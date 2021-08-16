Один из таких объектов находится в Геленджике — знаменитый аквапарк «Золотая бухта». Здесь студенты из сервисных отрядов РСО работают инструкторами — следят за соблюдением требований безопасности, а также помогают отдыхающим. Вне трудовой деятельности студенты проводят совместные мероприятия и конкурсы.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Аквапарк в Геленджике

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Студенты на вечернем построении в аквапарке Геленджика

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Победитель одного из конкурсов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Золотая бухта

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работа бойцов студотряда в качестве инструкторов в аквапарке

Другой объект — детский лагерь «Морская волна» — находится в поселке городского типа Джубга. В нем работают студенты из Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.RU». Здесь бойцы из различных регионов России работают вожатыми и занимаются с детьми. Стоит отметить, что в лагерь «Морская волна» преимущественно попадают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это, само собой, возлагает на вожатых еще большую ответственность.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Плац в детском легере «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Пляж возле детского лагеря «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Дельфины

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Беседки для отрядов в детском легере «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Зарядка у девочек

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Зарядка у мальчиков

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Один из отрядов в детском легере «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Футбольное поле в детском лагере «Морская волна»

Дети в лагере живут в достаточно скромных, но аккуратных комнатах со всеми удобствами. В столовой им обеспечивают качественное пятиразовое питание.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общежитие лагеря «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Дорога к одному из общежитий в детском лагере «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Столовая детского лагеря «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Классика столовых

При этом, даже несмотря обрушивающуюся порой на поселок непогоду, детям всегда обеспечивают интересный досуг.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Смерч

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Внезапный ливень

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Концерт самодеятельности

Сами вожатые из «Дельфина» отмечают, что это направление работы выбрали не из-за денег, а из-за желания работать с детьми и помогать им. Некоторые из студентов, поработав вожатым один год, приезжают и в следующие.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Студенты-вожатые смотрят концерт самодеятельности

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Стенгазеты отрядов в лагере «Морская волна»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Штаб ВСПО «Дельфин.RU» в детском лагере «Морская волна»

Сам проект «Дельфин.RU» в 2021 году отметил свой десятилетний юбилей. Уже сотни его бойцов отработали смены вожатыми в различных лагерях на побережье Черного и Азовского морей.