Власти Нью-Йорка в обязательном порядке потребуют от каждого работника департамента образования — включая учителей, охранников, директоров — пройти полную вакцинацию и получить первую дозу вакцины от COVID-19 не позднее 27 сентября. При этом у них не будет возможности отказаться от вакцинации и вместо этого проходить еженедельный тест на COVID-19 — такая альтернатива была дозволена раньше.

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О новом требовании, как пишет The New York Times, будет объявлено 23 августа, и оно затронет около 140 тыс. работников. Это отражает усилия мэра города Билла де Блазио снизить количество новых заражений штамом коронавируса «Дельта».

Работники в сфере образования первыми попадают под обязательную вакцинацию. Мера также проложит путь к тому, чтобы требовать наличие вакцины от других работников Нью-Йорка.

Инициатива де Блазио, скорее всего, не будет принята с восторгом, хотя ее и поддержал городской профсоюз учителей. Власти продолжают вести переговоры с Объединенной федерацией учителей о том, что случится с теми, кто откажется подчиняться требованию.

Заявление мэра, указывает издание, будет подкреплено тем, что сегодня, 23 августа, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США окончательно одобрило вакцину компании Pfizer-BioNTech от COVID-19. Отметим, что Нью-Йорк, таким образом, присоединяется к Вашингтону, Лос-Анджелесу и Чикаго, которые за последние несколько недель объявили о введении обязательной вакцинации учителей.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«При этом уровень вакцинации полиции Нью-Йорка особенно низок и составляет около 43%», — отмечает @elizashapiro.

«Хорошие новости, но я озадачен требованием получить хоть одну дозу до 27 сентября. Данные показывают, что одна доза не очень эффективна против штамма «Дельта». В чем смысл?» — спрашивает @NinaBernstein1.

«Мне кажется, что это лучшее, что город может сделать сейчас, и я призываю их продолжить. Мэр смело идет вперед», — отвечает @chiaracc.

«Это замечательно, но, насколько я знаю, в нашей школе гораздо больше учеников, чем учителей. Обязательно сделайте прививки каждому ученику старше 12. Сделайте это сейчас!» — призывает @marcpicciolo.

«Слишком поздно. Они должны были обязать это сделать ДО того, как школы возобновили работу», — считает @well_biscuits.

«Левые поддерживают идею о том, чтобы работодатель заставлял работников что-то делать под страхом увольнения. Замечательно», — комментирует @AaronH02056.

«А как много до сих пор не вакцинированы?» — спрашивает@BetSnyder и получает ответ от @PositiveSubway: «Много. Около 40 тыс. сотрудников в целом и 20 тыс. учителей».

«Значит ли это, что Нью-Йорк собирается использовать мафиозный метод «вымогательства», чтобы заставить всех сделать прививки? Вымогательство — это когда вы заставляете кого-то подписать форму согласия под давлением, но эй! Добро пожаловать в Америку, страну свободы! Нью-Йорк просто нуждается в коллективном иске», — осуждает @ClaudelGFX.

«Казалось бы, такой рациональный общественный подход к национальному кризису, вызванному высококонтагиозным заболеванием. Гениально!» — одобряет @AlgernonBlackw3.

«Как бывший учитель Нью-Йорка я поддерживаю это решение на 1000%», — пишет @machinetaker.

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«Как учитель в Великобритании, мысль о том, чтобы оказаться в школе с 1500 непривитыми детьми без вакцины, вызывает тошноту. Пока мы не получили вакцину, это была катастрофа: более половины детей и персонала болели или были изолированы», — рассказывает @ProudWoke.

«О, значит, профсоюзы учителей не так уж и несгибаемы!» — сожалеет @TomMcMahanDade.

«А как насчет — мое тело, мой выбор?», — недоумевает @bluntasheck.

«Что за стадо овец…» — пишет @Mannipeddi1. И получает ответ от @Berninyc: «Представьте, но некоторым нравится иметь еду на столе и содержать семью. Не называйте людей овцами, если им нужно работать».

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки.

Это происходит на фоне того, как в мире распространяется штамм коронавируса «Дельта», и все большее количество учебных заведений требуют от своих студентов в обязательном порядке предоставить справки о вакцинации. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать лекции.