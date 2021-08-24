Катастрофа и геноцид: под Воронежем 60-тысячный город третьи сутки без воды
В Воронежской области крупный районный центр — Россошь, в котором проживает около 60 тыс. человек, уже третьи сутки остаётся без воды из-за крупной коммунальной аварии. Специалисты работают круглосуточно, но сети слишком ветхие — и за порывом следует новый порыв.
Авария была зафиксирована утром 22 августа, из-за нее пришлось остановить городской водозабор, и без воды осталось около 30 тыс. человек, две больницы, детские сады.
Только сегодня, 24 августа, власти района осторожно пообещали, что устранить аварию, возможно, удастся до конца дня. С обращением к жителям выступил глава района — он поблагодарил россошанцев за терпение и за проявление взаимовыручки и сообщил, что денег на реконструкцию полуторакилометрового участка коллектора у муниципалитета нет и власти «работают» над привлечением финансирования.
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Апатичность властей в экстремальной ситуации — в Воронежской области, несмотря на небольшое ослабление зноя, погода остаётся жаркой, питьевая вода в магазинах почти закончилась, а техническую подвозят не аккуратно — вызвала возмущение жителей в соцсетях.
«Объясните, пожалуйста, почему только сейчас администрация начала искать средства на ремонт, а не несколько лет назад и даже не после предыдущей аварии в июле месяце? Преступная безответственность и халатность! Спасибо простым людям, которые помогают своим соседям и совершенно незнакомым людям! Ни один чиновник из администрации этого не сделал!» — написала под постом главы администрации района Ольга К.
«Куда им опускаться-то, до людей», — сетует Наталия А.
«Воды нет у более половины города третий день, коммуникации отданы инвестору, который в течение пяти лет не сделал ничего», — написал Сергей А.
«В бюджете нет средств на трубы, но есть средства на Каялов бор, монтаж плитки, поверх тех же изношенных коммуникаций??? Какую явку вы ожидаете 19.09.21?» — добавил пользователь.
«Когда выделялись деньги, их, как говорится, попилили и отчитались о проведённых работах, сейчас ещё деньжат найдут, отремонтируют и поднимут тарифы, не будут же они себе в убыток действовать», — считает Александр Л.
В дискуссию вмешался глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков: «Работы по привлечению финансовых средств для ремонта канализационного коллектора на ул. М. Горького на протяжении от главной КНС до участка, который уже был реконструирован раньше в плановом порядке, начаты не сейчас. Эта работа проводится в течение последних 5 лет во взаимодействии с правительством области и концессионером — ООО «РКС». Речь идет о крупном размере необходимых вложений — порядка 150 млн рублей».
Только вот жители сомневаются в эффективности работы администрации.
«Вы говорите, что пять лет занимаетесь этим вопросом. На сегодняшний день администрация рапортует о замене порядка 50 метров трубы, сообщая о том, что есть и материалы, и техника, и средства на это. В неисправном состоянии остаётся порядка 1,5 км трубопровода. Если бы каждый месяц планово меняли по 40−50 м, то какова была бы протяженность нового исправного трубопровода!!! Порядка 2,5 км!!! И город не попал бы в такую ужасную ситуацию!» — ответила главе района Ольга К.
«Юрий Валентинович, объясните жителям города, почему не привозят питьевую воду? А это есть нарушения ФЗ 416», — обратился к главе района Михаил С.
«У вас нет, что ли, питьевой воды? А у Юрий Валентиновича есть», — уверен Денис С.
«Вы натуральным образом устраиваете геноцид!!! Вы не позаботились о канализационной системе и водоснабжении, вы позабыли об отстойниках, резервуарах! Ваша халатность погубила две реки, которые имели весомое значение в истории нашего края. Наша жизнь и так не сладка, но вы решили ещё и отравить остатки! Просим, не медля, бороться с экологической катастрофой, просим проконтролировать скорейшее восстановления водоснабжения города…» — возмущен Алексей Г.
«Диверсия против народа», — добавил Сергей А.
«К нам во двор Пролетарская, 154,156,158,160 воду никто не знает привозил, в этих домах 99% — пенсионеры 70−90 лет, никто про них не подумал», — написала Олеся С.
«Пусть в отставку скачет раз такое дело. И, полагаю, жители все прекрасно поймут, даже ручкой помашут», — рекомендовал главе района Дмитрий М.
Жители призывают земляков массово писать жалобы в администрацию президента и в генеральную прокуратуру.
«Я житель небольшого, но в то же время крупного по меркам Воронежской области города Россошь. Второй раз за летний период весь город остаётся без системы водоснабжения более чем на сутки. Подвоз технической воды для населения в 60 тысяч жителей организован крайне плохо как с точки зрения самого временного графика, так и деления по микрорайонам, большая часть улиц осталась даже без технической воды. Питьевую приходится приобретать за свои средства в торговых сетях. Система коммуникаций требует немедленного капитального ремонта, ее прокладывали более 30 лет назад. По улице Максима Горького постоянно проваливается грунт, автомобили жителей падают в эти промоины. Властям нет дела до этой, не побоюсь этого слова, катастрофы, они меняют по 5−10 метров труб при каждом таком прорыве, но это не даёт результата — через месяц рядом с новой трубой прорывает новый участок. Эти самые коммунальные сети власти города передали в частные руки в 2016 году», — такой текст обращения приводит Иван А.
«Если бы вчера себе воды не купил, сегодня брать было бы нечего… Подтверждаю, как местный житель, воды нет», — пишет Александр П.
В то же время многие жители и местные предприниматели без «санкции» властей помогают соседям — в соцсетях появились объявления от местных магазинов с приглашением жителям набирать техническую воду. Помогают и обычные жители — в соцсетях появился пост о Николае Гуре, жителе частного сектора, который дал возможность соседям с отключенной водой набрать воду у себя.
«Позвал во двор и наливал в ёмкости столько воды, сколько требовалось, без ограничений. Пожилым людям помогал с доставкой. Мы очень растроганы добрым поступком Николая Ивановича и выражаем свою признательность за помощь в непростые дни. Спасибо вам за отзывчивость и доброе сердце! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — написали благодарные соседи.