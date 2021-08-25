Строительство оборонительного рубежа в Марийской АССР
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Ольги Кошкиной, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. М. В. Васильева (г. Йошкар-Ола).
О. А. Кошкина
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА
НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОЙ АССР В 1941 ГОДУ
Строительство оборонительного рубежа в тыловых регионах — одна из малоизученных проблем Великой Отечественной войны. Жители многих автономных республик и областей участвовали в этой грандиозной по своим масштабам работе.
Государственный Комитет Обороны (ГКО), созданный 30 июня 1941 г., провел крупномасштабные мероприятия по переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на строительство оборонительных рубежей. В октябре 1941 г. были созданы армейские управления для руководства возведением оборонительных сооружений.
13 октября 1941 г. вышло постановление ГКО «Об оборонительном строительстве». Согласно этому документу, при Наркомате обороны СССР (НКО) было создано Главное управление оборонительного строительства (ГУОБР), первоочередной задачей которого стало форсированное строительство намеченных оборонительных линий и полевых укреплений. В распоряжение ГУОБРа были переданы строительные организации НКВД, работающие по оборонительному строительству, и организована саперная армия в 300 тыс. чел. Непосредственно этому управлению подчинялись военно-полевые армейские и фронтовые строительные организации (так называемые «военно-полевые строительства» — ВПС). Начальником ГУОБРа был назначен руководитель Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) НКО СССР генерал-майор инженерных войск Л.З. Котляр, а общее руководство оборонительным строительством было поручено наркому внутренних дел Л.П. Берии.
География строительства делилась на две основные линии. Первая линия проходила «от Медвежьей Горы по восточному берегу Онежского озера и восточному берегу Екатерининского канала, Череповецкий УР (укрепленный район. — О.К.), Рыбинско-Ярославско-Иваново — Вознесенский УР, линия реки Ока, Цна, Дон в районе Лебедынь и далее на юг по восточному берегу Дона…». Вторая — «по северному и восточному берегу Волги от Горьковского УРа до Астрахани, с УРами Казанским, Ульяновским, Куйбышевским (двойная линия), Саратовским, Сталинградским».
Первоначально общий срок окончания работ устанавливался до 10 декабря 1941 г. На территории тыловых регионов оборонительный рубеж строился силами местного населения. Кроме того, материально-техническое обеспечение строительства также ложилось на эти регионы.
Строительство оборонительного рубежа по берегу Волги на территории Марийской АССР было поручено 11-му Армейскому управлению Наркомата обороны СССР, штаб которого располагался в Казани. Начальником управления назначили майора госбезопасности И.С. Шикторова. На территории Марийской АССР для сооружения Волжского (по документам — Заволжского оборонительного рубежа были созданы два военно-полевых строительства (ВПС) — на территории Звениговского района ВПС № 8 и на территории Горномарийского района ВПС № 9. Приказом № 01 Управления оборонительных работ Наркомата обороны СССР от 30 октября 1941 г. начальником Горномарийского ВПС был назначен первый заместитель председателя СНК Марийской АССР Г. И. Кондратьев, главным инженером — военный инженер 3-го ранга Г.Ф. Гурков. На должность начальника Звениговского ВПС назначили секретаря обкома ВКП (б) по лесной промышленности П.В. Шеина.
Длина оборонительного рубежа по фронту на территории Марийской АССР составляла 100 км. Срок выполнения работы был установлен в 30 суток. Линия рубежа состояла из противотанковых рвов, эскарпов, отсечных рвов, окопов, лесных завалов и т.д. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи, командные пункты. Особенностью строительства оборонительного рубежа являлось то, что в республике это стало первым по своим масштабам массовым строительством, на котором было занято большое количество рабочей силы и инженерно-технического персонала.
Инструктивные указания по ведению оперативно-статистического учета были разосланы по штабам строительств 13 ноября 1941 г. Ежедневно каждый участок строительства представлял в штаб ВПС сведения об основных выполненных работах. Сведения эти были секретными и записывались с помощью цифровых шифров.
На строительство оборонительного рубежа привлекались колхозники всех районов Марийской республики. Звениговское ВПС делилось на четыре строительных участка, по которым распределили всех мобилизованных рабочих. На 25 декабря 1941 г. на строительстве было занято 22 216 чел. и 2308 конных подвод.
Оборонительный рубеж в Горномарийском районе протяженностью в 45 км был разделен на три строительных участка. СНК Марийской АССР и обком ВКП (б) издали два постановления о мобилизации рабочей силы на ВПС № 9. По первому постановлению от 30 октября 1941 г. требовалось 13 000 пеших рабочих и 1000 конных подвод, из них фактически работало 9331 рабочих и 910 лошадей. Второе постановление от 11 ноября 1941 г. предусматривало мобилизовать 13 000 пеших рабочих и 2500 конных подвод, из них фактически работало 6347 чел. и 1138 конных подвод.
Каждый строительный участок делился на прорабские участки. В состав каждого прорабского участка входили 8—14 групп — сельсоветов по 150—250 чел. в каждой группе. Каждая группа делилась на бригады от колхозов, в каждой бригаде — 20—30 чел. Строительные участки возглавлялись начальником участка и главным инженером, прорабские — прорабами, группы — десятниками, бригады — бригадирами. Права и обязанности каждой категории работников были определены разработанными положениями и инструкциями.
При таком количестве людей и особо сложных условиях работы зимой 1941—1942 гг. важной необходимостью было организация и соблюдение техники безопасности. Проверка состояния работы по строительным участкам установила целый ряд дефектов и нарушений. Например, при рытье эскарпов, рвов, контрэскарпов работа часто проводилась под козырьками нависшей мерзлой земли, что представляло непосредственную угрозу для жизни работающих. Подвозимый материал складывали на краях эскарпов, контрэскарпов и рвов, что могло повлечь за собой обвалы. К тому же разгрузка материалов с подвод производилась крайне неосторожно, материал сбрасывался под уклон, в то время когда внизу работали люди. При рубке сооружений и сборке стен не использовались даже самые примитивные приспособления — лаги для накатывания бревен, настил и др. Площадки, на которых работали плотники, были завалены лесом, инструменты разбросаны по всей площадке, что могло привести к травмам.
Из-за нарушений правил техники безопасности имели место несчастные случаи. 27 ноября 1941 г. на 2-м строительном участке ВПС № 9 в отсутствие прораба и бригадира произошел обвал со смертельным исходом. Из спецсообщения НКВД Марийской АССР от 29 ноября 1941 г. «О происшествии на спецстроительстве в Горномарийском районе»: «27 ноября с.г. около 16 часов неподалеку от пристани Дубовая на спецстроительстве оборонного значения произошел обвал, в результате которого убиты насмерть члены колхоза «У корно» (Новая дорога. — О.К.) Йошкар-Олинского района Митрофанова Мария Яковлевна, 1915 года рождения, и Короткова Ульяна, 1917 года рождения. Кроме того, 4 человека ранено. Для расследования данного факта на место происшествия выехал следователь прокуратуры…».
Военно-полевое строительство имело стратегическое значение, хотя велось на глубоко тыловых рубежах. Его необходимость в связи с событиями на фронте не вызывала сомнений. Однако сроки строительства истекали, но оно еще не было завершено. Рабочая сила требовалась для нужд сельского хозяйства. Следовало также считаться с тем, что по приказу на строительство были сняты рабочие даже с оборонных заводов. Строительство тылового рубежа стало первоочередной задачей всех партийных и советских органов республики.
Огромные трудности для полевых фортификационных строительных работ создавало неправильное решение тактических задач переднего края обороны, произведенных рекогносцировочной партией. Оба
ВПС (№ 8 и № 9) почти до середины декабря не имели уточненного объема работ по количеству объектов, их объему и размещению точек на местности. Работа рекогносцировочной партии была подвергнута тщательному пересмотру, в результате чего план строительных работ трижды подвергался изменениям и увеличению. Недостатки в рекогносцировке очень мешали в работе и были связаны с нерациональным использованием рабочей силы.
Исходя из постановления СНК Марийской АССР по вопросу мобилизации рабочей силы, было сделано распределение работ по участкам. Однако фактически рабочей силы поступило на 50% меньше плановой потребности. Такое количество рабочих не обеспечило намеченных темпов работ, тем более, что средняя фактическая производительность составила 60% против плановой. Несмотря на принятие мер управлениями ВПС по поднятию производительности труда, большого эффекта они не добились по ряду причин: не хватало инструментов для зимних условий работы (тяжелых кирок, кувалд, ломов, металлических клиньев), зимней одежды для рабочих, сохранялись перебои в поставке продовольствия и фуража.
Недостаток квалифицированных работников приводил также к тому, что было много недостатков и в организации работ. Не было учета людей, много делали лишней работы на местах. Недостаток лошадей также отрицательно влиял на ход работ в течение всего строительства. Массовые перевозки леса, камня, песка и других материалов, хозяйственное обслуживание очень большой нагрузкой ложилось на участников строительства.
Первоначально в постановлении бюро обкома ВКП (б) и СНК Марийской АССР от 11 ноября 1941 г. указывалось, что люди мобилизованы на строительство оборонительных рубежей сроком только на один месяц. Однако к декабрю стало очевидно, что ВПС не справляются с поставленными задачами в установленные сроки. Поэтому в постановлении от 23 декабря 1941 г. отмечалось, что все колхозники, рабочие и служащие мобилизованы на строительство оборонительных рубежей до полного окончания работ и за самовольный уход мобилизованные будут привлекаться к судебной ответственности.
Из г. Йошкар-Олы на работу прислали 300 подростков 1925, 1926 и 1927 годов рождения. Но они не могли выполнять установленные нормы выработки. Прорабы были вынуждены ставить их на легкую работу. По распоряжению главного инженера подростки 1926 и 1927 года рождения были освобождены от работы на строительстве и отправлены домой.
В первые дни работы судебно-следственные органы не обращали внимания на борьбу с дезертирством, несмотря на требования руководства участков и ВПС. Но в связи с нарастанием этих процессов и возникновением угрозы срыва особого строительства, органы внутренних дел вынуждены были принимать меры. С оборонительных работ дезертировало 238 чел. Вернулось обратно 160 чел. Когда публично были осуждены 6 чел., дезертирство в основном прекратилось, и ушедшие стали возвращаться. Однако полностью остановить дезертирство не удавалось. Было организовано до 10—15 показательных судебных процессов над дезертирами и злостными прогульщиками с выездом состава судов на места работ. Привлечено и осуждено 43 чел. Несмотря на приведенные сведения, необходимо отметить, что дезертирство наблюдалось не везде, и при такой численности мобилизованных на строительство это были единичные факты. Тысячи людей продолжали работать в условиях осенней распутицы и жгучих морозов декабря 1941 г.
Хотя в целом производительность труда была низкая, наблюдалось много примеров трудового героизма. На строительстве отличились множество бригад и сотни стахановцев. На каждом строительном участке было учреждено переходящее Красное знамя для вручения отличившимся прорабским участкам, группам и бригадам. Красное знамя прорабского участка передавалось ежедекадно, а знамя группы и бригады — через каждые 5 дней. Например, колхозник Иван Сивцев при рытье котлована выбрасывал глыбы мерзлой земли до 64 кг весом. Высокую производительность труда на сооружении эскарпов и рытье рвов показывали колхозники Куженерского района. Впереди шли колхозная бригада колхоза «Венера» Конганурского сельсовета (бригадир Домороцкий), которая 12 декабря выработала в среднем на человека 6,8 куб. м при норме 3,12 куб. м, то есть на 218%. Бригада колхоза им. Ленина поднимала за день по 7,8 куб. м грунта на человека вместо трех по норме. Стахановка-землекоп М.И. Гаранина из бригады колхоза «Пайгатнур» Сотнурского района выполняла по полторы нормы и больше.
25 декабря 1941 г. И.В. Сталину была передана записка Л.П. Берии с обоснованием необходимости освобождения колхозников от оборонительных работ: «Сейчас довольно много колхозников, лошадей и тракторов областей Поволжья, Пензы и Тамбова занято на работах по строительству укрепленных рубежей. Нельзя ли в связи с изменившейся обстановкой на фронте временно пока снять колхозников, лошадей и тракторы с этих работ с тем, чтобы использовать их для усиления вывозки хлеба из колхозов и ускорения молотьбы, потому что необмолоченного хлеба еще много. Эффективность работы колхозников на строительстве рубежей сейчас очень низкая — земля сильно промерзла, а тракторов много портится из-за размораживания радиаторов».
В результате было принято постановление ГКО № 1068сс от 27 декабря 1941 г. «О сокращении строительства оборонительных рубежей». «В целях обеспечения рабочей силой и транспортом молотьбы и вывозки хлебов, а также в связи с изменившейся обстановкой на фронте» было приостановлено строительство оборонительных рубежей по рекам «Теза, Клязьма, Ока; Богучар-Константиновская: Кагальник, Приморско-Ахтарская, Заволжского рубежа от Рыбинска до Астрахани; рубеж от Чаусовский на Дону до Владимирова на Волге, отсечной позиции Клетская-Иловля, обвода гор. Иваново от примыкания Владимирского рубежа до Волги и обвода гор. Пенза». Мобилизованное на строительство этих рубежей местное население и транспорт освобождались с 1—5 января 1942 г.
К январю 1942 г., несмотря на ряд дефектов, качество произведенных сооружений было признано вполне удовлетворительным. Все законченные и незаконченные сооружения, отдельно по каждому прорабскому участку, были сданы по особым актам под охрану сельсоветам в лице их председателей.
Как отметил В.Т. Анисков: «И все это — ныне непостижимо — с помощью лома, лопаты, кирки, тачки, костра против промерзшего грунта… И не надо сетовать на то, что построенные в срок оборонительные рубежи не пришлось использовать по прямому назначению». Строительство оборонительного рубежа в тылу стало одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны. Для многих регионов возведение оборонительного рубежа было первым по своим масштабам массовым строительством.
В заключение необходимо отметить, что изучение вопросов участия местного населения регионов, их обеспечения и материально-бытовых условий требуют привлечения документов местных архивов. Помимо архивных и опубликованных материалов, необходимо привлечение мемуарной литературы, по возможности, свидетельств участников строительства. Такие источники имеют особую ценность по прошествии лет, позволяя увидеть проблемы не только через сухие цифры документов, но и через ощущения и мысли людей. В целом весь комплекс источников позволит углубить достигнутый уровень знаний по данной проблеме и рассмотреть ряд сюжетов, ранее не изученных.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021