Любители теории заговора могут насладиться очередной порцией конспирологии от популярных телеграм-каналов. Вполне ожидаемое решение Министерства юстиции России включить телеканал «Дождь» в список СМИ — иностранных агентов они сочли этапом политической борьбы внутри страны и попыткой ослабить влияние заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Саму возможность пополнения реестра иноагентов «Дождем» телеграм-канал Brief @ незыгарь анонсировал еще в июне. Причиной этого он называл кадровую борьбу внутри издания вкупе с падением его выручки.

«По словам экспертов, канал существует за счёт спонсорской поддержки «нескольких лиц», и, возможно, канал вскоре «их потеряет», либо попадёт под статус иноагента. Не исключено, что канал прекратит текущее вещание и полностью перейдёт в формат YouTube, — считают эксперты», — спрогнозировал тогда Brief @ незыгарь и оказался прав.

Позже телеграм-сообщества стали приводить подробности финансовых операций, из-за которых, как они сочли, телеканал и включили в список СМИ-иноагентов. Например, НЕЗЫГАРЬ сообщил, что средства телеканалу поступали через Фонд поддержки Политехнического музея.

«Фонд поддержки Политеха был учрежден Роснано и, как мы теперь понимаем, получал и получает зарубежные гранты для последующего финансирования оппозиционных медиа», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал.

Kremlin.ru Наталья Синдеева, Михаил Зыгарь и Дмитрий Медведев в главной новостной студии телеканала «Дождь». 25 апреля 2011 года

«Еще одним спонсором телеканала являлся Роман Авдеев, который через структуры Московского кредитного банка, компании «Инград» и благотворительный фонд «Арифметика добра» финансировал его. Благотворительный фонд Авдеева получал гранты из-за рубежа и перенаправлял их телеканалу, — источник», — дополнил картину финансовых потоков Brief @ незыгарь.

Решение Минюста, возможно, так и осталось бы предметом обсуждения медийного сообщества, оппозиционной «тусовки» неолиберального толка да не слишком многочисленных подписчиков телеканала. Вот только ряд телеграм-каналов пошел дальше и увидел в этом решении глобальный надлом внутриполитического баланса в России между двумя группами элит — «силовиками» и «либералами». Дескать, всё, последних в России начинают изгонять из власти, и «Дождь», признанный иноагентом, — только первый звоночек предстоящей зачистки.

«Самое главное, что на встрече (с «Единой России» — прим. ИА REGNUM) с Путиным не было Медведева. Группа Юмашев/Медведев/Чемезов/Кудрин может пойти под снос. Особенно учитывая ситуацию телеканалом «Дождь» (иноагент). Союз либералов и силовиков окончательно предан забвению. При этом среди самих силовиков очень много либералов по убеждениям, особенно в высшей офицерской среде», — написал телеграм-канал «АНП — агентство новостей политики».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев в студии телеканала «Дождь». 25 апреля 2011 года

Не ясно, всерьез ли администрация этой «телеги» рассматривает подобную возможность, или пост был закинут ради привлечения внимания. Однако любители теории заговора, вероятно, оказались в восторге от такого взгляда на происходящее, что прибавило авторам этих смелых предположений пару сотен подписчиков.

«Нюанс — на встречу Путина с «Единой Россией» не пришел Медведев. А он формально пока еще лидер ЕР. Неужели обиделся из-за «Дождя» (СМИ — иностранный агент)?» — с юмором поддержал эту же тему телеграм-канал «Временное правительство».

Справедливости ради заметим: подобные слухи ходят по «телегам» с начала августа. Например, канал «Скипетр» давно обращал внимание, что бывший премьер-министр совсем пропал из публичного поля.

«Из информационного пространства полностью исчез председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Шансы на то, что на втором этапе съезда или сразу после сентябрьских выборов будут серьёзные кадровые перемены, растут с каждым днем», — написал «Скипетр» 16 августа.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев с руководителем телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой. 25 апреля 2011 года

Сознательно или нет, но запустившие эту тему «телеги» создали вокруг решения Минюста настоящую теорию заговора, полную тонких политических интриг. Тема эта настолько понравилась читательскому сообществу, что любая аналитика вокруг признанного иноагентом «Дождя» начала рассматриваться в ключе ослабления позиций либерального блока элит. Дошло до того, что оппозиционный телеканал начали называть прямым детищем Медведева в период его президентства.

«Происходящее многими воспринимается не иначе, как «разновидность политической цензуры», попытка выстраивания государственной идеологии, что само по себе антиконституционно, и последовательное ослабление группы системных либералов в аппаратно-управленческой вертикали (тот же телеканал создавался политическими администраторам при прямой поддержке Дмитрия Медведева, когда тот занимал пост президента России)», — написал телеграм-канал ПОСТПРАВДА.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев поздравляет коллектив телеканала «Дождь» с годовщиной его создания. 25 апреля 2011 года

Причем с каждым новым постом схемы подковёрной борьбы становятся все более сложными и изощренными. Например, авторы телеграм-канала «Кремлевский шептун» вообще заявили о новой вехе в истории России. Дескать самых высокопоставленных политиков и госслужащих поставили перед выбором: покинуть или либеральный лагерь, или место во власти.

«В итоге объявление «Дождя» иноагентом — следовательно, уже враждебного Системе — стало способом «выключить» внутреннюю критику от проекта, некогда созданного в интересах политадминистраторов: так, экс-президент Д. Медведев прямую поддержку и оказывал — а само существование «Дождя» (СМИ — иностранный агент) в рамках провластной системы СМИ просто говорило о странной двунаправленности элит, что спустя годы потребовало от элит определиться раз и навсегда», — написал автор «Кремлевского шептуна».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев в студии телеканала «Дождь». 25 апреля 2011 года

Вероятность того, что Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов только по той причине, что того требует закон, не рассматривалась в принципе, как и тот факт, что телеканал с не слишком широкой аудиторией, скажем прямо, такой себе инструмент политической борьбы. Да и статус иностранного агента едва ли сможет негативно сказаться на работе «Дождя» (СМИ — иностранный агент). Но кого это волнует, если удается выстроить такую сложную политическую конструкцию, которая моментально завоевала сердца и умы подписчиков. Поэтому эта конспирологическая теория, вероятно, в ближайшее время не забудется, а, напротив, будет обрастать все новыми подробностями. Ведь именно ради этого читатели и подписываются на телеграм-каналы, а спрос, как известно, рождает предложение.