Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров решил разобраться в причинах отказа многих жителей края от прививки против COVID-19. Он запустил опрос на своей официальной странице в Instagram, в котором спросил жителей, что мешает им сделать прививку.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

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По словам главы региона, власти немало сделали, для того чтобы обезопасить население от коронавируса — создали сотни пунктов вакцинации, в том числе в удобных для посещения жителей местах — рынках и торговых центрах, постоянно пополняют запас вакцины, следя за отсутствием её дефицита, и тем не менее «число сделавших прививку по-прежнему недостаточно для того, чтобы создать иммунизационный щит на пути опасной инфекции».

«Есть случаи отказов, недоверия к вакцинации. Причины, конечно же, могут быть у каждого свои. От медицинских противопоказаний до личных убеждений. Давайте спокойно и объективно вместе разберёмся в этих причинах. Помогите понять, почему именно Вы, в Вашем конкретном случае, отказываетесь сделать прививку против COVID-19?» — обратился губернатор к своим подписчикам.

Ответ граждан не заставил себя ждать. Тема, волнующая всех последние полтора года, вызвала множество откликов на странице Владимира Владимирова в соцсети. Большинство ответов сводились к тому, что у граждан по-прежнему нет доверия к вакцине. Часть респондентов рассказала о своих опасениях из-за недостаточного обследования врачами перед прививкой. Другие комментаторы сомневались в пользе вакцины в принципе, считая, что не так страшен COVID-19, как его малюют, и без прививки вполне можно обойтись.

Gubernator.stavkray.ru Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«Людей так часто обманывали, что не осталось доверия власти. Это первая причина. Вторая заключается в том, что любая вакцина требует нескольких лет тестирований, выявления побочек и безопасности. А тут её, простите, так быстро сварганили и так активно навязывают. Возникает вопрос: почему так долго не могут найти спасения от рака, СПИДа и прочих страшных болезней, а тут за несколько месяцев всё нашли и придумали. Людям непонятно, что им хотят ввести, и главное — какая будет побочка», — высказала свое мнение Софья П.

«Может, потому что реклама интенсивная и розыгрыши призов всякие. Это начинает настораживать», — заявила Алиса З.

«А потому что тесты платные, а прививка — даром, настораживает как-то», — поделилась сомнениями Ольга Ч.

«В чем смысл прививки? От болезни не защищает, гарантии, что будешь болеть в лёгкой форме, нет. Зачем тогда?» — недоумевает Ирина К.

«Не верим нашему правительству, поэтому не делаем», — прозвучало еще одно мнение.

«А почему на работе заставляют? Грозят отстранением от работы. Нет полного обследования. Оставлять детей сиротами не горю желанием», — высказалась Vika.

«То, что сейчас делается, — это всего-навсего бизнес», — убежден Vasilius 51.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Ряд комментаторов, проводя аналогию с гриппом, рассказали о своем опыте вакцинации от этой тоже весьма опасной инфекции, прививки от которой рекомендуют делать ежегодно. Заболевших гриппом среди читателей оказалось ничтожно мало, при том что многие игнорируют вакцинацию от него. Есть и те, кто, напротив, привился от гриппа и после этого переболел достаточно тяжело, поэтому не верит в пользу прививок в принципе.

«Последний раз болела гриппом в 2013 году. И какой смысл каждый год что-то себе вкалывать? А с ковидом ещё веселее — каждые несколько месяцев на ревакцинацию бегать!» — сравнила ситуацию Надежда В.

Многие жители Ставрополья назвали причиной отказа от прививки неоднозначное мнение врачей и научного сообщества о вакцине.

«Сами врачи не делают и боятся! И об этом открыто говорят! Я подожду, пока все сделают, за вами понаблюдаю и приму решение», — решила для себя Morozova.

«Мнение отдельных ученых и врачей против вакцины вызывает больший авторитет, чем аппарата власти и всех, кто поддерживают эту идею», — считает George.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Многие комментаторы рассказали о своем опыте встречи с ковидом. Переболели легко, поэтому болезни не боятся, а вот прививка — это неизведанное, и как отразится на здоровье — гарантий никто не дает.

«Мы с мужем и сыном очень легко переболели ковидом — недолго и без последствий. Что такое ковид, мы уже знаем и не боимся, а что такое прививка, узнавать уже не хотим», — поделилась одна из комментаторов.

«Я лучше переболею естественным путём, чем позволю вколоть себе неизвестно что», — сделала свой выбор Светлана.

«Я не подопытный кролик и вакцину, которая не прошла еще период проверок и тестов, колоть не хочу и не буду. Сколько случаев побочных действий, а врачи даже не знают симптоматики. Если бы подошли к этому вопросу поответственнее, то я — за. Но пока, извините меня, но нет», — высказался против читатель с ником tani.

Кроме того, поделились жители Ставрополья своими сомнениями, настолько ли предохраняет от болезни вакцинация, как обещают власти. Они напомнили губернатору, что число привитых в крае ежедневно увеличивается, а ситуация с коронавирусом — ухудшается. Такого большого числа выявляемых случаев заражения в Ставропольском крае не было за все время пандемии — ежедневный прирост заболевших составляет до 350 человек.

Как только стали вводить вакцину, ежедневные сводки стали гораздо выше, чем были весной прошлого года, заметила Вероника, а еще один комментатор поделился знаниями, что в разгар эпидемии нельзя делать прививки, поэтому в больнице сейчас после вакцинации полно людей.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в палате реанимации

«Потому что за 20 лет величия и стабильности угробили всё, что можно, и большие сомнения, что у нас вообще могут делать что-то нормальное, в том числе нормальную вакцину, — объяснил свое мнение против вакцинации читатель с ником Диванный эксперд. — Потому что крайне странная «забота» о народе проснулась, которой никогда не было и которой нет и сейчас по другим сферам».

Напомнили губернатору Владимирову и о добровольности прививки: «Наш дорогой президент сказал, что это должно быть добровольное дело, а не принудительное. А вы просто поднимаете статистику». Кроме того, многих возмущает, что ответственность за нее должны брать на себя не медицинские организациисами привитые, подписывая во время вакцинации какие-то бумаги.

«Перед введением вакцины тебе подсовывают добровольное согласие, которое надо подписать. А в этом согласии подписываешься под тем, что ты якобы ознакомлен со всеми последствиями этой вакцины, тебе всё разъяснили и объяснили (хотя это не так) и что претензии, в случае неудачного исхода вакцинации, предъявлять некому будет», — рассказала о возмутившем её порядке Марина К.

«Самая главная причина заключается в том, что неизвестны последствия вакцинации. Все последствия будут видны через годы», — назвала свою причину отрицания вакцинации против коронавируса Оля К. Подождать, когда закончатся все научные исследования, решила Svetlana D.: «Пусть пройдет, как положено, пять лет испытаний на мышах, последствий на потомство, а после и посмотрим».

Обобщила все мнения об отказе участвовать в вакцинации большого числа граждан milana_zilber. Она назвала основными причинами негатива к прививке отсутствие правдивой статистики, единого мнения врачей и научного сообщества о самой болезни и о вакцине и ответственности государства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Нет реальной статистики. Есть удобная и «нужная». Которая должна соответствовать распоряжениям свыше: надо спад ковида — напишут диарея, надо всплеск — напишут при диарее ковид. Поэтому нельзя оценить реальную картину. <…> Мнения одних и тех же врачей постоянно меняются: сегодня говорят одно, завтра — полностью противоположное. Попираются многолетние врачебные постулаты: сколько себя помню, даже санитар знал, что нельзя прививаться, если ты переболел естественным путём и имеешь антитела. <…> Нет единой государственной линии: с работы увольняют, но городские праздники, концерты, выборы проводят. Противоречие в чистом виде. <…> Ответственность за прививку должна лежать на государстве. Гражданин не должен подписывать никаких согласий. Этим он снимает вину за любые поствакцинальные осложнения. Умер после вакцинации? Сам виноват, вот подпись», — объяснила губернатору Ставрополья жительница края.

При этом она отметила, что люди с мнением, отличным от позиции властей по поводу вакцинации, объявляются «сектантами и врагами народа», «их записывают в умалишенные и диссиденты, натравляют на них остальных».

Стоит отметить, что страницу Владимира Владимирова с объявленным опросом о причинах отказа от вакцинации против COVID-19 прочитали уже почти 4 тыс. человек, оставив свои комментарии. Почему главе одного из субъектов СКФО пришло в голову запустить опрос, скорее всего, очевидно: в регионе план по охвату прививочной кампанией выполнен всего на 48% и создать коллективный иммунитет к сентябрю 2021 года уже не получится. Какие выводы сделает для себя губернатор Ставрополья, увидим.

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