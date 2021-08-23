На Украине 23 августа отмечают День национального флага. Торжества в честь праздника пройдут по всей стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

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Свое отношение к празднику, предшествующему Дню независимости страны (в этом году Украина отмечает ее тридцатилетие), выразили жители Украины в социальных сетях. Так, люди оставили свои комментарии на YouTube-канале «Факты ICTV», а также на телеграм-канале 112.ua. Некоторые поздравляли друг друга с Днем государственного флага. Многие, отметили, что ничего хорошего страна под этим флагом не достигла за тридцать лет своего существования.

«Залитый кровью символ страны которой не стало после 14-го года. Позор и деградация — вот будущее Украины», — написал Vladislav Odessa.

«День государственного флага??? Украина — не государство. У руля шут. В парламенте предатели. Законы только на бумаге. Где государство? Флаг чего?» — не понимает Дмитрий.

«Позорище! Чего отмечать? Чему радоваться? Тому, какими мы стали нищебродами? Гыдко (противно — О. П.)!» — добавил Alexander K.

Екатерина Евгеньева Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

«Это символ деградации страны, к сожалению», — пишет Aleks.

«Вот только и умеем орать тупые лозунги и флаги поднимать. Достижения 30-летия незалежности», — отреагировала Olga.

«Под этим прапором с 1991 года уничтожено 25 миллионов украинцев…» — написал Yuri F.

«Нужно распечатать самую большую платёжку, чтобы из космоса были видны тарифы», — отметил по случаю Дня флага Андрей В.

«А какие достижения у Украины за 30 лет независимости? Может, завод какой здоровенный и передовой построили?» — спросила Татьяна Ш.

«Даже самым большим прапором не прикрыть нищету и тарифный геноцид», — пишет Дмитрий Б.

«Так, а что празднуем? Чему радуемся? Нищете? Вымиранию? Деградации. Здесь плакать нужно, а им лишь бы праздновать, ну да за счёт народа можно и шиковать», — отметила Ekaterina L.

«В честь… [украинского флага] все мусорники и туалеты покрашены, заборы, на которых ой какие матерные слова написаны, и вы решили, я должен гордиться вот этим? Да вы сумасшедшие, это позор моей страны», — пишет Василий Иванович.

«Украинцам плевать на этот флаг, когда погибает страна в большой бедности и в войне», — добавила Лера К.

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Болото

«Флаги на «самых высоких» флагштоках поднимают тогда, когда нет самых больших достижений науки и промышленности, на которых можно эти флаги поднять. Украина 30 лет назад была одним из 9 государств в мире с полным циклом производства самолётов — самолёты мы уже не строим. Мы строили самые большие корабли — сегодня мы их покупаем. Наша промышленность уже вообще ничего не строит, потому что мы обязаны всё покупать у Запада. В УССР установили Родину Мать — спустя 30 лет независимости Украина даже демонтировать (декоммунизировать) её не в состоянии, так как нет необходимой для этого техники. Я желаю своей Украине вернуть былое величие. И даже стать гораздо лучше. А гордиться самыми высокими флагштоками — увольте, слишком мелко», — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.