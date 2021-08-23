Югра примет участие в программе «Пушкинская карта» для школьников и студентов. Все жители региона года в возрасте от 14 до 22 лет включительно с 1 сентября 2021 года смогут получить по три тысячи рублей, которые можно потратить на культурные мероприятия. «Пушкинская карта» будет действовать на территории всей России, подчёркивают в региональном департаменте культуры.

Ирина Юрина ИА REGNUM Гости выставки

Для того чтобы получить карту, необходимо скачать специальное мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и зарегистрироваться там.

У неравнодушных к прекрасному жителей региона возникла масса вопросов.

«По какой такой логике отбирали возраст для обладателей карты? А пенсионеры без театра обойдутся? А младшие школьники?» — спрашивают участники паблика «Типичный Нефтеюганск».

«Сделали бы для всех, пусть люди к культурному досугу возвращаются», — вторят в группе «О, Сургут!»

Alkhimov Maxim Музейный центр краеведческий и художественный музеи. Сургут

В комментариях вспомнили, что с 14 лет дети получают паспорт, поэтому смогут самостоятельно оформить «Пушкинскую карту». А планка в 22 года обозначена, наверное, потому, что студенты зачастую до получения диплома живут на денежные средства родителей. Также возрастные рамки связаны с активным формированием осознанной личности, полагают югорчане.

Федеральные власти собираются представить в полной мере «Пушкинскую карту» 30 августа. Однако в Югре идёт разъяснительная работа уже сегодня.

Культурная жизнь Ханты-Мансийского автономного округа богата на события, гастролёры от шоу-бизнеса любят приезжать в этот нефтяной край с небедными зрителями. Но, как отмечают в соцсетях югорчане, трёх тысяч рублей на концерт Моргенштерна вряд ли хватит.

Увы. На концерте модного рэпера вряд ли пригодится «Пушкинская карта». Её действие будет распространяться на мероприятия, учреждения культуры и концертные залы, которые отберёт экспертный совет. А творчество Моргенштерна элементарно не соответствует законодательным нормам из-за присутствия в его текстах ненормативной лексики.

Отмечается, что полную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно будет увидеть на портале «Культура.рф» и в приложении «Госуслуги.Культура». Там же можно будет приобрести билеты. Карту можно будет получить как в электронном виде в приложении, так и заказав её в ближайшем отделении «Почта Банка».

К примеру, в Нижневартовском районе уже приглашают по «Пушкинской карте» посетить уникальный краеведческий музей, основанный Тамарой Великородовой. Предлагаются к просмотру и изучению экспозиции «Куклы в народных костюмах», «О чём молчат монеты» и другие.

«Для нашей отрасли это знаменательное событие, — прокомментировал введение «Пушкинской карты» директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. — Наш регион не только примет участие, но и участвовал в разработке этого проекта. В его рамках каждый россиянин в возрасте от 14 до 22 лет сможет получить карту, которая будет ежегодно пополняться на 3000 рублей. Эти деньги целевые, их можно будет потратить только на культурные мероприятия».

Цитата из видео на YouTube Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов

Артур Латыпов отметил, что в следующем году планируется увеличить сумму на «Пушкинской карте». Она, в зависимости от решения правительства России, может составить и пять, и десять тысяч рублей.

В целом жители Югры с энтузиазмом восприняли новость о «Пушкинской карте», у которой, кроме лимита, нашли ещё один недостаток — время выпуска.

«Карта была бы очень кстати в период долгих летних каникул. Почему так поздно?» — это самый частый вопрос в пабликах Югры.

На этот вопрос можно ответить лишь банальностью «лучше поздно, чем никогда».