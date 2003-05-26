Курская область, 26 мая, 2003, 18:46 — ИА Регнум. Около трехсот случаев мошенничества с льготами на пользование электроэнергией и природным газом было выявлено после передачи МУП "Курские городские коммунальные электрические сети" и ООО "Курскрегионгаз" в комитет соцобеспечения города списков граждан, которым были предоставлены льготы. По заявлению сотрудников комитета соцобеспечения, ими выявлено 280 случаев, когда 50-процентные льготы предоставлялись по документам умерших несколько месяцев и даже лет назад граждан.