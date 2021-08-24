Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо дополнительно выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Известные медиа-персоны и блогеры поделились своим мнением на данную тему 24 августа в социальных сетях и мессенджерах.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

«Весь день натыкаюсь на отзывы людей со светлыми и не очень светлыми лицами на предложение президента выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, а военным — по 15 тыс. руб. Мол, подстава, подкуп, крохи, «вертолётные деньги» и проч. Многие, толи по ошибке, толи осознанно не стали заострять свои пылкие умы на времени выплат. Они должны произойти после выборов, к концу осени, а то и в декабре. Инфляция больнее всего долбит по социально незащищенным группам населения, в первую очередь по пенсионерам и инвалидам, которые тоже получают пенсии. Я, конечно, понимаю, что у многих из нас, включая меня, есть обоснованные претензии к власти, но нельзя же так позорно забывать про объективность», — написал экономист Никита Кричевский на своей странице в Facebook.

Многие лидеры мнений пришли к выводу, что резко негативная реакция части интернет-пользователей на решение властей страны выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей связана с бездумной оценкой происходящего. В погоне за критикой действий властей, граждане порой перегибают палку и начинают ругать руководство даже за позитивные решения.

«Удивительно всё-таки, как некоторые умудряются найти крамолу в решении президента выплатить всем пенсионерам по 10К, а военным — по 15К рублей. Как будто из их личного кармана вытащили. А детские-то пособия пандемийные небось получали и ничего, не побрезговали», — отметил журналист Александр Коц в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Некоторые блогеры отмечают, что многие из тех, кто считает, что однократная выплата в размере 10 тысяч рублей — слишком незначительная помощь, судя по всему, не понимают, как живут люди за пределами столицы.

«Это вам, москвичам, 10 000 — один раз в ресторан сходить, а для нормальных людей по всей стране это нормальные деньги, тем более для пенсионеров. С этой выплатой у меня, например, получится типа 300 евро. Такая пенсия у моей тещи в Германии. А на самом деле дело-то не в деньгах, а в том, что ВВП думает о людях. Поэтому не удивляйтесь, что люди думают про него», — пишет публицист Игорь Мальцев в своём Telegram-канале.

Часть граждане считает, что ненавистники российской власти не понимают то, почему большинство населения всё-таки голосует за тех, к кому ненавистники испытывают свою ненависть.

«А вы потом реально удивляетесь, что простой человек поддерживает Путина, любит его, не хочет с ним расставаться никогда? Вопрос ведь даже не в том, что каждому пенсионеру в ковидный год подкинут немного денежек, а в том, что о них думают. Каждый день думают: как там они, не умирают ли с голоду. И вот не умирают, а идут и голосуют за него. Именно поэтому», — поделился своим мнением журналист Антон Красовский в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

Ряд пользователей указывает на то, что граждане России всё ещё помнят хаос 90-х годов, поэтому они очень чутко относятся к желанию властей оказывать населению реальную помощь.

«Я так понимаю, что основная претензия к верховной власти состоит в том, что она выполняет свои социальные обязательства перед населением. Да, те самые, от которых отказались группы либералов, находившихся у власти в 90-х годах. И этого уже не отменить и не забыть. Просто эти ребята пытаются представить черное белым, а белое чёрным. В надежде на короткую память у населения. С чего бы?» — задаётся вопросом политолог Алексей Мухин в Facebook.

Отдельные комментаторы убеждены, что ситуация в России выглядит достаточно выгодно на фоне других «цивилизованных» государств, которые постоянно ставят в пример.

«Я, честно говоря, когда в очередной, традиционный уже раз почитала свою еженедельную сводку из американских медиа, немного прифигела. Наши проблемы просто не проблемы по сравнению с тем, что там творится. Мне искренне казалось, что если у нас всё ОК, то уж у других хотя бы не хуже. Оказывается, нет. Так что выплаты пенсионерам (которые очень оправданы) существенный такой, жирный плюс. Который ценить надо», — пишет журналист Леся Рябцева в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

Нашлись и те, кто отмечают, что государство обязано помогать пенсионерам. Особенно в тяжёлых условиях, вызванных пандемией коронавируса.

«Пандемия продолжается, и нам необходимо поддерживать тех, кто находится в группах риска. По предварительным подсчетам, общая сумма выплат составит 500 млрд рублей. Коронавирус напомнил, что нашим бабушкам и дедушкам нужно особое внимание. И я рада, что мы не прекращаем заботиться о них», — написала член Общественной палаты РФ Мария Бутина в своём Telegram-канале.

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия», что необходимо дополнительно выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей.