С критикой в адрес украинских властей за ограничения прав проживающих на Украине венгров выступил 23 августа президент Венгрии Янош Адер во время своего выступления на саммите «Крымская платформа».

Пал Ваго. Угры под Киевом. 1885

«Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям», — сказал он.

При этом глава Венгрии не стал уточнять, какие именно нации он имеет в виду и призвал власти Украины обеспечить безопасность венгров в стране.

«Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и что венгры смогут чувствовать себя на Украине как дома», — отметил венгерский лидер.

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и Klymenko Time, а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие поддержали президента Венгрии.

«Ну такое, ещё не хватало, чтобы у нас венгры кусок территории отжали», — написал Vlad S.

«А зачем нам эти территории? Не забывайте, что у нас декоммунизация! Все что коммунисты присоединили надо рано или поздно отдать!» — ответила ему Татьяна.

President.gov.ua Выступление Яноша Адера (в центре) на саммите «Крымская платформа»

«Одно непонятно. Почему он не огласил дату проведения референдума в Закарпатье о вхождении в Венгрию?» — с сарказмом поинтересовался Sergio.

«Как уже надоели эти потуги Украины, мол, у нас что-то «забрали», «оккупировали», Путин «напал». Ребята, вы сами начали войну, устроили майдан, сколько по Донбассу бомбили, неужели непонятно, что виноваты только вы? Вы и только вы. Власть, точнее. И Россия никакой не агрессор, триста лет ей нужен Сомали под боком. До тех пор, пока не будет полная денацификация на Украине, ничего не будет хорошего. Разуйте глаза, кто бомбит Донбасс, сколько жертв уже, почему это нужно доказывать 7 лет уже?!» — отреагировал Влад.

«Ну под это нытьё «Россия напала»… не один миллион долларов отжат у партнёров… это бизнес», — ответил Владу Dimas van H.

«Что-то пошло не так», — смеется No Name.

«Занесут на «Миротворец» и наложат санкции на президента Венгрии, делов-то», — не без сарказма добавила Людмила.

«Вообще, он прав, сколько тех венгров на Украине живёт, могли бы хоть не мешать им, а в ответ получили бы дружественную страну на границе с перспективой развития отношений (как дипломатических, так и торговых)», — отметил Nightlean.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

«Ничего нового от венгров, поэтому непонятно, почему его выступление назвали самым интересным», — написал Дима.

«Хоть один правду сказал», — добавила Татьяна Ф.

«Демократическое государство должно поддерживать своих граждан всех национальностей, а не ущемлять права нацменьшинств, причем, на законодательном уровне, противореча конституции. Но для этого надо быть демократическим, а не называться», — отметил Santiaga8.

«+1050% Закарпатье — это Венгрия и… мову там никто не знает, ибо она мадярам… не нужна», — отреагировал Богдан С.

«А никого не удивило, что эта самая платформа в сотнях километров от Крыма?» — задалась вопросом Света Ч.

«Канцлер Германии возлагает цветы к могиле неизвестного солдата, а президент Венгрии учит нас о вреде штрафов за использование языков нацменьшинств для титульной нации. Или мы считаем, что с европейскими ценностями что-то не так и нам не надо в Европу, или, возможно, нам пора уже откорректировать гуманитарную политику бывшей власти по целенаправленному игнорированию этих самих ценностей. Может, уже пора принять Европу в Украину?» — написал в своем телеграм-канале председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

President.gov.ua Выступление Яноша Адера на саммите «Крымская платформа»

«Ну что сказать об этой «Крымской платформе»? Громкое ничто. Вот Зеленский заявляет, что для возвращения Крыма будет использовать юридические, дипломатические и политические меры. Но это же бред, и все это понимают. Вернуть Крым можно только военным путём. Но у Украины на это нет ни единого шанса. А если Крым Украине «возвращать» войной будут помогать «стратегические партнёры» Британия и Турция, то Крым они вернут Турции, но не Украине — это же очевидно. То есть шансов ноль. Или военное поражение, если сами, или международный позор и военное поражение, если с Британией. Или, говорит Зеленский, что в Крыму нет свободы слова, закрывают СМИ и много политических заключённых. Но разве это не об Украине? Зеленский закрыл уже «112», «Нюзван», «Зик» и КРТ, закрыл «Страну», «Эхо», Шария и кучу СМИ. Когда Зеленский сейчас говорит о Крыме, полиция вышвыривает за кордон журналистов «НАШего», которым тоже грозит закрытие. Зеленский преследует оппозицию и закрывает неугодных. Но говорит о Крыме. Неужели он думает, что все вокруг дураки и это никто не видит? В общем, эта платформа, уверен, будет иметь обратные следствия. Мир с каждым её заседанием будет вспоминать, как Россия «аннексировала» Крым, как ей ничего за это не было и что ей плевать на то, что думает мир по этому поводу. Значит, сделает мир вывод, Россия сильна. Да и мы, в Украине, очередной раз убедимся, что единственная цель Зеленского — не вернуть Крым, а плюнуть в Россию», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.