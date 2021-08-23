* Талибы — запрещённая в России организация

*Члены террористической организации, запрещенной в РФ

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

После взятия Кабула «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет делать вид, что они «мирные, пушистые и почти либералы».

«Но вне зависимости от их заявлений по территории Афганистана, находящейся под полным контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокатится волна казней и грабежей. Они будут мстить. Как только накал чуть-чуть снизится — начнется новый этап войны. Ведь далеко не все в Афганистане согласны с тем, что к власти пришел «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев рассказал в интервью ИА REGNUM, почему в Афганистане сохраняются риски новой гражданской войны.

После падения Кабула из Афганистана бегут люди. Могут ли страны Туркестана принять беженцев?

У некоторых стран Центральной Азии ресурсов для принятия беженцев из Афганистана нет. Скорее всего, они будут запрашивать международную помощь. Кроме того, это только первая волна. За ней может пойти вторая и третья.

От чего это будет зависеть?

Количество беженцев будет зависеть от дальнейшего сценария войны в Афганистане.

Появление второй, еще более массовой волны будет зависеть от того, начнется ли гражданская война в Афганистане и в какой конфигурации она будет идти.

Сейчас, после взятия Кабула, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), естественно, будет делать вид, что они мирные, пушистые и почти либералы. Но вне зависимости от их заявлений по территории Афганистана, находящейся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокатится волна казней и грабежей. Они будут мстить. Как только накал чуть-чуть снизится — начнется новый этап войны. Ведь далеко не все в Афганистане согласны с тем, что к власти пришел «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

Что вы имеете в виду?

Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда люди, опасаясь мести «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), массово бегут из страны. С учетом того, что почти вся правительственная армия перешла на сторону талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они получили контроль над техникой и вооружением, им легко будет подавить любое сопротивление.

По сути, сейчас ничто не сдерживает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от массовых «чисток». Сначала они будут убивать тех, кто сотрудничал с США и правительством Афганистана, а потом дело дойдет до «этнических чисток» среди населения.

Например, на севере Афганистана есть лидеры Северного альянса. У них есть свои силовые ресурсы. В центральной части Афганистана живут хазарейцы, у них есть своя милиция — хорошо вооруженное ополчение, сформированное иранцами для войны на Ближнем Востоке. Это весьма боеспособные соединения, которые могут попытаться оказать сопротивление.

Если это произойдет, возникнет вероятность оперативного подключения к ситуации региональных игроков. Например, если против тех же хазарейцев-шиитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернут террор, то в ситуацию вмешается Иран. Вот вам и новый сценарий гражданской войны. А ведь Тегеран — это только один игрок. В Афганистане проживают таджики, узбеки, туркмены и так далее.

(сс) ISAF Headquarters Public Affairs Office Собрание хазарейцев в последний день Рамадана в Дайкунди, Афганистан

Грубо говоря, перспективы новой гражданской войны будут привязаны к нескольким моментам. Первый — выделят ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) места в своем правительстве представителям этнических меньшинств или им придется объявить о создании альтернативного правительства? Второй — насколько сильный террор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернут против меньшинств или на первых порах ограничатся убийствами тех, кто особенно близко сотрудничал с правительством?

Насколько вероятен вариант раскола «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после достижения ими цели — изгнание из Афганистана иностранных военных?

Такой вариант возможен. Однако напомню, что исторически «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раскалывался и по-прежнему имеет единую идеологию. Кроме того, не забывайте о факторе пакистанской Межведомственной разведки (ISI), которая собрала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступала в роли координатора на протяжении большей части его истории и так далее. Вышеперечисленные факторы явно будут сохраняться.

Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут раскалываться, то, вероятнее всего, на почве дележа ресурсов, борьбы за контроль над наркотрафиком, а также из-за масштабного экономического кризиса, который надвигается на Афганистан.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

Напомню, что до недавнего времени страна жила за счет международной помощи. Сейчас она прекратится. Может быть, продолжит помогать Китай, но я сомневаюсь, что этих объемов будет достаточно. Вероятно, китайской помощи будет достаточно, чтобы подпитывать новое правительство, но на регионы ее уже не хватит.

Тогда страну накроет новая волна грабежей и убийств. «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле нужно будет этот процесс каким-то образом брать под контроль. Если события будут развиваться именно по такому сценарию — это будет началом новой войны в Афганистане.

В течение какого времени?

Новые линии конфронтации в Афганистане обозначатся в течение года.