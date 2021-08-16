Педагоги и инструкторы: студенческие отряды на Кубани – фоторепортаж
Один из таких объектов находится в Геленджике — знаменитый аквапарк «Золотая бухта». Здесь студенты из сервисных отрядов РСО работают инструкторами — следят за соблюдением требований безопасности, а также помогают отдыхающим. Вне трудовой деятельности студенты проводят совместные мероприятия и конкурсы.
Другой объект — детский лагерь «Морская волна» — находится в поселке городского типа Джубга. В нем работают студенты из Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.RU». Здесь бойцы из различных регионов России работают вожатыми и занимаются с детьми. Стоит отметить, что в лагерь «Морская волна» преимущественно попадают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это, само собой, возлагает на вожатых еще большую ответственность.
Дети в лагере живут в достаточно скромных, но аккуратных комнатах со всеми удобствами. В столовой им обеспечивают качественное пятиразовое питание.
При этом, даже несмотря обрушивающуюся порой на поселок непогоду, детям всегда обеспечивают интересный досуг.
Сами вожатые из «Дельфина» отмечают, что это направление работы выбрали не из-за денег, а из-за желания работать с детьми и помогать им. Некоторые из студентов, поработав вожатым один год, приезжают и в следующие.
Сам проект «Дельфин.RU» в 2021 году отметил свой десятилетний юбилей. Уже сотни его бойцов отработали смены вожатыми в различных лагерях на побережье Черного и Азовского морей.