После решения США и НАТО о выводе войск из Афганистана, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили столицу Кабул, Турция ждет, когда сформируется новая администрация, чтобы прояснить, какие шаги ей нужно будет предпринять. Анкара, стремящаяся следовать «выжидательной» политике в зависимости от вариантов, когда — либо будет сформировано переходное правительство в Афганистане, либо «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напрямую объявит о создании своего правительства, планирует действовать вместе с международным сообществом по вопросу признания нового режима. Пытаясь сохранить каналы диалога с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открытыми, источники в правительстве указывают, что до тех пор, пока не сформируется новый режим, в настоящее время не будет предприниматься никаких действий по выводу турецких солдат для того, чтобы максимально устранить проблемы, которые возникнут в новом периоде, и в первую очередь «иммиграционная проблема».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Тема налаживания контактов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства ПСР стала одной из основных повесток в социальных сетях.

Журналист и телепродюсер Исмаил Саймаз публикует следующий комментарий относительно заявления о сотрудничестве Турции с представителем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

@ismailsaymaz:«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная мягкую сторону ПСР, заявляют: «Мы хотим сотрудничать с Турцией в области здравоохранения, строительства и энергетики, а также в области переработки подземных богатств». Узнав о любви наших к бетону, они заявляют, что им удастся добиться признания посредством строительства двух аэропортов и моста».

Турецкие и американские солдаты

Научный сотрудник Севим Туналтан высказывается в поддержку этого, прикрепляя фотографии к своему сообщению:

@Nimet39693925: «Представители псевдоуммы, пытающиеся изобразить в телевизионных ток-шоу «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «умеренной», вы слепы? Приговор, который вынесли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трем пойманным ворам перед судом. После суда их повесят на фонарных столбах, перерезав им запястья, чтобы все видели».

Пользователь по имени Тимур Озан комментирует это следующим образом:

@t_ozan:«Где ПСР найдет честных, справедливых людей, которые будут внедрять законы шариата? В отношении министра Пекджана, коррупционные махинации которого не удалось скрыть и которого уволили из министерства, даже не было начато расследование, поскольку он был министром власти. Кому и как доверять? Проблема не в шариате, а в людях, которые будут его применять…»

Газета ABC Gazete в видеосообщении публикует следующий комментарий:

@abcgazete:«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на корреспондента и команду CNN. Корреспондент CNN и его команда, намеревавшиеся снять репортаж в Кабуле, подверглись нападению со стороны боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с применением кнутов и приклада. Вот эти кадры».

Отвечая в комментариях на эту новость, Тахсин Ибрахим Калав винит в этом США:

@thsn_m:«Вот как они понимают религию… Но их подготовили США. И поддерживают этих террористов США. Это США заявляли, что несут свободу. Это США заявили, что поступили неправильно и выводят свои войска. США — причина этого хаоса. Я рассматриваю это как экспансию США. Конец американского правосудия во всем мире…»

Защитница прав женщин Филиз Арджукоглу обвиняет также и афганский народ:

@ArcukogluFiliz: «Неужели нет никакой вины народа в этом? Они добились власти, раздавая деньги муллам и сектам. Как же печально, что и моя страна сейчас тоже на этом пути… хорошо же, когда есть невежественные рабы Божьи, чтобы они преданно исполняли приказы… Пусть они довольствуются макаронами и жизнью в нищете… В конце концов, они вынуждены согласиться с мандатом США. Мы не извлекаем уроков из прошлого».

Пуштуны за молитвой. Кунар. Афганистан

На что пользователь Мехмет Саит Озтюрк отвечает:

@msaitozturk1: «Если США снова откроют дверь, я уверен, что мы побежим раньше афганцев и побьем даже марафонский рекорд…»

Журналист, публицист Осман Шимшек публикует следующий комментарий, анализируя события сквозь призму человека: