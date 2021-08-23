Популярные телеграм-каналы сообщают о возможной отставке министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Правда, они же не исключают, что глава ведомства сможет сохранить пост, пожертвовав частью своих полномочий. В качестве причины кадровых перестановок называются громкие коррупционные преступления, которые с завидной регулярность выявляются в МВД.

Kremlin.ru Глава МВД Владимир Колокольцев

Не успел имидж МВД «отойти» от удара по нему золотыми унитазами начальника ставропольского управления ГИБДД, как министерство оказалось в эпицентре громкого скандала, виновником которого вновь стала дорожная инспекция. На этот раз по подозрению в коррупционных преступлениях задержали бывших сотрудников управления ГИБДД по Башкирии. Очередной скандал вокруг МВД нашел живой отклик в телеграм-каналах, которые не только подробно рассказали об этом событии, но и взялись прогнозировать, чем это может обернуться для руководства Министерства внутренних дел.

«Семерых уфимских гаишников обвинили в организации преступного сообщества. Голова всей схемы Ильдус Шайбаков, и он — экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии. Вместе с заместителем Айдаром Гиндуллиным и ещё пятью подчинёнными за 6 лет нажили около миллиарда рублей от водителей. Те покупали у них права через инструкторов в автошколе «Брукк», — сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Канал также сообщил, что предполагаемый главарь преступного сообщества скрылся от следствия, но в ходе оперативных мероприятий удалось найти незаконно приобретенное им имущество на сумму свыше 40 млн рублей. Золотых унитазов или умывальников, напоминающих пародию на Лувр с китайских онлайн-магазинов, у Шайбакова пока не нашли, но дело оказалось достаточно резонансным. Оно и понятно — из-за коррумпированных правоохранителей на дорогах России сейчас могут ездить сотни водителей, которые получили права без соответствующих навыков и знаний.

Sledcom.ru Золотые унитазы задержанного главы ГИБДД Ставропольского края

На то, что именно ГИБДД, а не другое подразделение МВД регулярно становится предметом очередного скандала из региона в регион, обратил внимание телеграм-канал «Медиакиллер». Ситуация же в Башкирии, по его мнению, окончательно расставила все точки над «и», связи с чем эта структура нуждается в срочных реформах.

«Что ни регион — своя банда гашников, свои лидеры ОПС, общаки и жизнь по понятиям. Уфимский пример снова доказал, ГИБДД нужна реформа не только с показательной поркой зажравшихся начальников, но и с лишением их ненасытной кормушки», — написал телеграм-канал.

Автор поста сообщил, что о коррупционной схеме было широко известно в регионе и все желающие знали, через кого и за какую сумму можно оформить себе водительские права. После этого инцидента по всей стране начались проверки региональных управлений ГИБДД. Вот только сотрудники службы на это отреагировали не совсем адекватно.

«Масштабный чёс по всей стране спровоцировал десятки случаев «ковида» у личного состава автоинспекции. Рядовые и начальники слегли «с температурой» либо срочно сорвались в оплачиваемые (да-да) отпуска. Все, чтобы переждать проверки, которыми теперь пугают отделы ГИБДД. То есть и пьяных за рулем гонять некому, и оформить водительское или зарегать тачку нужно ждать в очереди 2−3 недели», — указано в публикации «телеги».

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

По мнению автора поста, виной всему является сама система выдачи водительских удостоверений и регистрации автотранспорта, которая закреплена за одной из самых, с его слов, «неповоротливых и наиболее закрытых» структур.

«С другой стороны, сертификацию пилотов гражданской авиации и машинистов поездов проводят не сотрудники МВД и даже не военные, а Минтранс РФ. И каких-то коррупционных потрясений по поводу липовых удостоверений пилотов не слышно. Наверное, стоит задуматься, почему так. Главные борцы с коррупцией не заметили, как вдруг сами стали бандитами и гребут миллиарды, сидя на золотых унитазах», — жестко высказался телеграм-канал.

Однако в этот раз только проверками, о которых писал «Медиакиллер» дело может не ограничиться. В телеграм-канале «Временное Правительство» считают, что череда скандалов с ГИБДД повлечет за собой отставку не только руководства инспекции. «На выход» могут попросить и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Сам глава МВД уходить на пенсию не собирается, что чревато началом кулуарной борьбы за руководство ведомством.

По мнению ТГ-канала, для сохранения должности Колокольцев, вероятнее всего, изберёт дипломатичную стратегию уступок. Якобы он уже сейчас готов передать управление над ГИБДД в другие структуры, в своем роде откупившись тем самым от недоброжелателей, а заодно избавившись от ставшего проблемным актива. Назван и предполагаемый «покупатель» оскандалившейся структуры.

Мвд.рф Глава ГИБДД МВД Михаил Черников

«На носу отставка главы ГИБДД МВД Михаила Черникова, тем более что у него были связи с Сафоновым. А ликвидация ГИБДД, о которой говорят уже без малого 12 лет, сейчас выглядит как никогда актуальной. Забрать функции ГИБДД в первую очередь попытается Росгвардия. Золотов видит слабость Колокольцева и не упустит возможности еще больше нарастить свое влияние. Для Колокольцева же ликвидация проблемной ГИБДД может стать спасательным кругом, снимающим вопрос об отставке главы МВД в обмен на серьезные структурные преобразования министерства», — прописал возможное развитие событий телеграм-канал.