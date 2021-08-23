В интернете разгорается скандал вокруг работы камер фиксации, установленных в Перми и фиксирующих не пристёгнутых ремнем безопасности водителей автомобилей. Возмущение вызвали ошибочные штрафы.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ГИБДД, камеры на территории города начали работать с 16 августа. «Современная дорожная камера позволяется сделать высококачественные снимки, которые обрабатываются комплексом, после чего формируется материал, на основании которого инспектором будет выноситься постановление об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства в Instagram-акаунте. Штраф за нарушение составляет 1 тыс. рублей

Между тем в интернете появилась информация о том, что пермякам стали приходить «ошибочные штрафы». Неспособность оборудования распознавать ремень на фоне темной верхней одежды вызвала возмущение.

На несправедливый штраф пожаловался водитель телеканала «ВЕТТА». Мужчине пришел документ, предписывающий оплатить штраф. Камера видеофиксации на улице Куйбышева около бизнес-центра Green Plaza запечатлела водителя в футболке темного цвета, на фоне которой еле различим серый ремень безопасности. Сейчас пермяк пытается оспорить штраф, сообщает информресурс.

В целом нововведение вызвало неоднозначную оценку в стане автовладельцев. Одни считают, что правила дорожного движения существуют для того, чтобы им следовать. Нарушителей надо наказывать. Причем жестко. А использование ремня безопасности водителями должно происходить автоматически, ради их же здоровья.

Гибдд.рф Система автоматической фиксации нарушений ПДД

«Начнём с того, что непристегнутый ремень — это автоматический провал экзамена. И вообще, что за мода нарушать правила. У нас часто к ДДД относятся как к рекомендациям», — отметил подписчик телеграм-канала «Пермь активная».

«Сложно что ли пристегнуться? Надо по 1000 впаривать нарушителям, без всякой скидки, а лучше сразу 3000 и за рецидивы 5000−10 000 с изъятием прав», — вторит другой комментатор.

Оппоненты же придерживаются мнения, что в машине достаточно подушек безопасности. Пристегнутый ремень в случае ДТП не играет важную роль.

«Я не понимаю, как можно штрафовать за непристегнутый ремень? Это моё личное решение: пристегиваться или нет! По логике того, кто это придумал, надо запретить выпускать небезопасные машины и чтобы в комплектации было как минимум восемь подушек безопасности», — появился комментарий в Instagram-акаунте gibdd_perm.

«Мне не помог ремень… Я руками сильней держался за руль», — отметил другой пользователь.

«Один знакомый тоже в момент ДТП в руль вцепился — колесо загнул в баранку», — ответил еще один подписчик.

Интернет-пользователи также обратили внимание на то, что всегда найдутся избранные, которые, нарушив правила, избегут штрафов, а установленные камеры фиксации — это еще один способ сбора денег.

«Ремень они увидят, а сотрудников ЦАФАП на газоне Пермской, 164 — нет. Удивительная избирательность камер», — оставлен комментарий гостем на портале 59.ru. Пользователи отметили, что сотрудники подразделения ГИБДД, которое занимается вынесением штрафных «писем счастья» по материалам с камер, зачастую нарушают правила парковки.

Пермяки шутят, что скоро в моду войдут белые футболки с черной полосой. Один шутник даже оставил объявление: «Срочно продам белые футболки с чёрной полосой с левого плеча на правый низ. Степень защиты от камер ГИБДД — 5».

Гибдд.рф Дорожная разметка «Фотовидеофиксация»

В связи с новостью о работе новых камер фиксации пермяки вопрошают: «А когда эти камеры будут фиксировать ямы на дорогах, лужи, сугробы и штрафовать бездельников дорожников и ворье чиновников?». Также пермяки спрашивают об ужесточении контроля на пешеходных переходах, когда водители не пропускают пешеходов. Некоторые участники дискуссии убеждены, что следует ужесточить «слежку» за водителями, которые разговаривают по телефону за рулем.

Стоит отметить, в разных российских городах ради безопасности ежегодно устанавливают новые камеры фотовидеофиксации. Так, камеры, приобретенные по программе «Безопасный город» позволяют раскрыть преступления, установить личности вандалов, хулиганов. В целом позитивно граждане воспринимают камеры фиксации превышения скростного режима водителями автомобилей, возмущаясь поведением лихачей на дорогах. Однако сбои и ошибки в системах контроля в качестве ответной реакции вызывают только негатив.