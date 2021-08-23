Родители российских школьников с начала августа получают единовременную выплату в размере 10 000 рублей для подготовки к детей к школе. Разумеется, этих денег хватит лишь на часть «школьного набора». В социальных сетях «тюменской матрёшки» — Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов — идёт активное обсуждение, кто сколько потратил на своего школяра и на что пошла «путинская» финансовая поддержка.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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В России в 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков выросла на 4,1%, для девочек — на 3,9%, приводит данные Росстат. В школьный набор входят 11 предметов одежды для девочек, девять — для мальчиков и семь наименований канцелярских товаров. В среднем набор для первоклассника по России стоит 19,6 тыс. рублей, первоклассницы — 24,1 тыс. рублей.

На Ямале, где «школьный набор» признан одним из самых дорогих в России и оценивается 19,6 тыс. рублей, «путинскую» выплату родители школьников окрестили в социальных сетях «кошкиными слёзками». Ворчат, но заявления на получение 10 тыс. рублей пишут, от денег не отказываются.

«Дополнением к федеральной поддержке является региональная выплата. Уже много лет многодетные семьи получают от округа пособие на подготовку детей к учебному году. Перед первым сентября у родителей обычно много расходов, особенно, если в школу нужно собрать несколько детей. И эти выплаты будут для семей хорошим подспорьем», — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

Многодетная мать в паблике «Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте» пишет: «Данная выплата в этом году составляет 3921 рубль на ребёнка и выплачивается один раз в год к 1 сентября. Вы сильно соберёте в школу нескольких детей на эти деньги?»

В этой же группе другая жительница ямальского города укоризненно заявила о всеобъемлющей поддержке многодетных в ЯНАО, а как же остальные, кто не обременён семерыми по лавкам?

Меж тем заявления на «путинскую» выплату продолжают поступать. Их принимают до 1 ноября во всех клиентских службах Пенсионного фонда РФ, а также через портал «Госуслуги».

«На назначение выплаты не влияет доход семьи. Получить её могут родители детей, которым не позднее 1 сентября 2021 года исполнится 6 лет, даже если в школу они в этом году не идут. Пособие перечислят и тем, чьи дети окончили школу в этом году, но на 2 июля этого года им еще не было 18 лет. За родителями ребенка-инвалида право на выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста, если он продолжает обучение в школе», — пресс-служба главы ЯНАО.

В социальных сетях ямальцы сетуют о мизерности суммы, а одна из матерей заявила, что купила дочери «средненький» рюкзак за 16 тысяч рублей. Хотя другие родители в ветке обсуждения пишут, что крепкий и красивый рюкзак можно приобрести и за четыре тысячи рублей. Но, как говорится, у кого-то суп жидкий, а у иных жемчуг мелкий.

«Все эти выплаты — кошкины слёзы! Как только коммерсы прознали про выплаты, цены подняли. И эта «десятка» превратилась в ничто… Может, проще поднять зарплату родителям?» — пишет в том же паблике «Муравленко» жительница региона, где самая высокая оплата труда в стране.

«Никого не смущает, что доходы и уверенность в них у родителей таковы, что рождение ребенка сталкивает приличный процент семей за черту бедности?» — вопрошает в группе «Злой Ямал» девушка, которая называет себя блогером.

Алексей Колчин ИА REGNUM В школу

Другие стали перечислять, что необходимо лекарства для детей закупать, ноутбуки для «удалёнки», у кого старые и не «тянут», смартфоны тоже. При этом нашлись ямальцы, которые поправили земляков — смартфоны в школе на время урока складываются на одну из парт и в принципе являются лишними в амуниции школьника. А ноутбуки на время дистанционного обучения детям, у которых нет должной техники, выдаются в учебном учреждении — на Ямале так.

В Югре единовременную выплату к школе восприняли спокойно, без упрёков. К примеру, по сообщению управления Пенсионного фонда России по ХМАО, многодетная мать из Ханты-Мансийска в 2021 году получила помощь на подготовку к школе сразу троих детей более 50 000 рублей. По 10 000 рублей — президентская выплата на каждого из сыновей, и более 20 000 рублей — общая сумма на детей от органов соцзащиты округа.

В социальных сетях родители ХМАО сообщают, что хватило «путинских» денег на рюкзак и канцтовары, а кто-то купил ребёнку спортивный костюм и кроссовки. Из «размышлизмов» поддержку получило лишь предложение освободить родителей, воспитывающих школьников, от налогов, желательно всех.

Самое бурное обсуждение темы «на что потратить 10 тысяч» наблюдается в Тюменской области, где наряду с федеральной мерой поддержки также действуют региональные выплаты школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. В группе «Наши Новости. Тюмень» затронули тему родителей, дети которых президентскую выплату не увидят, потому что «предки хорошо бухнут».

А в паблике «Ишим пере Подслушано» обсуждение «набора школьника» обрело новый оборот. На стенания одного из «диванных критиков» про высокую инфляцию, обнищание населения и подачку перед выборами ишимцы ответили дружным возмущением.

«Такая «нищета» кругом, что иномарки возле дома ставить негде. И кругом застройки частных домов и коттеджей», — ответили ему.

«Такое впечатление, что если бы по 10 тысяч не дали, то у всех бы голые, рваные, с пустыми пакетами вместо рюкзаков дети в школу пошли», — пишет участник паблика.

«Некоторые мамы сэкономили бы на ногтях и ресницах, а папы — на пиве. Всё равно бы ребёнок был собран», — пишет ещё один комментатор.

ИА REGNUM День знаний

«Что происходит с нашим народом? Что бы правительство ни делало — всё плохо… Вам чего не хватает? В СССР не хватало колбасы, машин, в Турцию не пускали. А сейчас всего полно и границы открыты. Только работай! Что вы ноете?» — отметил ишимец.

«Хотела бы сказать спасибо за материальную поддержку к школе. Собрали бы, конечно, и сами. Но очень неплохо. Прекратите ныть и завидовать. Ну извините, что кто-то не подходит под эти выплаты. Нам что сделать? С вами поделиться? Я о многих выплатах не знала, не получала, но никого не проклинаю. А кто пропьет — Бог судья», — подытожила обсуждение жительница тюменского города.