Соцсети комментируют проведение в Киеве так называемой «Крымской платформы». Ранее на антироссийское мероприятие отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Крым наш!»

«Единственным практическим результатом проведения так называемой «крымской платформы» стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — всё равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — написал в соцсетях Аксёнов.

«На самом деле «платформа» в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей» и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих «подпорок» — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что «возвращенцам» Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех», — добавил глава Крыма.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

Мнение главы российского Крыма нашло поддержку среди пользователей социальных сетей. Так, Милана М. считает «Крымскую платформу» «сходкой извращенцев» и «сатанистов».

»Уважаемые крымчане, не нужно обращать вниманием на больных на голову человеков. В Крыму всё хорошо, работа идёт, Крым преображается, пусть враги сотрут зубы до корней, всё будет хорошо. Главное, что в Крыму живут люди, с которыми можно найти общий язык, они приветливые. Отдыхая в Крыму с 2017 г., мы ни разу не услышали плохого или грубого слова, ответа в адрес отдыхающих, и это радует, больше притягивает к Крыму. Всё будет хорошо, Крым будет восстановлен после варварского отношения к нему со стороны Украины. Крым — Россия вместе навсегда», — писал Александр З.

«Крым наш!!! И точка!!!» — написала Нина Я.

«Всех приглашенных надо было сразу отправить в Крым. За счёт Украины», — написала Elviira E.

«Пригласите теперь всех представителей, которые там были, в Крым! А эти тексты в соцсетях, это просто бла-бла…» — пишет Надежда Д.

«Сколько можно обращать внимание на предателей, пусть собираются, больше-то ничего не могут», — считает Александр С.

«Этих сирых и убогих платформистов можно только пожалеть. Более далекое зрелище, чем украинский президент и иже с ним, трудно себе представить. Шапито в упадке», — добавила Лариса М.

«Предлагаю восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому. И можно не тратить время на какие-то политические заявы в противовес Киеву», — выступил с предложением Юрий Б.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

В то же время крымчане напоминают Аксёнову, что важнее ответов на ничего не значащие заявления — решение реальных проблем в Крыму.

«Заставьте феодосийские власти в конце концов заделать ямы на дорогах!!! Заделали 10 ям, а остальные 1000 — погода, видите ли, мешает! А то вроде скоро выборы… А то просто пишут отписки», — просит Александр Г.

«Да вы не о том думаете, батенька! В Ялте больницы переполнены, льготных лекарств нет, а вы всё об Украине переживаете…», — написала Ирина В.