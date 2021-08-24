Власти Украины с подачи президента Владимира Зеленского заигрались в санкции и антироссийскую пропаганду. Ситуация напоминает плевки в колодец, из которого Зеленский при этом сначала хорошо так испил. Судите сами: вплоть до 2019 года бывший актёр, а ныне президент Зеленский зарабатывал миллионы рублей на активах в России и лишь со стартом предвыборной гонки избавился от них. А точнее, пообещал избавиться. ИА REGNUM выяснило, какой бизнес был у нынешнего украинского президента в России и какова судьба этих активов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Напомним, одним из последних шагов украинских властей стало ограничение деятельности ряда российских медиакомпаний на Украине, которое пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковназвал «очередным шагом украинских властей на пути к полному удушению свободы слова».

President.gov.ua Владимир Зеленский на инаугурации. 20 мая 2019 года. Киев.

О бизнесе и обещаниях Зеленского

В январе 2019 года шоумен Зеленский заявил о своих планах баллотироваться в президенты и, отвечая на вопрос журналиста одного из украинских СМИ, сообщил, что планирует выйти из состава владельцев кипрской компании Green Family LTD. Данный актив работал не только на Украине, но и в России — через ряд дочерних юрлиц. Тогда Зеленский заявил, что «Квартал 95» получает роялти от всего товара, произведенного ранее, например от сериала «Сваты», контракт по которому был подписан на десять лет — до 2021 года.

На сайте компании «Квартал 95» отмечается, что она была основана в 2003 году Владимиром Зеленским, Сергеем и Борисом Шефирами, а позднее к ним присоединился Андрей Яковлев.

С активами Владимира Зеленского можно ознакомиться на сайте единого реестра деклараций. Так, в декларации от мая 2019 года тогда ещё кандидат в президенты раскрыл всю свою собственность. Помимо обширного списка недвижимости на Украине (нескольких квартир, дома, земли), у четы была пара арендованных квартир в Великобритании и пара в Италии в собственности. При этом итальянская недвижимость была оформлена на юрлицо — San Tommaso S.R.L., а украинской недвижимостью Зеленские владели не только напрямую, но и через кипрскую фирму Aldorante Limited.

Были среди активов и общие с Сергеем, Ларисой и Еленой Шефирами. В декларацию тогда попали и семь дорогостоящих наручных часов, в том числе фирм BREGUET, Piaget, ROLEX, Tag Heuer, и два автомобиля — LAND ROVER и MERCEDES-BENZ.

President.gov.ua Елена Зеленская

Бизнес-портфель кандидата в украинские президенты включал пакет кипрских фирм — Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD.

Также на май 2019 года Зеленскому принадлежали 100% доли в ТОВ «Киноквартал», 99,99% в ТОВ «Студия Квартал-95», 16,7% в продюсерском центре «Лига смеха», 22,5% в «Анимационной студии 95», 12,5% в «Квартал ТВ», доли в ТОВ «Фиш Хаус», «Инвест Анима», «Гауди студио», «Квартал концерт». Это плюсом к уже упомянутым San Tommaso S.R.L. и Film Heritage inC, для которых чета Зеленских являлась бенефициарами.

В той же декларации уточнялось, что Зеленский получал средства от «Стейдж-Проджект», благотворительного фонда «Холидейз», «Нью Фридом», граждан Андрея Ананенко, Антона Луговского, Александра Солярчука, иностранного гражданина Nikolov Tenant (доход от сдачи в аренду недвижимости) и других лиц.

(сс)Vadim Chuprina Владимир Зеленский на концерте Вечернего квартала

В декларации по итогам 2020 года уже не было дорогих часов, недвижимости и бизнеса. но не указана и сумма, вырученная за реализованные активы. Или же их просто оформили на иные лица, передав в доверительное управление с выплатой Зеленскому дивидендов? Ответа на этот вопрос в открытых источниках нет. Украинский президент в последней декларации выглядит скромно, буквально бессребник. Словно и не было ролекса на руке, апартаментов в Италии и внедорожника в гараже. Чудеса, да и только.

Российские следы Зеленского

Упомянутая в декларации Владимира Зеленского в мае 2019 года кипрская фирма GREEN FAMILY LTD с регистрационным номером 307 005, созданная в мае 2012 года, имеет вполне себе живой и действующий актив в России — ООО «Платинумфильм» (производство кинофильмов). Фирма существует с февраля 2012 года, а кипрская компания владеет в ней 49% с октября 2012 года. Второй совладелец — ООО «Кинодом», которое входит в число собственников с той же даты, что и GREEN FAMILY LTD. Руководит «Платинумфильмом» индивидуальный предприниматель Сергей Бобза, чьи данные совпадают с данными продюсера, сценариста и актёра. С Зеленским Бобзу связывает как минимум один общий фильм.

Кто на сегодня является владельцем кипрской фирмы, неизвестно, но в кипрском реестре указано, что в начале декабря 2019 года была осуществлена передача акций компании, без уточнения, кем и кому.

Компания «Кинодом» принадлежит Бобзе и имеет в своем активе доли в двух компаниях по производству фильмов — 90% в «Телепанораме», созданной в феврале 2012 года, и 51% в «ЛБГ», учрежденной в августе 2011 года. При этом второй владелец «ЛБГ» — некое ООО «Квартал Леополис», (позднее называлось «Квартал Синема»). Фирма была ликвидирована в марте 2019 года. Принадлежал «Квартал Леополис» белизской фирме «Квартал Леополис лимитед». В одном из интервью Зеленский заявлял, что «Квартал Леополис» — это филиал основной фирмы «Квартал». Таким образом, можно сделать вывод, что белизская компания также имела или имеет отношение к тогда ещё кандидату в президенты Украины?

Из материалов одного судебного дела известно, что компания «Квартал Леополис» имела прямое отношение к фильму «8 первых свиданий», в котором снимался Владимир Зеленский. Фильм вышел в 2012 году.

В том же судебном деле фигурировало и ООО «Грин Филмс», которое принадлежит всё той же кипрской компании GREEN FAMILY LTD.

Российская фирма — действующая и работает с июля 2012 года. Более того, из её отчётности за 2019 год следует, что в 2017 году компания получила от Министерства культуры России субсидию на производство игрового фильма «Вниз» в размере 35 млн рублей.

На сайте Минкультуры РФ от февраля 2019 года сообщалось, что представители киностудии «Грин Филмс», получившие господдержку от ведомства, отчитались о готовности картин и заявили, что задержка с выходом картины «Вниз» может составить почти год. Представитель студии Дмитрий Глашкин тогда заявил, что «часть актеров в последний момент отказалась от участия в проекте». В отчётности фирмы за 2019 год заявлялось, что ООО вернуло министерству субсидию без исполнения обязательств, выплатив 3,1 млн рублей как проценты за пользование этими деньгами.

По итогам 2020 года ООО «Грин Филмс» указало выручку в размере 55,745 млн рублей, а по итогам 2019 года — 48,183 млн рублей. Вполне себе успешный проект. Вот только, кто стоит за кипрским собственником сегодня, официально не сообщается. Президент Украины Владимир Зеленский уверял украинские СМИ, что от своей доли в GREEN FAMILY LTD он избавился.