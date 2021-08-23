Американская мода на психиатрию привела к тому, что до четверти студентов в элитных колледжах США начали классифицировать себя как инвалиды из-за проблем с психикой. Жалуясь на депрессию или тревожность, они получают право на многое, в том числе им выделяется дополнительное время на экзаменах.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

Согласно федеральному закону США, студенты могут считаться инвалидами, если у них есть справка от врача. Справок об инвалидности в связи с проблемами психического здоровья в последнее время становится всё больше, и всё большему количеству учеников разрешается сдавать экзамены в специальных центрах тестирования, вставать и ходить во время занятий или приносить в школу животных.

В этом году в колледже в Клэрмонте, штат Калифорния, 22% студентов были признаны инвалидами. В 2014 году показатель составлял 5%. В других элитных школах также наблюдается поразительный скачок числа инвалидов, согласно данным федерального правительства и самих школ. В колледжах Хэмпшир, Амхерст и Смит в Массачусетсе, а также в Университете Ешива в Нью-Йорке каждый пятый студент считается инвалидом. В колледже Оберлин в Огайо — каждый четвертый. В колледже Мальборо в Вермонте — каждый третий.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Journal.

«На бакалавриате многие студенты утверждали, что у них дислексия, чтобы избежать языковых экзаменов», — пишет @robkhenderson.

(сс) Oregon State University Студенты в масках. США.

«Склонность к опеке сделала свое. Но также я подозреваю, что в значительной степени это связано с нездоровым питанием и образом жизни в колледже», — отмечает @HarleyDexter4.

«В самых богатых семьях США очень распространено собирать такие диагнозы для всех своих детей», — объясняет @dappergentleman.

«Студенты стали меньше пить и курить, но теперь в каждой столовой есть неограниченное количество мороженого. Иллюзия здоровья», — подчеркивает @jjboike.

«Неудивительно, что эти люди не могут функционировать в реальном мире. Если вы не ребенок из трастового фонда, игры прекращаются в день окончания школы, и вам нужно справляться и быть взрослым. Эта страна продолжает ставить себя в невыгодное положение по сравнению с действительно серьезными международными конкурентами», — считает @EverydayFinance.

«Кому какое дело? Люди бесконечно зацикливаются на оценках по сомнительным причинам. Университеты способствуют образованию и исследованиям; ни одна из этих вещей по своей сути не требует оценок», — уверен @ned0l.

«Я считаю, что продление времени на экзаменах — это вполне разумное и гуманное приспособление для учителей. Получение права на продление времени также НЕ должно быть чрезмерно трудным или неудобным для студента», — отвечает @crispy_in.

«Нет ничего хуже, чем один из этих парней, превращающий лабораторный экзамен в более чем трехчасовое испытание… Хотя худшим из моих помощников был пожилой бумер, который требовал всевозможных уступок», — рассказывает @MinorPlutocrat.

«Элита, подстраивающая под себя правила ради личной выгоды за счет всех остальных. Да, звучит именно как Лига плюща», — комментирует @samsaragon.

«Это способ дать детям правящего класса преимущество перед другими, не признавая этого», — пишет @CaseyLincoln77.

Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Симулянт

«Вот что получается, когда целое поколение представляет собой не что иное, как кучку хнычущих, плачущих неженок. Мамы и папы постоянно кланяются своим детям, которые всегда хотят быть вознаграждены», — отмечает @agallan.

«Как профессора терпят этих придурков — ума не приложу. Когда я сдавал экзамен, он проходил в Бостонском арсенале. Было очень холодно и мало света. По обе стороны от нас стояли, и я НЕ шучу, часовые, повернутые лицом к нам», — вспоминает @agallan.

«В мое время мы не жаловались. У всех нас были одинаковые правила и сроки. Сегодняшние «студенты» — это полная шутка и оскорбление для любого человека со здравым смыслом. Психиатры придумывают всё новые и новые «инвалидности» для тех, кто просто хочет избежать правил», — указывает @agallan.

«Почему они учатся в элитных колледжах, если на самом деле не могут справиться? Это напоминает мне о профессиональных училищах, которые заведомо набирают студентов, которые, как они знают, не закончат учебу», — говорит @weciv01.

Как сообщало ИА REGNUM, школьный совет американского штата Северная Вирджиния вечером 11 августа утвердил новую политику, расширяющую права учащихся-транссексуалов, проголосовав со счетом 7 против 2. Итоги голосования, длящегося много часов из-за дебатов и внесения незначительных поправок, были восприняты как победа сторонников ЛГБТ-сообщества.