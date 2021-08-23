Заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке, совершило унизительный поступок, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

"Получается, что американцы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше помогли, чем украинцам. Хотя зачем им вообще помогать, если они по своей воле ноги целуют!» — написал Александр К.

Многие пользователи согласились с украинским депутатом, что песня действительно является унизительным жестом, ведь США даже Афганистану помогают денежной помощью, а Киева, как всегда, остаётся не у дел.

«Ха-ха! Значит, Афганистану бабки, а украинцам лишь песню? Опять американские братья украинцев оставили с носом!» — указывает Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты только и занимаются тем, что стабильно унижают Украину.

«Спели песню про «независимость и процветание» Украины! Вот это прикол! Так изящно подколоть мог только независимый и хамоватый американец! Особенно о процветании! США унизили Украину, как ещё никто это не делал», — поделился своим мнением Владимир С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

Часть людей отмечают, что народ Афганистана на фоне украинского выглядит намного более выигрышно, потому что не позволяет себе целовать американские сапоги.

«С песней по жизни. Хотел бы я увидеть, как Нуланд без хиджаба раздаёт в Кабуле печенюшки. Афганистану США уже не указ, да и в ЕС им не надо. Нет, подарки они берут, и с удовольствием, но самоуважение у них осталось, в отличие от Украины», — отмечает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на все унизительные поступки со стороны США, украинский народ до сих пор не может поверить в то, что их «защитник», на самом деле, является откровенным «насильником».

"А что, они всё ещё верят в то, что США им помочь хотят? России в 90-е американцы так помогли, что почти всё развалили. Украине, судя по всему, надо ещё лет 20, чтобы понять истинные цели Америки», — считает Дмитрий Д.

Нашлись и те, кто убеждены, что российской стороне необходимо тоже творчески «поздравить» Украину с её независимостью.

«Хохма отличная! Надо руководству России поддержать инициативу. Всё равно пандемия. Пусть, к примеру, «Тамбовский хор» споёт в пустую газовую трубу Украине ободряющую песню», — издевается Дмитрий Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Напомним, 23 августа депутат Верховной рады Вадим Рабинович написал в Facebook, что посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке, совершило унизительный поступок.