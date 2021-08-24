Состоялся долгожданный релиз King’s Bounty II — фэнтезийной игры от российской студии 1C Game Studios, объединяющей в себе элементы сюжетной RPG и пошаговой стратегии. Сами разработчики позиционировали свой проект как «возвращение легенды», а фанаты прошлых частей с нетерпением ждали возможности прогуляться по живописным локациям мира Нострии и вдоволь поностальгировать по некогда популярной франшизе. В Сети уже появились первые рецензии от профильных изданий и предварительные оценки — согласно им, игру приняли без особого восторга.

Kingsbounty2.com King's Bounty II

Сиквел King’s Bounty вызывал противоречивые чувства ещё с момента первого анонса. Разработчики решили отказаться от «сказочного» визуального стиля, основательно прибавив в мрачности и реализме. Игровая камера переключилась на режим от третьего лица, создавая ощущение полноценной приключенческой RPG наподобие «Ведьмака». А сюжет стал куда более комплексным и требовательным к действиям и моральному выбору игроков. Таким образом, от прошлых частей в King’s Bounty II не осталось практически ничего, кроме тактических пошаговых боёв с участием различных фэнтези-существ и любви разработчиков к очень детальным и шутливым описаниям мира.

Тем не менее русскоязычные критики оценили проект достаточно высоко. Профильные издания отмечают, что King’s Bounty II удаётся вполне удачно жонглировать и ролевыми, и стратегическими элементами без каких-либо потерь в качестве геймплея. При этом во многих рецензиях указывают на технологическое несовершенство игры, но отмечают, что приятные впечатления от прохождения перекрывают недовольство любыми багами.

«Корневая суть King’s Bounty II не надоедает и за полсотни часов. Наоборот — чем дольше гостишь в Нострии, тем больше хочется пробовать новое, проходить игру всеми классами, экспериментировать с ролевой системой и идеалами, и, конечно, жадно исследовать все тактические возможности и нюансы. Возвращение серии определённо удалось!» — 3DNews.

Kingsbounty2.com King's Bounty II

«King's Bounty II — российская ролевая игра мирового класса, пусть и запоздавшая на пару-тройку лет. Мир Нострии поражает размахом и проработанностью лора, бои впечатляют глубиной, а технические несовершенства легко простить на фоне отличной работы художников», — «Игромания».

»Кто бы мог подумать, что российская игра с не самым большим бюджетом станет одной из лучших пошаговых тактик за последние пять лет, наравне с XCOM 2 и Battle Brothers. Да, King's Bounty 2 не идеальна: на каждый плюс найдётся десяток мелочей, которые спокойно можно превратить в минусы. Стандартное фэнтези о становлении героя можно как хвалить, так и ругать. Обилие крутейших дополнительных квестов определенно радует. Пошаговые сражения, где решает не только сила армии, но и ум игрока — это то, чего ждёшь от серии King's Bounty», — iXBT.games.

Kingsbounty2.com King's Bounty II

«И всё же игре стоит дать шанс. Прошел всего день с тех пор, как я одолел сюжет за Эльзу, а меня уже так и подмывает начать прохождение за Айвара или Катарину. Послушать их диалоги. Выбрать иные пути. Опробовать новые тактики. А если в игру, даже при всех ее недостатках, хочется вернуться — значит в ней что-то есть», — Shazoo.

Западные критики, в свою очередь, не были столь благосклонны. Оценка King’s Bounty II на агрегаторе Metacritic составляет 70 баллов из 100 возможных, а среди рецензий есть как «нейтральные», так и откровенно негативные. Рецензенты ругают отсутствие серьёзных инноваций, устаревшую графику, технические недоработки и спорные гейм-дизайнерские решения.

«King's Bounty II похожа на ожившего мертвеца, которые встречаются в самой игре. Ей не удаётся возродить классическую франшизу из-за отсутствия инноваций, архаичных дизайнерских решений и очень надоедливого бэктрекинга», — Cultured Vultures.

«King's Bounty II предлагает множество различных элементов, чтобы заставить вас играть в 40-часовую сюжетную кампанию. Но, к сожалению, игра страдает от сомнительного дизайна, дерганного перемещения по миру и излишне запутанной системы мировоззрения. Она может принести удовольствие давним фанатам, но всё ещё остается слишком неотёсанной», — PC Invasion.

Kingsbounty2.com King's Bounty II

«King's Bounty II достаточно хороша, чтобы увлечь фанатов жанра на несколько часов. Но лишь до тех пор, пока они смогут закрывать глаза на её многочисленные недостатки и ограничения», — SpazioGames.

При этом некоторые западные издания считают, что King’s Bounty II станет настоящим подарком для всех любителей жанра, несмотря на все возможные недоработки.

«King's Bounty II — это всё, о чём просили фанаты пошаговых игр. Традиционные ролевые элементы практически идеальны. Сражения сложные и увлекательные от начала до самого конца. История мрачная, трогательная и впечатляющая. Проще говоря, в этой игре есть всё», — Gamers Heroes.

Kingsbounty2.com King's Bounty II

Становится очевидно, что King’s Bounty II — совершенно точно не плохая игра, но и рекомендовать её кому-либо, кроме фанатов жанра или именно этой франшизы, вряд ли получится. Разработчики из 1C Game Studios смогли создать внушительный по размеру и проработке игровой мир, наполнить его интересными героями и непростыми испытаниями, но при этом собственноручно позволили ему потонуть в потоке программных ошибок и устаревших идей. Теперь остаётся лишь дождаться первых отзывов от игроков и окончательно понять — удалось ли заявленное «возрождение легенды».