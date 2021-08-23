Накануне президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму предложил сделать одноразовую выплату работающим и неработающим пенсионерам в размере 10 тыс. рублей и военным в размере 15 тыс. рублей. Также российский лидер подчеркнул, что необходимо «подтянуть» доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.

Иван Куликов. Кормление кур. 1907

Пользователи групп «Типичный Ижевск» и «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте» активно прокомментировали эту новость.

«А что только пенсионерам? Всем бы уж подкинул по десятке», — предлагает Анна Г.

«Неплохо! Не помешают, у меня как раз «финансы поют романсы», — заявляет Ольга Р.

«После «выборов» об этом благополучно «забудут», найдут причину», — высказывает свое мнение Надежда Ш.

«Предложил или обязал?» — уточняет Елена Ш.

«Ещё бы доплату по уходу за инвалидами недееспособными подняли, а то все молчат, как людям жить на 1200 в месяц», — сетует Нина Г.

Portable Antiquities Scheme Выплата

«Предложение и деньги в кармане это не одно и то же», — считает Надежда Б.

«Что-то верится с трудом…» — отмечает Ирина З.

«Опять жалкие подачки», — высказывается Павел С.

«Пообещать не значит жениться!!!» — утверждает Андрей В.

«Да уже подсчитали, что на выплаты по 10 000 и 15 000 тысяч уже надо около 5 миллиардов рублей, сейчас крику много, а как до дела дойдёт, так опять куда-то деньги исчезнут, я лично в это не верю, а потом сиди и копейки считай», — указывает Надежда А.

«Лучше бы за стаж платили, а то получается, кто не работал, те же деньги получает, и у кого за плечами 40-летний стаж — те же деньги», — заключает Гузалия Н.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пообещал всем российским пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей до конца 2021 года. По словам Путина, государство в непростые времена должно оказывать прямую поддержку ряду категорий граждан. Особенно это касается пожилых людей и пенсионеров, доходы которых напрямую зависят от государства.

Читайте также: Путин обещал всем пенсионерам России единовременную выплату до конца года