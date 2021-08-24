В Воронежской области крупный районный центр — Россошь, в котором проживает около 60 тыс. человек, уже третьи сутки остаётся без воды из-за крупной коммунальной аварии. Специалисты работают круглосуточно, но сети слишком ветхие — и за порывом следует новый порыв.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Авария была зафиксирована утром 22 августа, из-за нее пришлось остановить городской водозабор, и без воды осталось около 30 тыс. человек, две больницы, детские сады.

Только сегодня, 24 августа, власти района осторожно пообещали, что устранить аварию, возможно, удастся до конца дня. С обращением к жителям выступил глава района — он поблагодарил россошанцев за терпение и за проявление взаимовыручки и сообщил, что денег на реконструкцию полуторакилометрового участка коллектора у муниципалитета нет и власти «работают» над привлечением финансирования.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

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Апатичность властей в экстремальной ситуации — в Воронежской области, несмотря на небольшое ослабление зноя, погода остаётся жаркой, питьевая вода в магазинах почти закончилась, а техническую подвозят не аккуратно — вызвала возмущение жителей в соцсетях.

«Объясните, пожалуйста, почему только сейчас администрация начала искать средства на ремонт, а не несколько лет назад и даже не после предыдущей аварии в июле месяце? Преступная безответственность и халатность! Спасибо простым людям, которые помогают своим соседям и совершенно незнакомым людям! Ни один чиновник из администрации этого не сделал!» — написала под постом главы администрации района Ольга К.

«Куда им опускаться-то, до людей», — сетует Наталия А.

«Воды нет у более половины города третий день, коммуникации отданы инвестору, который в течение пяти лет не сделал ничего», — написал Сергей А.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

«В бюджете нет средств на трубы, но есть средства на Каялов бор, монтаж плитки, поверх тех же изношенных коммуникаций??? Какую явку вы ожидаете 19.09.21?» — добавил пользователь.

«Когда выделялись деньги, их, как говорится, попилили и отчитались о проведённых работах, сейчас ещё деньжат найдут, отремонтируют и поднимут тарифы, не будут же они себе в убыток действовать», — считает Александр Л.

В дискуссию вмешался глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков: «Работы по привлечению финансовых средств для ремонта канализационного коллектора на ул. М. Горького на протяжении от главной КНС до участка, который уже был реконструирован раньше в плановом порядке, начаты не сейчас. Эта работа проводится в течение последних 5 лет во взаимодействии с правительством области и концессионером — ООО «РКС». Речь идет о крупном размере необходимых вложений — порядка 150 млн рублей».

Rossadm.ru Юрий Мишанков

Только вот жители сомневаются в эффективности работы администрации.

«Вы говорите, что пять лет занимаетесь этим вопросом. На сегодняшний день администрация рапортует о замене порядка 50 метров трубы, сообщая о том, что есть и материалы, и техника, и средства на это. В неисправном состоянии остаётся порядка 1,5 км трубопровода. Если бы каждый месяц планово меняли по 40−50 м, то какова была бы протяженность нового исправного трубопровода!!! Порядка 2,5 км!!! И город не попал бы в такую ужасную ситуацию!» — ответила главе района Ольга К.

«Юрий Валентинович, объясните жителям города, почему не привозят питьевую воду? А это есть нарушения ФЗ 416», — обратился к главе района Михаил С.

«У вас нет, что ли, питьевой воды? А у Юрий Валентиновича есть», — уверен Денис С.

«Вы натуральным образом устраиваете геноцид!!! Вы не позаботились о канализационной системе и водоснабжении, вы позабыли об отстойниках, резервуарах! Ваша халатность погубила две реки, которые имели весомое значение в истории нашего края. Наша жизнь и так не сладка, но вы решили ещё и отравить остатки! Просим, не медля, бороться с экологической катастрофой, просим проконтролировать скорейшее восстановления водоснабжения города…» — возмущен Алексей Г.

«Диверсия против народа», — добавил Сергей А.

«К нам во двор Пролетарская, 154,156,158,160 воду никто не знает привозил, в этих домах 99% — пенсионеры 70−90 лет, никто про них не подумал», — написала Олеся С.

«Пусть в отставку скачет раз такое дело. И, полагаю, жители все прекрасно поймут, даже ручкой помашут», — рекомендовал главе района Дмитрий М.

Жители призывают земляков массово писать жалобы в администрацию президента и в генеральную прокуратуру.

Rossadm.ru Пункт раздачи питьевой воды. Россошь

«Я житель небольшого, но в то же время крупного по меркам Воронежской области города Россошь. Второй раз за летний период весь город остаётся без системы водоснабжения более чем на сутки. Подвоз технической воды для населения в 60 тысяч жителей организован крайне плохо как с точки зрения самого временного графика, так и деления по микрорайонам, большая часть улиц осталась даже без технической воды. Питьевую приходится приобретать за свои средства в торговых сетях. Система коммуникаций требует немедленного капитального ремонта, ее прокладывали более 30 лет назад. По улице Максима Горького постоянно проваливается грунт, автомобили жителей падают в эти промоины. Властям нет дела до этой, не побоюсь этого слова, катастрофы, они меняют по 5−10 метров труб при каждом таком прорыве, но это не даёт результата — через месяц рядом с новой трубой прорывает новый участок. Эти самые коммунальные сети власти города передали в частные руки в 2016 году», — такой текст обращения приводит Иван А.

«Если бы вчера себе воды не купил, сегодня брать было бы нечего… Подтверждаю, как местный житель, воды нет», — пишет Александр П.

В то же время многие жители и местные предприниматели без «санкции» властей помогают соседям — в соцсетях появились объявления от местных магазинов с приглашением жителям набирать техническую воду. Помогают и обычные жители — в соцсетях появился пост о Николае Гуре, жителе частного сектора, который дал возможность соседям с отключенной водой набрать воду у себя.

«Позвал во двор и наливал в ёмкости столько воды, сколько требовалось, без ограничений. Пожилым людям помогал с доставкой. Мы очень растроганы добрым поступком Николая Ивановича и выражаем свою признательность за помощь в непростые дни. Спасибо вам за отзывчивость и доброе сердце! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — написали благодарные соседи.