Жителям Украины на законодательном уровне пытаются навязать миф о том, что украинские колаборационисты якобы «мечтали» о независимой Украине. Об этом рассказал украинский журналист и лидер партии «Держава» Дмитрий Василец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминание

«Все мы знаем, что такое наша история, а что такое история мелких групп, которые сейчас себя разным образом называют. Националисты, упашники (производное от УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ), бандеровцы и прочие вот эти вот маргинальные группы. Все ж мы понимаем, что абсолютное большинство украинцев, около семи миллионов, служили в рядах Красной армии, и только десятки тысяч примкнули к вот этим бандам коллаборационистов, которые присягнули на верность фюреру и работали против государства Украины, против своей социалистической Родины. И это объективный факт. И нам сейчас, всем украинцам, пытаются рассказать, что эти такие маленькие маргинальные группы, которые присягнули фюреру, они, оказывается, в душе «мечтали о независимой Украине». И мы должны в эту байку поверить?» — задался вопросом журналист.

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По мнению лидера партии «Держава», для того, чтобы жители Украины скорее «поверили» в различные мифы об украинских коллаборационистах, на законодательном уровне запрещается Знамя Победы, а коммунистический режим на Украине пытаются приравнять к нацистскому.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

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«Для этого, чтоб мы скорее в это поверили, запрещают Знамя Победы, приравнять пытаются коммунистический режим к нацистскому, что уже сделали в рамках закона. Здесь речь идет о планомерной такой, методичной работе по навязыванию нам, украинскому народу, чужой для нас истории. И они, конечно же, стараются подменить реальных наших героев ряжеными… коллаборантами…» — подытожил политик.

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