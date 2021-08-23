Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что новые города в Сибири можно построить до 2030 года при приемлемых вложениях, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 23 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Отлично! Всего девять лет, и новые города будут уже стоять посреди Сибири! Это не такие уж и далёкие планы, в отличие от прошлых намерений властей на десятки лет вперёд, которые так и не были реализованы», — отмечает Иван Е.

Многие пользователи обрадовались данной новости, но некоторые из них выразили сомнение, что без должного контроля эти города действительно появятся к 2030 году.

«А успеют ли? Какие-то всё-таки сильно сжатые сроки. Ну, раз заявили, что к 2030 году, значит, будут жёстко контролировать данный процесс. Хотя если речь идёт о Министерстве обороны, то можно быть спокойным, построят», — уверен Евгений К.

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Других больше взволновал вопрос о том, кто именно поедет жить в новые сибирские города, ведь для этого должны быть созданы привлекательные условия.

«Интересно, а кем они собираются заселять эти города? Понятно, что большую часть жителей будут представлять собой военные. Но, а кто это всё будет обслуживать? Магазины, парикмахерские, коммунальщики и другие профессии, как будут зазывать в новые сибирские города?» — задаётся вопросом Сергей У.

Часть людей считает, что прежде чем строить что-то новое, следовало бы восстановить старое.

«А Шойгу знает, какая разруха царит в военных городках? А в моногородах, работавших когда-то на оборонку? Может, для начала их хотя бы отремонтируют и обеспечат работой население? А потом можно и к наполеоновским планам приступить», — считает Олег С.

Kremlin.ru Сибирь

Ряд пользователей указывает на то, что во времена Советского Союза новые города формировались исходя из экономических потребностей страны. Граждане надеются, что в случае с новыми сибирскими городами будет тоже самое.

«А почему бы не создать рабочие места в уже имеющихся в Сибири городах? Как во времена СССР, например, во всех городах, даже небольших, были промпредприятия. Сейчас их нет, от слова совсем. Так, может, лучше всё это восстановить, и люди из регионов уезжать перестанут?» — задаётся вопросами Elena D.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти уже множество раз собирались сделать что-нибудь грандиозное, но не всегда им это удавалось сделать.

«Эх… сколько уже было обещаний и несбыточных распоряжений! Вероятно, и это прекрасное предложение так и канет в Лету. К великому сожалению», — предполагает Руслан Г.

Напомним, 22 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с членами партии «Единая Россия», что новые города в Сибири можно построить до 2030 года при приемлемых вложениях.