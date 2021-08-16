Один из таких объектов находится в Геленджике — знаменитый аквапарк «Золотая бухта». Здесь студенты из сервисных отрядов РСО работают инструкторами — следят за соблюдением требований безопасности, а также помогают отдыхающим. Вне трудовой деятельности студенты проводят совместные мероприятия и конкурсы.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Аквапарк в Геленджике
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Студенты на вечернем построении в аквапарке Геленджика
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Победитель одного из конкурсов
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Золотая бухта
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Работа бойцов студотряда в качестве инструкторов в аквапарке

Другой объект — детский лагерь «Морская волна» — находится в поселке городского типа Джубга. В нем работают студенты из Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.RU». Здесь бойцы из различных регионов России работают вожатыми и занимаются с детьми. Стоит отметить, что в лагерь «Морская волна» преимущественно попадают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это, само собой, возлагает на вожатых еще большую ответственность.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Плац в детском легере «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Пляж возле детского лагеря «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Дельфины
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Беседки для отрядов в детском легере «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Зарядка у девочек
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Зарядка у мальчиков
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Один из отрядов в детском легере «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Футбольное поле в детском лагере «Морская волна»

Дети в лагере живут в достаточно скромных, но аккуратных комнатах со всеми удобствами. В столовой им обеспечивают качественное пятиразовое питание.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общежитие лагеря «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Дорога к одному из общежитий в детском лагере «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Столовая детского лагеря «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Классика столовых

При этом, даже несмотря обрушивающуюся порой на поселок непогоду, детям всегда обеспечивают интересный досуг.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Смерч
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Внезапный ливень
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Концерт самодеятельности

Сами вожатые из «Дельфина» отмечают, что это направление работы выбрали не из-за денег, а из-за желания работать с детьми и помогать им. Некоторые из студентов, поработав вожатым один год, приезжают и в следующие.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Студенты-вожатые смотрят концерт самодеятельности
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Стенгазеты отрядов в лагере «Морская волна»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Штаб ВСПО «Дельфин.RU» в детском лагере «Морская волна»

Сам проект «Дельфин.RU» в 2021 году отметил свой десятилетний юбилей. Уже сотни его бойцов отработали смены вожатыми в различных лагерях на побережье Черного и Азовского морей.