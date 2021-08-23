В Соединенных Штатах Америки стоимость посещения стоматолога с 1990 года выросла более чем на 80%, сообщил в Twitter американский сенатор-демократ Берни Сандерс от штата Вермонт. Подписчики политика бурно отреагировали на сообщение, обсудив тему американского здравоохранения, в частности стоматологии, которую специалисты осуждают за двойной стандарт обслуживания — некоторые люди могут получить лечение, а некоторые нет.

Платная медицина

Поскольку цены на услуги стоматологов растут гораздо быстрее инфляции, а более 100 млн человек не имеют стоматологической страховки, процент американцев с невылеченным кариесом начал расти с 2000 годов.

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США в свое время показывали, что в 2003 и 2004 годах у 27% детей и 29% взрослых был невылеченный кариес. Это самый высокий показатель с конца 1980-х годов.

Ровные белые зубы стали чуть ли не врожденным правом американцев среднего класса и богатых людей. А бедные семьи и семьи из низшего среднего класса не получают адекватной помощи, отчасти потому, что большинство стоматологов хотят получить клиентов, которые могут заплатить наличными или имеют частную страховку. Такие стоматологи не принимают пациентов по программе Medicaid.

stevepb Страховка

В результате в стоматологических клиниках, получающих государственную поддержку, существуют многомесячные очереди даже для тех, кому требуется серьезная операция по удалению кариозных зубов. Так, в детской клинике Университета Флориды, финансируемой государством, дети из бедных семей ждут операции по шесть месяцев. Еще хуже то, что в некоторых случаях плохая стоматология приводит к смертельному исходу и дети гибнут от инфекций, вызванных кариозными зубами. Критики утверждают, что проблема заключается в том, что слишком многие стоматологи ориентированы больше на деньги, чем на медицину. «Большинство стоматологов считают, что они занимаются стоматологическим бизнесом, а не стоматологической практикой. Я циник в отношении своей профессии, но данные есть. Это позорно», — написал доктор Дэвид Нэш, профессор детской стоматологии в Университете Кентукки.

«Но проблема не в дантистах. Обучение в стоматологической школе возмутительно дорого. Стоматологические принадлежности стоят дорого. Разрешение на работу стоматологического кабинета стоит дорого. Лицензия на стоматологическую деятельность стоит дорого. Цены на стоматологию так высоки не без причины», — отвечает @aboutagirl9899.

«Напоминание о том, что вам следует платить только за то, что вам действительно нужно, пока меньшинство капиталистического класса продолжает владеть и контролировать средства производства», — отмечает @OfficialSPGB.

«У меня двойная стоматологическая страховка, и это всё равно забирает $10 тыс. из кармана за 2 зубных имплантата. Не считая коронок, необходимых для них, и моста между ними. Нелепо», — указывает @Political_Emme.

«Вы должны голосовать за социализм, чтобы избавиться от капиталистического паразитизма», — предлагает @AndrejRa.

«У меня уже два года болит больной зуб, но я не мог накопить достаточно денег, чтобы его вырвать. Почему стоматология не входит в медицинскую страховку? Мои зубы находятся в моей ГОЛОВЕ, возможно, самой важной части моего тела», — жалуется @michael1701.

«Ходили ли вы в последнее время за продуктами? Цены на продукты стремительно растут. Людям всё еще приходится использовать деньги на аренду и коммунальные услуги, чтобы заплатить за молоко, яйца и картофель, потому что они не могут позволить себе даже мясо!» — рассказывает @Emelina69007045.

«Все дорожает… #Инфляция налицо. А несколько дней назад я был в ресторане в Балтиморе, и они добавили новый #налог в счет — «налог на прожиточный минимум сотрудников». Я думал, что идея с прожиточным минимумом заключается в том, чтобы предприятия платили прожиточный минимум, а не добавляли еще одни чаевые», — пишет@Zumbulche и прикрепляет фотографию чека, на котором видно, что он заплатил $9 за заказ и еще $9 отдал в качестве чаевых.

«Я только что потратил $2500 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ДОЛЛАРОВ) на корневой канал, коронку и пломбу, и мне пришлось остановить лечение на середине пути, потому что я исчерпал свой паршивый годовой лимит страховки в $2000», — ужасается @GORT88.

«Стоматологическое страхование — это рэкет. На самом деле они не «страхуют». Лучше каждый год откладывать эту сумму на «сберегательный счет для зубов» и оплачивать чистку из этой суммы», —советует @catlyn777.

«Более $7000 за имплантат, абатмент и коронку. Это без учета удаления зуба. Когда мне удаляли зуб, у меня была страховка Blue Cross Blue Shield, и они заплатили $800. Но я перешел на Medicare Advantage и потерял BCBS до того, как мне сделали имплантацию. Medicare Advantage покрыла 0 из $7000», — делится @CraiganSteve.

Defense.gov Дантист

«Я инвалид и уже больше года не могу позволить себе стоматолога, и до сих пор плачу по предыдущим счетам! Я ходил к стоматологу только для того, чтобы хотя бы почистить зубы, но у меня есть зубы, которые нужно сделать, и я не могу позволить себе то, что не покрывает Medicare! Глазные врачи тоже!» — отвечает @ricknorine.

«Стоматологическая помощь стала уделом богатых. У меня отличная страховка как у государственного служащего на пенсии, но стоматология не так уж и хороша. Починка зубов обойдется мне в тысячи. Иногда я думаю, что дешевле просто умереть, но это так неправильно», — комментирует @Patricia100542.

«Я думаю, что потратил более $15 долларов на стоматологические работы с тех пор, как потерял сознание от гриппа, упал и сломал зубы в 2018 году. Страховая компания, похоже, не считает мой рот частью моего тела», — предполагает @SoopremeKommand.

«У меня есть стоматологическая страховка, и я всё равно не смогла закончить лечение корневого канала из-за жалкого годового лимита. Затем мне нужно было удалить зуб мудрости, и поскольку мне сделали анестезию, моя страховка не покрыла ее. Мне пришлось заплатить $1400. В чём смысл страховки!!!» — восклицает @ItalianGirl6568.

«Вы попали в самую точку. Проблема не в медицинских учреждениях и наших гонорарах, а в том, что страховые компании задерживают выплаты по искам своих клиентов», — отвечает @David34751268.