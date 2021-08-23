Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», установленная на Болотной площади в Москве, вызвала бурную реакцию со стороны как жителей города, так и интернет-сообщества. Граждане поделились своим мнением 23 августа в социальной сети Facebook.

Цитата мф Вовка в Тридевятом царстве, реж. Борис Степанцев, СССР, 1965 И так сойдёт!

«Хочется рулон туалетной бумаги прихватить, глядя на эту глину. Почему всё, что напоминает дерьмо, надо в России выставлять на всеобщее обозрение? И как только мэр пропустил такое?!» — возмущается Марина Ф.

Многие пользователи крайне негативно отреагировали на появление в Москве такого произведения искусства.

«Скульптуру бездарного скульптора следует убрать и не позорить улицу и сам город. Просто неприятно даже смотреть та такое «произведение искусства». Но кто-то ведь дал разрешение на этом месте установить эту «кучу», — отмечает Лидия И.

Некоторые комментаторы отмечают, что общество потихоньку сходит с ума, раз рождает подобные творения.

«Возле этой «скульптуры» многим хочется сфотографироваться почему-то, то ли от индивидуальности, то ли кто-то нашёл в ней что-то напоминающее современное творчество, а может быть, и личную жизнь. Никого не хотел обидеть, но ведь за это кто-то заплатил! Что происходит вообще с людьми?» — задаётся вопросом Олег Я.

Инсталляция «Большая глина №4». Болотная набережная. Москва

Часть людей считает, что вместо того, чтобы везти в Москву скульптуры иностранных мастеров, следовало бы обратить внимание на молодых художников, которых полно на просторах нашей необъятной Родины.

«Неужели среди российской молодёжи нет прекрасных работ? Надо конкурс в социальных сетях устроить с голосованием электронным, чтобы молодые художники смогли пробиться!» — считает Елена Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что людей попросту не просветили, что символизирует данная скульптура, поэтому они не видят особого в ней смысла.

«Неудивительно, что люди не приняли эту скульптуру, потому что гражданам не объяснили задумку данного произведения. Если не находиться в контексте, то действительно, первое впечатление, что это скульптура в виде фекалий», — отмечает Арсений У.

Отдельные комментаторы отмечают, что московские власти зачастую прибегают к чересчур экспериментальным решениям, которые не находят широкой поддержки среди жителей города.

«Мне как коренному жителю обидно за город. Прежний облик уже не вернуть, оставьте хотя бы что осталось. Больно смотреть. Почему у других городов есть какая-то самобытность? Чем же Москва так провинилась, что над ней проводят такие мерзкие эксперименты с экскрементами?» — задаётся вопросом Татьяна А.

Напомним, установленная 16 августа на Болотной площади в Москве скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4» вызвала бурную реакцию со стороны как жителей города, так и интернет-сообщества.