Представители компании McDonald’s заявили, что в их ресторанах в Англии, Шотландии и Уэльсе закончились молочные коктейли и бутилированные напитки. Сеть ресторанов быстрого питания также добавила, что причиной отсутствия некоторых товаров из меню видит проблемы с цепочками поставок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM До и после

Как пишет BBC, проблемы развиваются из-за низкого уровня распределения запасов, вызванного нехваткой водителей грузовых автомобилей. В августе 2021 года Ассоциация автомобильных перевозок оценила дефицит водителей в Великобритании — он составил более 100 тысяч рабочих мест. Причиной нехватки водителей издание называет пандемию и изменение правил после выхода Великобритании из состава ЕС. Также сейчас водителям мешает приложение Национальной службы здравоохранения, которое присылает уведомления о необходимости самоизоляции («пингдемия» — прим. Д.С.).

Не только McDonald’s заявили о кризисе поставок, но и ряд других крупных компаний, в том числе сети Nando’s и KFC, производители Arla и Haribo, топливная компания BP.

Большая часть пользователей считает, что причиной для недостатка водителей грузовых автомобилей является Brexit.

«Проблемы с цепочками поставок» — это эвфемизм для Brexit», — считает @theabsolutetom.

«Проблемы с цепочками поставок»? Это новое имя BBC для Brexit?» — поинтересовался @Gaviidae_UK.

Часть пользователей отметила, что Brexit является единственной причиной дефицита, и никакие пандемии и «пингдемии» ни на что не влияют.

«Это никогда не была «пингдемия». Она была лишь козлом отпущения, чтобы отвлечь всех от того факта, что причиной является Brexit. И он всегда был», — считает @phil987681.

NoMorePhotoHere Гипермаркет в Лондоне

«Так как больше не надо изолироваться, если ты полностью вакцинирован, даже если пришло уведомление, возникает вопрос. Все эти водители подхватили вирус?! Им меньше 25 и они не полностью вакцинированы, поэтому на изоляции?! Или они вообще не вакцинированы?! Или есть ещё какая-то причина?! Или все четыре вместе?» — просила @ElizabethG100, отметив, что любая из четырех причин противоречит тому, что заявляет правительство.

Ряд пользователей считает, что Brexit стал причиной для изменения правил въезда в Великобританию, соответственно, из-за этих правил водители из ЕС не хотят работать в Соединённом Королевстве.

«Постбрекситовские правила иммиграции Евросоюза», это так нечестно, учитывая, что правила не Евросоюз придумал», — отметил @ItCorbyn.

«Они обвиняют «постбрекситовские правила иммиграции Евросоюза». Нет! Это постбрекситовские британские правила иммиграции, они создают проблемы для Великобритании! В Евросоюзе всё нормально, и эти миграционные правила (которые Великобритания помогла нарисовать) хорошо работают для них», — прокомментировал @anataboga.

Некоторые пользователи отметили, что Brexit тут ни при чем, потому что дефицит продуктов наблюдается и в Европе, и в США.

«Интересно посмотреть, как люди будут винить в этом Brexit, когда цепочки поставок в Европе и США также разрушаются», — отметил @AshButta.

Ряд комментаторов нашел решение проблемы, они предложили улучшить рабочие условия и поднять оплату.

«Платите своим водителям зарплаты побольше и исправьте рабочие условия, тогда набор персонала станет легче», — посоветовал @TonyJo1878.

В комментариях написали, что жаловаться на дефицит продуктов в ресторанах не стоит, проще сходить в магазин и самому все купить. Но не всем пользователям идея понравилась, потому что в некоторых магазинах также есть пустые полки.

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ИА REGNUM Картофель

«Они просто должны сходить в Tesco (крупнейшая сеть продовольственных магазинов — прим. Д.С.), чтобы купить молока и мороженого! Думайте нестандартно!» — прокомментировал @BurningRuins.

«А молоко и мороженое туда кто привезет, единороги? Я правильно понимаю?» — спросил @aristotle29.

«Грустная правда в том, что большая часть единорогов — из Западной Европы. Это неэффективно для них — платить за визу и ждать в длинных единорожьих очередях на границе. Нам надо активно вербовать британских единорогов, но у нас даже лошадей нет», — ответил @p1gion.

Комментаторы отметили, что проблемы с поставками не единственные проблемы в Великобритании, в стране не хватает много чего.

«Может, кто-то уже вспомнит о «суверенитете» и попросит решить вот это всё: дефицит водителей грузовых автомобилей, работников гостиничного бизнеса, работников торговли и производителей мяса», — написал @HauntedLFC.

Напомним, в начале июня британцы жаловались на то, что из-за Brexit, таможенный парк грузовых автомобилей, работающих даже ночью, «украл ночное небо».

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