В конце августа, незадолго до Дня знаний, жителей Красноярского края «обрадовали» новостью о выросших ценах на школьные товары.

ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

Так, по данным Красноярскстата, за год (с июля 2020 года по июль 2021 года) в регионе школьно-письменные принадлежности и канцтовары подорожали на 6%. Значительнее всего выросли в цене набор фломастеров и чернографитный карандаш (на 9,9% и на 8,4% соответственно), брюки из полушерстяных тканей и джемпер (на 8,1% и на 7,6% соответственно). В целом одежда для детей школьного возраста подорожала на 6,7%, детская обувь — на 5,4%.

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Стремящиеся вверх цены красноярцы обсудили в соцсетях.

«Кто бы сомневался…» — иронизирует Ян М.

«Как обычно! Стабильность!» — комментирует Александр Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные принадлежности

«Вопрос, а что-нибудь подешевело? Ну, кроме оплаты труда. Эксперты, подскажите», — спрашивает подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Никита Г. В ответ Ярослав К. подчеркнул, что дешевеет только рубль.

«Всё, абсолютно всё подорожало!» — отметил Карим Ч.

«Никогда вот такого не было… Ннаатеее», — шутит Светлана Б.

«Какая неожиданность-то…» — иронизирует Игорь Г.

Анна С. сравнила канцтовары со свёклой, напомнив, что этим летом в ряде регионов резко подскочил в цене так называемый «борщевой набор».

Сергей В. напомнил, что родителям школьников перед 1 сентября выдали по 10 тысяч рублей, и призвал подписчиков соцсетей «не ныть».

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат подсчитал, что средний набор товаров, необходимых для сбора ребёнка в школу, к началу учебного года в России подорожал в среднем на 4% по сравнению с 2020 годом.

По подсчётам статистиков, сборы в школу мальчика в среднем по РФ обойдутся в 19 575 рублей 51 копейку, девочки — 24 123 рубля 53 копейки.

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