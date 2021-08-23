Межнациональная и межрелигиозная напряженность, связанная то с массовыми драками мигрантов в столичном регионе, то с оскорблениями русских по этническому признаку на родине этих самых мигрантов, заиграла в телеграм-каналах новыми красками. На этот раз предметом внимания стало строительство нового населенного пункта в Подмосковье. В телеграм-каналах его окрестили первым в регионе «халяльным поселком», создатели дипломатично называют свое детище «экопоселением», а сами жители в соцсетях зовут свой поселок «джамаатом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Полегенько ИА REGNUM Молитва

Название этого поселения — Аминовка. Расположен он на территории Шаховского района Московской области в 140 километрах от Москвы по Новой Риге. Вообще страница в Instagram, посвященная первому «халяльному» поселку в Подмосковье, существует почти год. Первая запись в ней датирована 6 октября 2020 год, но медийное внимание к себе привлекла только сейчас. Судя по фотографиям в социальных сетях, он практически ничем не отличается от десятков и сотен таких же поселков полудачного типа, спрос на которые в период пандемии значительно вырос. За одним лишь исключением. Каждый житель обязан соблюдать определённые требования, точнее, как считают авторы публикаций в телеграм-каналах, исламские каноны.

Первым внимание на неприметный населенный пункт 23 августа обратил телеграм-канал «Русская весна». Затем эту тему продолжил телеграм-канал Readovka.

«В центре поселка площадью 83 га запланирован молельный дом, он же «дом для джума» (слегка замаскированное название мечети, где проводится обязательный для мусульман пятничный джума-намаз), чье здание с куполом и высоким минаретом хорошо заметно на визуализации в центре поселения, и «халяльная база отдыха», где запрещены алкоголь, курение, свиноводство и прочее непотребство», — пишет тг-канал.

Автор материала указывает, что идейным вдохновителем и организатором поселения является Амина Шабанова, которая, по его информации, является создательницей марки мусульманской одежды для женщин. Она же якобы стала известна борьбой за право её сестры посещать МГИМО в хиджабе.

Moscowmuslim.ru Амина Шабанова открывает в Москве первый магазин бренда конфессиональной одежды IRADA

«За несколько месяцев в Аминовке поселилось уже около 50 человек из разных стран, и количество их продолжает расти. На днях Аминовку посетил и приобрел там себе участок глава Экспертного совета при Совете муфтиев России, выходец из Дагестана Руслан Курбанов. Цены на участки, как предупреждают создатели Аминовки, осенью пойдут в рост», — сообщил телеграм-канал.

Новость эта моментально стала распространяться по «телегам», обрастая оценочными суждениями и комментариями. К примеру, тг-канал «АДЕКВАТ» посмотрел на происходящее в разрезе исторической ретроспективы и напомнил, что практика создания населенных пунктов, где религиозные правила ставились выше правовых норм, для России не нова. Правда, эта практика заканчивалась, если верить каналу, кровопролитием.

«У новости о создании «халяльного поселка» в дальнем углу Подмосковья, со словами «джамаат» (запрещен в РФ), «крепость» и наподобие, да еще неприкрытыми запретами на весь и всяческий харам в качестве правил внутреннего распорядка, есть очевидная и однозначная ассоциация — Карамахи и Чабанмахи», — написано в канале.

Для тех, кто не знает, о чем идет речь, автор поста сообщил, что в девяностые в Дагестане два села переустроили свой уклад образом, схожим с тем, что может, по его мнению, происходить в подмосковной Аминовке.

«За несколько лет скатившись в запредельный экстремизм и по сути превратившись в террористические базы. В результате в 1999-м конституционный порядок там пришлось восстанавливать войсковой операцией, с артиллерией, бронетехникой и иным подобным, и простой эта операция далеко не была. В силу как тщательной подготовки сел к обороне, так и фанатичного сопротивления», — напомнили в АДЕКВАТЕ.

Aminovka.ru Проект поселения «Аминовка»

Претензия выпасть из правового поля страны, официально запрещая в поселении открытую одежду после 12 лет, свиноводство, алкоголь и так далее, — это первый шаг на дороге, которая в пределе ведет к такому развитию событий, написали в телеграм-канале.

«Поэтому подмосковным властям, не дожидаясь никаких предвестников перитонита, необходимо дать понять активистам, что никакие игры в экстерриториальность терпимы категорически не будут. Может, силами прокуратуры. Может, сразу отдела Э. Но так, чтобы второй раз ни у каких активистов подобных желаний не возникало», — высказал свой алгоритм решения этого вопроса автор поста.

По мере того как информация о населенном пункте получала все большую огласку, на декларируемый им уклад отреагировали в Духовном управлении мусульман Московской области. Так, пресс-секретарь подмосковного ДУМ Станислав Токарев позитивно оценил создание подобного поселения.

«Мне как мусульманину очень приятно, что реализовываются такие проекты. В таких местах собираются не только единомышленники, а единоверцы. Это позволяет сократить воздействие каких-то внешних негативных факторов, которые не совпадают с установлениями ислама», — цитирует его слова Readovka.

Помимо страницы в Instagram, проект будущего поселка имеет также собственный сайт. Корреспондент ИА REGNUM изучил портал, но прямых отсылок к исламу нигде не нашел. Сайт, надо отдать должное его дизайну, выглядит весьма современно. Посвященный проекту раздел содержит лаконичное описание, гласящее: «Сила — в единстве. И наша цель — объединиться в одном поселении, чтобы создать сообщество зрелых осознанных людей».

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва

Что касается «халяльных» требований, о которых пишут телеграм-каналы, то непосредственно требования к жителям прописаны в разделе 11 устава Аминовки, который в открытом доступе выложен на сайте. В нем, к примеру, содержатся требования к внешнему виду. Так, мальчики старше 12 лет не могут ходить с открытым торсом и шортами выше колена, а девочки с этого же возраста обязаны носить непрозрачные и не обтягивающие платья ниже колена и закрытое декольте. Примечательно, что устав поселения обязывает к такой одежде не только жителей, но и всех посетителей. Кроме того, на территории Аминовки запрещено курение, употребление алкоголя, одурманивающих веществ и свиноводство. Правда, в уставе прописаны и другие, более характерные для современной экологической тематики ограничения. Например, на территории поселка запрещены вредные производства и сжигание синтетического мусора. Сам же населенный пункт везде по тексту указан как «экопоселение».

Иные обороты речи используются в аккаунте Аминовки в Instagram.

«Джамаат Аминовки укрепляется день за днем, растет, становится сплоченнее и сильнее. И мы не можем скрыть свою радость от присоединения к нам Руслана Курбанова и его семьи. Мы счастливы, что такая разносторонняя личность, приносящая столько пользы нашей умме, будет нашим соседом. Ведь каждый из нас — один из необходимых кирпичиков большой крепости — джамаата, и каждый будущий житель Аминовки оказался среди нас не случайно», — сказано в одной из последних публикаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Женщина в исламе

Справедливости ради заметим, что ограничений для желающих стать жителями Аминовки по религиозному признаку нет. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте поселка, после того как информация о нем начала активно распространяться в телеграмм-каналах.

«И сегодня мы хотим рассказать вам об одной замечательной семье, которая решила присоединиться к Аминовке и уже купила участок. Мы не раз подчеркивали, что рады представителям других конфессий в нашем поселении, и эта семья христиан сама нашла нас, изъявив желание увидеть землю. И вскоре семейная пара приняла решение стать нашими соседями, приняв и те правила, которые существуют в соответствии с уставом поселения. Мы очень рады новым соседям — это особый трепет, когда люди разных конфессий сосуществуют, поддерживая друг друга, смотря в одном направлении, ведь все мы создания Одного Единого Творца, и нам нечего делить — нам всем было завещано жить в мире, гармонии и созидать», — написано в Instagram-аккаунте Аминовки.