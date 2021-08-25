22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Ольги Кошкиной, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. М. В. Васильева (г. Йошкар-Ола).

Советские граждане строят оборонительный рубеж

О. А. Кошкина

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА

НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОЙ АССР В 1941 ГОДУ

Строительство оборонительного рубежа в тыло­вых регионах — одна из малоизученных проблем Великой Отечественной войны. Жители многих автономных республик и областей участвовали в этой грандиозной по своим масштабам работе.

Государственный Комитет Обороны (ГКО), созданный 30 июня 1941 г., провел крупномасштабные мероприятия по переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на строитель­ство оборонительных рубежей. В октябре 1941 г. были созданы армейские управления для руководства возведением оборонительных сооружений.

13 октября 1941 г. вышло постановление ГКО «Об оборонительном строительстве». Согласно этому документу, при Наркомате обороны СССР (НКО) было создано Главное управление обо­ронительного строительства (ГУОБР), первоочередной задачей которого стало форсированное строительство намеченных оборонительных линий и полевых укреплений. В распоряжение ГУОБРа были переданы строи­тельные организации НКВД, работающие по оборонительному строи­тельству, и организована саперная армия в 300 тыс. чел. Непосредственно этому управлению подчинялись военно-полевые армейские и фронтовые строительные организации (так называемые «военно-полевые строитель­ства» — ВПС). Начальником ГУОБРа был назначен руководитель Глав­ного военно-инженерного управления (ГВИУ) НКО СССР генерал-майор инженерных войск Л.З. Котляр, а общее руководство оборонительным строительством было поручено наркому внутренних дел Л.П. Берии.

География строительства делилась на две основные линии. Первая линия проходила «от Медвежьей Горы по восточному берегу Онеж­ского озера и восточному берегу Екатерининского канала, Череповец­кий УР (укрепленный район. — О.К.), Рыбинско-Ярославско-Иваново — Вознесенский УР, линия реки Ока, Цна, Дон в районе Лебедынь и далее на юг по восточному берегу Дона…». Вторая — «по северному и восточному берегу Волги от Горьковского УРа до Астрахани, с УРами Казанским, Ульяновским, Куйбышевским (двойная линия), Саратов­ским, Сталинградским».

Строительство Волжского оборонительного рубежа. 1941

Первоначально общий срок окончания работ устанавливался до 10 декабря 1941 г. На территории тыловых регионов оборонительный рубеж строился силами местного населения. Кроме того, материально-­техническое обеспечение строительства также ложилось на эти регионы.

Строительство оборонительного рубежа по берегу Волги на терри­тории Марийской АССР было поручено 11-му Армейскому управлению Наркомата обороны СССР, штаб которого располагался в Казани. На­чальником управления назначили майора госбезопасности И.С. Шикторова. На территории Марийской АССР для сооружения Волжского (по документам — Заволжского оборонительно­го рубежа были созданы два военно-полевых строительства (ВПС) — на территории Звениговского района ВПС № 8 и на территории Горно­марийского района ВПС № 9. Приказом № 01 Управления оборонитель­ных работ Наркомата обороны СССР от 30 октября 1941 г. начальником Горномарийского ВПС был назначен первый заместитель председателя СНК Марийской АССР Г. И. Кондратьев, главным инженером — воен­ный инженер 3-го ранга Г.Ф. Гурков. На должность начальника Звени­говского ВПС назначили секретаря обкома ВКП (б) по лесной промыш­ленности П.В. Шеина.

Длина оборонительного рубежа по фронту на территории Марий­ской АССР составляла 100 км. Срок выполнения работы был уста­новлен в 30 суток. Линия рубежа состояла из противотанковых рвов, эскарпов, отсечных рвов, окопов, лесных завалов и т.д. В систему полевых укреплений входили землянки, блин­дажи, командные пункты. Особенностью строительства оборонительно­го рубежа являлось то, что в республике это стало первым по своим масштабам массовым строительством, на котором было занято боль­шое количество рабочей силы и инженерно-технического персонала.

Инструктивные указания по ведению оперативно-статистического уче­та были разосланы по штабам строительств 13 ноября 1941 г. Ежедневно каждый участок строительства представлял в штаб ВПС сведения об основных выполненных работах. Сведения эти были секретными и за­писывались с помощью цифровых шифров.

На строительство оборонительного рубежа привлекались колхоз­ники всех районов Марийской республики. Звениговское ВПС дели­лось на четыре строительных участка, по которым распределили всех мобилизованных рабочих. На 25 декабря 1941 г. на строительстве было занято 22 216 чел. и 2308 конных подвод.

Оборонительный рубеж в Горномарийском районе протяженностью в 45 км был разделен на три строительных участка. СНК Марий­ской АССР и обком ВКП (б) издали два постановления о мобилиза­ции рабочей силы на ВПС № 9. По первому постановлению от 30 ок­тября 1941 г. требовалось 13 000 пеших рабочих и 1000 конных подвод, из них фактически работало 9331 рабочих и 910 лошадей. Второе по­становление от 11 ноября 1941 г. предусматривало мобилизовать 13 000 пеших рабочих и 2500 конных подвод, из них фактически работало 6347 чел. и 1138 конных подвод.

Каждый строительный участок делился на прорабские участки. В со­став каждого прорабского участка входили 8—14 групп — сельсоветов по 150—250 чел. в каждой группе. Каждая группа делилась на бригады от колхозов, в каждой бригаде — 20—30 чел. Строительные участки возглав­лялись начальником участка и главным инженером, прорабские — про­рабами, группы — десятниками, бригады — бригадирами. Права и обязанности каждой категории работников были определены разрабо­танными положениями и инструкциями.

При таком количестве людей и особо сложных условиях работы зимой 1941—1942 гг. важной необходимостью было организация и соблюдение техники безопасности. Проверка состояния работы по строительным участкам установила целый ряд дефектов и наруше­ний. Например, при рытье эскарпов, рвов, контрэскарпов работа часто проводилась под козырьками нависшей мерзлой земли, что представляло непосредственную угрозу для жизни работающих. Под­возимый материал складывали на краях эскарпов, контрэскарпов и рвов, что могло повлечь за собой обвалы. К тому же разгрузка материа­лов с подвод производилась крайне неосторожно, материал сбрасы­вался под уклон, в то время когда внизу работали люди. При рубке сооружений и сборке стен не использовались даже самые примитивные приспособления — лаги для накатывания бревен, настил и др. Пло­щадки, на которых работали плотники, были завалены лесом, инстру­менты разбросаны по всей площадке, что могло привести к травмам.

Из-за нарушений правил техники безопасности имели место несчаст­ные случаи. 27 ноября 1941 г. на 2-м строительном участке ВПС № 9 в отсутствие прораба и бригадира произошел обвал со смертельным ис­ходом. Из спецсообщения НКВД Марийской АССР от 29 ноября 1941 г. «О происшествии на спецстроительстве в Горномарийском районе»: «27 ноября с.г. около 16 часов неподалеку от пристани Дубовая на спец­строительстве оборонного значения произошел обвал, в результате ко­торого убиты насмерть члены колхоза «У корно» (Новая дорога. — О.К.) Йошкар-Олинского района Митрофанова Мария Яковлевна, 1915 года рождения, и Короткова Ульяна, 1917 года рождения. Кроме того, 4 чело­века ранено. Для расследования данного факта на место происшествия выехал следователь прокуратуры…».

Андрей Дьячков Река Парат. Здесь проходил Волжский оборонительный рубеж

Военно-полевое строительство имело стратегическое значение, хотя велось на глубоко тыловых рубежах. Его необходимость в связи с со­бытиями на фронте не вызывала сомнений. Однако сроки строитель­ства истекали, но оно еще не было завершено. Рабочая сила требова­лась для нужд сельского хозяйства. Следовало также считаться с тем, что по приказу на строительство были сняты рабочие даже с оборон­ных заводов. Строительство тылового рубежа стало первоочередной за­дачей всех партийных и советских органов республики.

Огромные трудности для полевых фортификационных строитель­ных работ создавало неправильное решение тактических задач перед­него края обороны, произведенных рекогносцировочной партией. Оба

ВПС (№ 8 и № 9) почти до середины декабря не имели уточненного объема работ по количеству объектов, их объему и размещению точек на местности. Работа рекогносцировочной партии была подвергнута тщательному пересмотру, в результате чего план строительных работ трижды подвергался изменениям и увеличению. Недостатки в реког­носцировке очень мешали в работе и были связаны с нерациональ­ным использованием рабочей силы.

Исходя из постановления СНК Марийской АССР по вопросу мо­билизации рабочей силы, было сделано распределение работ по участ­кам. Однако фактически рабочей силы поступило на 50% меньше плановой потребности. Такое количество рабочих не обеспечило наме­ченных темпов работ, тем более, что средняя фактическая произво­дительность составила 60% против плановой. Несмотря на принятие мер управлениями ВПС по поднятию производительности труда, боль­шого эффекта они не добились по ряду причин: не хватало инстру­ментов для зимних условий работы (тяжелых кирок, кувалд, ломов, металлических клиньев), зимней одежды для рабочих, сохранялись перебои в поставке продовольствия и фуража.

Недостаток квалифицированных работников приводил также к тому, что было много недостатков и в организации работ. Не было учета людей, много делали лишней работы на местах. Недостаток лошадей также отрицательно влиял на ход работ в течение всего строительства. Массовые перевозки леса, камня, песка и других материалов, хозяй­ственное обслуживание очень большой нагрузкой ложилось на участ­ников строительства.

Первоначально в постановлении бюро обкома ВКП (б) и СНК Ма­рийской АССР от 11 ноября 1941 г. указывалось, что люди мобилизова­ны на строительство оборонительных рубежей сроком только на один месяц. Однако к декабрю стало очевидно, что ВПС не справляются с поставленными задачами в установленные сроки. Поэтому в постанов­лении от 23 декабря 1941 г. отмечалось, что все колхозники, рабочие и служащие мобилизованы на строительство оборонительных рубежей до полного окончания работ и за самовольный уход мобилизованные будут привлекаться к судебной ответственности.

Из г. Йошкар-Олы на работу прислали 300 подростков 1925, 1926 и 1927 годов рождения. Но они не могли выполнять установленные нор­мы выработки. Прорабы были вынуждены ставить их на легкую работу. По распоряжению главного инженера подростки 1926 и 1927 года рож­дения были освобождены от работы на строительстве и отправлены домой.

В первые дни работы судебно-следственные органы не обращали внимания на борьбу с дезертирством, несмотря на требования ру­ководства участков и ВПС. Но в связи с нарастанием этих процес­сов и возникновением угрозы срыва особого строительства, органы внутренних дел вынуждены были принимать меры. С оборонитель­ных работ дезертировало 238 чел. Вернулось обратно 160 чел. Когда публично были осуждены 6 чел., дезертирство в основном прекрати­лось, и ушедшие стали возвращаться. Однако полностью остановить де­зертирство не удавалось. Было организовано до 10—15 показательных судебных процессов над дезертирами и злостны­ми прогульщиками с выездом состава судов на места работ. Привлечено и осуждено 43 чел. Несмотря на приведенные сведения, необходимо отметить, что дезертирство наблюдалось не вез­де, и при такой численности мобилизованных на строительство это были единичные факты. Тысячи людей продолжали работать в услови­ях осенней распутицы и жгучих морозов декабря 1941 г.

Хотя в целом производительность труда была низкая, наблюда­лось много примеров трудового героизма. На строительстве отличи­лись множество бригад и сотни стахановцев. На каждом строитель­ном участке было учреждено переходящее Красное знамя для вру­чения отличившимся прорабским участкам, группам и бригадам. Красное знамя прорабского участка передавалось ежедекадно, а зна­мя группы и бригады — через каждые 5 дней. Например, колхозник Иван Сивцев при рытье котлована выбрасывал глыбы мерзлой зем­ли до 64 кг весом. Высокую производительность труда на сооруже­нии эскарпов и рытье рвов показывали колхозники Куженерского района. Впереди шли колхозная бригада колхоза «Венера» Конганурского сельсовета (бригадир Домороцкий), которая 12 декабря выработала в среднем на человека 6,8 куб. м при норме 3,12 куб. м, то есть на 218%. Бригада колхоза им. Ленина поднимала за день по 7,8 куб. м грунта на человека вместо трех по норме. Стахановка-землекоп М.И. Гаранина из бригады колхоза «Пайгатнур» Сотнурского района выполняла по пол­торы нормы и больше.

25 декабря 1941 г. И.В. Сталину была передана записка Л.П. Берии с обоснованием необходимости освобождения колхозников от оборони­тельных работ: «Сейчас довольно много колхозников, лошадей и трак­торов областей Поволжья, Пензы и Тамбова занято на работах по строи­тельству укрепленных рубежей. Нельзя ли в связи с изменившейся обста­новкой на фронте временно пока снять колхозников, лошадей и тракто­ры с этих работ с тем, чтобы использовать их для усиления вывозки хлеба из колхозов и ускорения молотьбы, потому что необмолоченного хлеба еще много. Эффективность работы колхозников на строительстве рубежей сейчас очень низкая — земля сильно промерзла, а тракторов много портится из-за размораживания радиаторов».

Cap.ru Реконструкция строительства оборонительного рубежа

В результате было принято постановление ГКО № 1068сс от 27 де­кабря 1941 г. «О сокращении строительства оборонительных рубежей». «В целях обеспечения рабочей силой и транспортом молотьбы и вы­возки хлебов, а также в связи с изменившейся обстановкой на фрон­те» было приостановлено строительство оборонительных рубежей по рекам «Теза, Клязьма, Ока; Богучар-Константиновская: Кагальник, Приморско-Ахтарская, Заволжского рубежа от Рыбинска до Астраха­ни; рубеж от Чаусовский на Дону до Владимирова на Волге, отсеч­ной позиции Клетская-Иловля, обвода гор. Иваново от примыкания Владимирского рубежа до Волги и обвода гор. Пенза». Мобилизованное на строительство этих рубежей местное насе­ление и транспорт освобождались с 1—5 января 1942 г.

К январю 1942 г., несмотря на ряд дефектов, качество произведен­ных сооружений было признано вполне удовлетворительным. Все за­конченные и незаконченные сооружения, отдельно по каждому про­рабскому участку, были сданы по особым актам под охрану сельсове­там в лице их председателей.

Как отметил В.Т. Анисков: «И все это — ныне непостижимо — с помощью лома, лопаты, кирки, тачки, костра против промерзшего грунта… И не надо сетовать на то, что построенные в срок оборони­тельные рубежи не пришлось использовать по прямому назначению». Строительство оборонительного рубежа в тылу стало одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны. Для многих регионов возведение оборонительного рубежа было первым по своим масштабам массовым строительством.

В заключение необходимо отметить, что изучение вопросов участия местного населения регионов, их обеспечения и материально-бытовых условий требуют привлечения документов местных архивов. Помимо ар­хивных и опубликованных материалов, необходимо привлечение ме­муарной литературы, по возможности, свидетельств участников строи­тельства. Такие источники имеют особую ценность по прошествии лет, позволяя увидеть проблемы не только через сухие цифры документов, но и через ощущения и мысли людей. В целом весь комплекс источни­ков позволит углубить достигнутый уровень знаний по данной пробле­ме и рассмотреть ряд сюжетов, ранее не изученных.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021