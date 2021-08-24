



Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане, когда обострились вопросы обеспечения безопасности государств — членов организации, а также, как говорится в сообщении Кремля, в условиях необходимости «эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы». Это мероприятие примечательно тем, что позволяет определить видение глав государств — членов ОДКБ главных угроз и вызовов из Афганистана после вывода оттуда войск США и их союзников. Такая диагностика приобретает принципиальное значение, так как после обострения ситуации на афгано-таджикской границе, когда группа военнослужащих афганской армии после вооруженного столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступила и с разрешения таджикских пограничников перешла общую границу двух государств, стало казаться, что первичной задачей является обеспечение безопасности Таджикистана в военном отношении, что обсуждалось в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с Рахмоном. Не стоит забывать, например, что протяженность таджикско-афганской границы составляет около 1340 км.

Но по мере развития событий в Афганистане стала вырисовываться несколько иная картина. Прежде всего, становится очевидным то, что в обозримом будущем самой влиятельной силой в Афганистане будет движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот фактор существенно изменит баланс сил не только в самой республике, но и в регионе в целом, что приведет к росту напряженности на границах Афганистана с государствами Средней Азии. Для них относительно спокойная жизнь закончилась, они введены в зону старых и новых рисков. Причем на данном этапе маловероятно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станут организовывать внешнюю военную экспансию в Среднюю Азию. К этому они сейчас не готовы. Другое дело — наркотрафик, контрабанда оружия, вербовки новых членов в бандформирования, прорыв террористических групп.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганцы

Не случайно на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ российский президент обратил повышенное внимание на то, что «сейчас важно не допустить инфильтрации радикального исламизма и пресечь вербовку граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета». Террористы могут пытаться попасть на территорию приграничных государств и под видом беженцев. По этой же причине недавно Путин раскритиковал идею западных стран разместить беженцев из Афганистана в странах Средней Азии до получения ими виз в США и Европу. Это первое. Второе: сейчас «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что его активность распространяется только на территории Афганистана. То есть их главная задача заключается в формировании Исламского Эмирата Афганистан, и в этом смысле он отличается от многих других группировок, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Идеальным вариантом было бы, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), построив теократическое государство, контролировали бы только свою территорию по типу Катара, Ирана или Саудовской Аравии. Но нет никаких гарантий, что при определенных условиях и обстоятельствах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не начнут новую игру. Пока они только сделали первый шаг: приступили к формированию коалиционного правительства, которое, по идее, должно отражать интересы всех сторон. Но сохраняется большая вероятность гражданской войны, так как не все этнические группировки готовы смириться с исламистской идеологией движения, если она будет реализована в таком же ключе, как в 1990-х годах. Наконец, третье: талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут заняться продвижением своей идеологи в Среднюю Азию.

По мнению многих экспертов, такой сценарий дальнейшего развития событий нельзя исключать, если талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определенные западные силы будут отводить роль «идейного дестабилизатора» в Средней Азии и китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Хотя сейчас велика вероятность начала новой гражданской войны, одним из результатов которой может стать фрагментация Афганистана, что также представляет серьезный вызов для Средней Азии. Поэтому в ближайшее время «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет не до экспансии, но в последующем ему придется как-то содержать армию боевиков, которых объединяет только религия, а все остальное — этническая разнородность, клановые интересы — их разъединяет. Пока боевики могут задействовать ресурсы для усиления идеологического пресса. Это неизбежно. Но готов ли к этому ОДКБ?

Odkb-csto.org ОДКБ

Фокус исключительно на военных методах не способен достичь главной цели — установления прочного мира в Афганистане и его превращения в полноценного политического и экономического партнера. В теории не менее значимыми составляющими нового подхода должны стать международные усилия по развитию внутриафганского диалога и вовлечению Афганистана в региональные проекты. Получится ли?