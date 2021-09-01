Оренбуржцы ожесточенно спорят в соцсетях по поводу решения проблемы, связанной с бродячими собаками, которые уже давно заполонили город. Люди продолжают жить, что называется, в тупике. Даже при отлове бездомных животных после вакцинации и стерилизации чипированных собак выпускают в тех местах, откуда забирали, и они продолжают бегать по улицам, сбиваясь в стаи и пугая горожан, раздражая воем и лаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Уставшие и озлобленные оренбуржцы периодически решаются на самосуд, это вызывает большую активность в соцсетях среди комментаторов, что свидетельствует о болезненности темы. К единомыслию они прийти никак не могут и обвиняют друг друга в жестокости — одни по отношению к людям, другие — к животным.

В настоящее время очередной эмоциональный разговор в соцсетях спровоцирован массовым отравлением собак в центре города. Очевидцы говорят, что на главной пешеходной улице Оренбурга (Советской) животные бились в конвульсиях, из рта шла пена. Животные, умирая, мучились. Все это происходило на глазах у детей.

Люди не сомневаются, что собак сознательно убили, и даже называют препарат, который вызывает такие признаки отравления. Якобы незадолго до ЧП видели неизвестных, которые разбрасывали еду.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Колбаса с таблетками

Часть комментаторов откликнулась на происшествие лаконично — «бессердечно», «жестоко», «бесчеловечно». При этом люди признают, что проблема в городе перезрела.

«У кого-то кончилось терпение смотреть на бездействие властей», — отметила Светлана в Instagram.

«Одни дороги сами делают, другие самостоятельно проблему с собаками решают… Что дальше?» — недоумевает другой подписчик.

«Собаки — крайние? И их надо убивать?» — возмущается другой пользователь интернета. Оренбуржцы считают, что надо решать проблему с властью. Городу нужен хозяин, который приведет муниципалитет в порядок. Однако пока нет прямых выборов и продолжается назначение глав муниципальных образований, ситуация в целом в городе вряд ли поменяется. Такой вывод делают люди, уже смотря на проблему значительно шире и анализируя причины упадка.

В телеграм-канале «Оренбург. Официально» заявили: «Администрацией города заключен контракт на отлов безнадзорных животных. Работа подрядной организации проводится по заявкам жителей. На место выезжают специалисты и забирают животное. После стерилизации и последующего карантина собаки с бирками выпускаются обратно в среду обитания. Вывоз мертвых животных для выяснения обстоятельств и установления причин их смерти не входят в полномочия администрации города и в услуги, предоставляемые подрядчиком».

Это сообщение также вызвало шквал возмущения. «Как же они (чиновники) не поймут, что людям нужно, чтобы они (бродячие собаки) никогда не возвращались на улицы городов!» — отметил один из комментаторов.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Бездомные собаки

Интернет-пользовали в ответ заявили, что существуют ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В них говорится, что сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных проводится владельцем, в чьем ведении находится данная местность (в населенных пунктах — коммунальная служба).

Пока же идет испытание людей на прочность. Многие его не выдерживают. Признаваясь к любви к животным, некоторые отмечают эволюцию своих взглядов. Так, одна женщина написала, что после нападения бродячей собаки на ребенка теперь считает, что уличных собак надо отстреливать. И многие так же категоричны. Люди считают, что на федеральном уровне поспешили с принятием закона. Многие города оказались неподготовленными к его действию. В результате муниципальных приютов нет, частные — переполнены, численность собак растет.

В ответ растет и число догхантеров. Люди решаются на убийство собак, причем страдают не только бродячие животные. В соцсети один из пользователей заявил, что обратится к правоохранителям по факту массового убийства, поскольку жертвой стала и его любимая собака. Он гулял по городу с четвероногим другом, и тот что-то съел по дороге.