкома ВКП (б) (парторг ПС-2) И.П. Филиппов и др.

Для производства работ не хватало транспортных средств (тракто­ров, автомашин и лошадей). На учет была взята вся дорожно-земля­ная техника, механизмы и инструменты, имевшиеся в городах и го­родских районах Горьковской области. На 18 октября 1941 г. значилось 13 грейдеров, 32 механические лопаты (Беккер, Юклид), 55 моторных и прицепных катков, 6 канавокопателей и бульдозеров, 24 камнедро­билки, 482 тракторных плуга, 211 ленточных транспортеров и т.п. Для обеспечения рабочих инвентарем было дано задание в кратчайший срок изготовить его на местах. Кулебакский райком ВКП (б) поручил директору завода № 242 Борисову в двухдневный срок изготовить 200 лопат, 280 ломов, 220 шт. кирок.

Строительство противотанковых рвов. 1941

9 ноября 1941 г. состоялось совещание, на котором первый секре­тарь Горьковского обкома и горкома ВКП (б), председатель ГГКО М.И. Родионов поставил перед руководством полевых строительств следующие задачи: «Ставить превыше всего заботу о людях; перело­мить отношение руководителей строительства, недооценивающих роль техники, и «загнать на строительство как можно больше тракторов, экскаваторов, использовать технику по-настоящему»; понимать значе­ние взрывных работ, продумать их организацию, меры охраны людей при их производстве; рациональнее использовать всех людей на участ­ках, подсчитывать производительность труда от количества всех нахо­дящихся на строительстве, в т.ч. не вышедших на работу; информиро­вать работников о количестве сделанного, поощрять лучших и указы­вать на худших, добиться, чтобы рабочие не покидали своих мест в религиозные праздники, во время налетов фашистских самолетов на г. Горький. Расценивать каждый уход как дезертирство, как предатель­ство, как бегство; развернуть политико-воспитательную работу. «Иногда суд не может повлиять на людей, как по-настоящему организованная партийно-массовая работа с людьми. Почему-то нет ни одного героя, которого бы знала вся стройка»; на строительстве должна быть воен­ная дисциплина или близко к военной».

19 ноября 1941 г. 13-м Управлением оборонительных работ НКО СССР был издан приказ № 58, согласно которому для всех устанавливался десятичасовой рабочий день с 7 до 18 час. с перерывом на обед с 12 до 13 час. и коротким 10-минутным отдыхом одновременно для всех работающих на участке ежечасно. За преждевременный уход с работы до 20 мин. на виновных накладывалось административное взыскание, за опоздание или уход с работы более 20 мин. применялись меры согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. (лишение свободы). Вводилась неограниченная сдельная оплата труда. При выполнении нормы в течение недели на 200% и более вручался красный флажок «двухсотника», и устанавливалась оплата труда в по­луторном размере. При выполнении в течение месяца нормы на 100% и выше за работниками сохранялась заработная плата по месту основ­ной работы.

С рано наступившими холодами более частыми стали факты теку­чести кадров, дезертирства, а также невыходы на работу из-за отсут­ствия теплой одежды и обуви. С полевых строительств поступала ин­формация об отсутствии обуви. Заместитель начальника 1-го участка ПС-3 Беликов направил в Горьковский обком партии телеграмму: «По­ложение с обувью у рабочих трассы и, главным образом, у студентов города Горького, катастрофическое. Имеется налицо массовый невы­ход на работу. Просим отпустить 2000 пар лаптей и 100 кг кошмы для подшивки валенок». Чтобы исправить положение руковод­ством области были приняты меры по изысканию местных ресурсов. К 22 ноября 1941 г. через потребкооперацию в рабочие бригады и колонны было отгружено 27 000 шт. ватных полупальто и телогреек, шаровар — 15 000 шт., гимнастерок — 20 000 шт., рубах нательных и кальсон — по 15 000 шт., рукавиц — 50 000 пар, 58 300 пар бахил и 20 000 пар лаптей, отпущено для технического состава 2000 пар вале­нок. К 1 декабря был сделан дополнительный заказ на 150 000 пар лаптей, изготовлено 15 000 пар теплых портянок. Но большие трудности по-прежнему испытывались из-за износа обуви.

На местах тоже искали выход из сложившейся ситуации. Когда на ПС-2 из-за отсутствия обуви на работу перестало выходить по 50—70 чел., секретарь Варнавинского райкома партии отыскал в Муромских лесах молодой липняк, организовал зимнюю съемку лыка, собрал бригаду мастеров, умеющих плести лапти и неспособных выполнять тяжелый физический труд, снабдил нуждающихся рабочих обувью, тем самым ликвидировав проблему. В конце ноября 1941 г., чтобы прекратить начавшееся дезертирство со строительства рубежа, преда­ли 8 человек суду, из которых 2 были осуждены и приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы. Материал о дезертирах был опубликован в районной газете «За большевистские колхозы».

Рабочие, мобилизованные на строительство, размещались по до­мам в селах, близлежащих к линии укрепления, питание организовы­валось по месту квартирования. На ПС-2 люди жили в построенных в ходе работы землянках. Из жителей Чкаловского района Горьковской области выделили обслуживающий персонал из расчета 1 чел. на 20— 25 рабочих и организовали утром и вечером горячее питание. Для ре­монта обуви на участках были организованы артели сапожников. В слу­чаях невозможности ремонта отсылали людей на 1—2 дня домой, чтобы взять сменную обувь. Но так было далеко не везде. В обком партии поступали жалобы на удаленность жилья, иногда по 6—8 км от места работ, на неотапливаемость поме­щений, перебои с керосином, недостаток питания (требовали двой­ную норму).

В местностях, где были расквартированы строители рубежей, про­водились совещания с домохозяйками по вопросам бытового обслу­живания и отдыха после работы, проверки качества выполнения ра­бот и организации питания, жилищно-бытовых условий, создавались доски учета соцсоревнования под названием «Чем ты помог фронту?» с фамилиями членов бригады и цифрами их дневной выработки, вво­дилась рабочая марка: на законченном объекте — огневой точке, зем­лянке прикреплялась табличка с указанием бригады и ее персональ­ный состав.

Сооружение оборонительных рубежей стало особой заботой ГГКО. За период с 1941 по 1942 г. на заседаниях комитет рассмотрел 30 вопросов, связанных с оборонительными рубежами. На повестке дня Горьковского обкома ВКП (б) также не раз стояли вопросы строи­тельства. М.И. Родионову в обком партии и ежедневно подавались сводки о выполненных объемах работ.

По постановлению Горьковского обкома ВКП (б) на строительстве оборонительного рубежа редакцией газеты «Горьковская коммуна» 3 раза в неделю выпускалась многотиражная газета «За родину». На всех участках ПС была проведена большая работа по развитию низовой печати. «Боевые листки», «молнии» и стенные газеты рассказывали людям о трудовом героизме товарищей, освещались методы работы лучших строителей, назывались передовики производства, клеймили позором лентяев. В короткие и обеденные перерывы организовывалась читка газет. Печать способствовала улучшению организации труда, ук­реплению трудовой дисциплины, поддержанию духа стахановского со­перничества. Для поощрения был введен красный флажок «двухсот — ника», практиковалось проведение совещаний по профессиям (земле­копов, подрывников, плотников).

В огромных масштабах при строительстве оборонительных соору­жений производились земляные работы. Вносилось немало ценных предложений, направленных на повышение производительности тру­да. Для рыхления грунта приспособили тракторные плуги, переделан­ные на грейдеры. На ПС-3 производительность труда плуга-грейдера составила 17,1 куб. м земли в час, он смог заменить 50—60 чел. рабо­чих, освободив их от тяжелого физического труда. Из-за силь­ного промерзания почвы производились взрывные работы.

Многое в работе зависело от правильной, рациональной организа­ции труда. Постоянное совершенствование методов работы, правиль­ная расстановка рабочей силы, сплоченность и дисциплинированность, ясное понимание дневного задания помогли бригаде Завражного на ПС-4 добиться выполнения нормы выработки до 200—250%. ИТР про­являли немало инициативы и изобретательности, чтобы в условиях суровой зимы облегчить труд людей. На ПС-1 в одной из бригад ко­лонны Колокольцева была устроена и применена ледяная дорожка. С помощью досок, четырех небольших брусков и тонкого слоя льда уст­раивалось 2 желоба — своеобразные «рельсы», по которым передвига­лись сани, позволявшие транспортировать вынутый грунт до нужного места. На этой операции способны были работать и женщины, и под­ростки, перевозя в 3,5 раза больше грунта, чем могли переносить двое рабочих на носилках.

Люди трудилась с полной отдачей. Колхозник Краснобаковского района Горьковской области Иван Арсеньевич Смирнов, работавший на ПС-14, выполнял норму на 600—700%, вынимая до 15 куб. м земли за смену. Хорошо работали в лесу на заготовке срубов жители Уренского района под руководством секретаря Уренского райкома ВКП (б) Н.И. Лобанова. Они обеспечили не только свой участок, но и соседние.

Cap.ru Реконструкция строительства оборонительного рубежа

Комсомольцы и молодежь показывали образцы самоотверженной работы. Инженер-мостовик одного из заводов г. Горького бригадир — двухсотница комсомольско-молодежной бригады Васильева стала ини­циатором соревнования на строительстве. Особо отличились комсо­мольско-молодежные бригады Зои Беловой (ПС-3), Громова (ПС-5), Евдокии Хреновой (ПС-2), Алексея Лужкова (ПС-10) и др. Бригада комсомольца Клявина не уходила с трассы до 19—20 час. вечера, пока не завершала работы на своем участке. Члены бригады вырабатывали в среднем по 3,8 куб. м земли при норме 2,3 куб. м. На ПС-2 бригады «двухсотников» Биушкина, Золотарева, Демченко орга­низовали круглосуточную работу. Плотники бригад Савельева, Тимо­феева, Крюкова работали в 2 смены, ночью при факелах, кострах и смогли первыми закончить работу на своем участке строительства.

Бригаде Сиднева ПС-3 могли бы позавидовать профессионалы-зем­лекопы, она развеяла все представления о нормах. В декабре при про­мерзании грунта на 1,75 м «сидневцы» смогли выполнять нормы по 400—500%. 26 декабря 1941 г. бригада Сиднева и политрука И. Печерниковой, завершив работы на своем участке, в оставшиеся дни ока­зывала помощь другим участкам и последней выехала со строитель­ства рубежа. Заработанные в дни коллективного рекорда деньги были переданы в Фонд обороны. А в составе бригады работали курьер, педагоги, технические работники Горьковского Дворца пио­неров в возрасте от 16 до 60 лет. Но всем им были присущи любовь к Родине, ненависть к врагу и вера в Победу.

Коллективом студентов, профессоров, преподавателей и служащих Горьковского государственного университета за 50 дней было вырыто 1083 погонных метров рва и вынуто 16 200 куб. м земли. Средняя выра­ботка на одного человека составила 81 куб. м. Производительность тру­да за декабрь 1941 г. составила 103%. Работая на строительстве участка рубежа в Борском районе Горьковской области, коллектив вуза полу­чил благодарность от начальника ПС-8, по итогам работы на участ­ке рубежа в Павловском районе ему было присуждено переходящее Красное знамя Свердловского райкома ВКП (б) и райисполкома г. Горь­кого.

27 декабря 1941 г. начальник передового ПС-2 В.М. Волгин и парторг И.П. Филиппов направили в Горьковский обком ВКП (б) рапорт о досрочном завершении всех основных работ по сооружению противо­танковых препятствий и постройке огневых точек на ПС-2. Сооруже­ние противотанковых препятствий и постройка огневых точек по пе­реднему краю были выполнены в установленные сроки, 15 декабря.

В течение двух месяцев 1941 г. в условиях осени и суровой зимы, преодолевая все трудности и препятствия, работали люди на строи­тельстве оборонительного рубежа и его обводов, — и как результат их героических усилий явилась неприступная оборонительная линия про­тивотанковых препятствий, линия с прочной огневой защитой. Циф­ры свидетельствуют о масштабах проведенной работы: на строитель­стве рубежа было выполнено 11 500 тыс. куб. м земляных работ. Всего на полевых строительствах работало свыше 500 тыс. чел. Норма выработки на одного человека в декаду в начале строительства была 1,2 куб. м, в последнюю декаду в период сильных морозов выросла до 2,11 куб. м на человека. 115 000 чел. ежедневно перевыполняли норму, из них 15 000 чел. — на 200—300%. К январю 1942 г. на дальних подступах к г. Горькому на протяжении 1011 км были вырыты проти­вотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, установлены надолбы, «ежи», возведены лесные завалы и снежные валы, построено 1892 огневые точки (доты, дзоты и т.п.), 1026 землянок.

7 января 1942 г. в Горьком участники областного митинга стахановцев-строителей оборонительных рубежей приняли обращение к тру­дящимся Горьковской области, которое содержало такие слова: «Род­ной город Горький опоясан мощными линиями противотанковых ук­реплений… Люди, преодолевая мерзлоту, боролись за каждый кубо­метр вынутого грунта, выполняли свои нормы, как… бойцы на пере­довой линии фронта… Наша стройка стала школой труда и мужества…». Как клятва «Враг не пройдет!» прозвучали слова не­скольких сот тысяч строителей оборонительного рубежа в ответ на обращение М.И. Родионова к участникам строительства. Горьковчане, проявив трудовой героизм и стойкость, выполнили поставленные пе­ред ними задачи в самые сжатые сроки. 80 особо отличившихся участ­ников строительства были награждены орденами и медалями. 10 186 строителей оборонительного рубежа и 400 коллективов предприятий, учреждений, колхозов и др. были отмечены Почетными грамотами Горьковского городского комитета обороны, 873 человека — премиро­ваны.

К счастью, оборонительные сооружения так и остались «невоевав­шими окопами».

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021